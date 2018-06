Komentátor líčí svou návštěvu Petrohadu: Policejní kontroly a bezpečnostní rámy, ale nakonec klidně pronesete ve sportovní tašce kalašnikova

Komentátor Ondřej Leinert před pár dny vyrazil na návštěvu do Ruska a jeho dojmy jsou tak silné, že se rozhodl se s nimi v pátečním vydání deníku MF Dnes podělit i s jeho čtenáři. Realita totiž byla hodně odlišná od jeho původních představ. „Vše je tam naleštěná bída. Je to země neustálých kontrol, policejního dohledu, bezpečnostních rámů, nedostatku vody a chudých lidí,“ líčil podobu Petrohradu tak, jak jej měl možnost vidět svýma očima.

„Když přijedete do Ruska, nedivíte se už, proč nechala parta kolem prezidentova poradce Martina Nejedlého před nádvořím Pražského hradu nainstalovat bezpečnostní rámy,“ řekl hned v úvodu Leinert, podle kterého je mají v Rusku snad na každém rohu. Prochází se jimi i přes vstup do metra a rámy stále pískají. Všudypřítomné hlídky nemají ani možnost stíhat zkontrolovat, co kdo u sebe vlastně má. „Když se budete tvářit sebevědomě, klidně rámem ve sportovní tášce pronesete i kalašnikova,“ dodal komentátor s tím, že důležitý je asi jen dojem, že jste zkrátka pod dohledem.

Nutno dodat, že metra jsou rozhrkaná, stará a slouží především k přepravě chudých lidí bydlících na obřích sídlištích či odlehlých samotách. „Kabina s paní v uniformě nechybí u eskalátorů, ani na křižovatkách,“ připomněl a dodal, že jej překvapila i odhalená náctiletá dívka v neprůstřelné vestě u vstupu do Zimního paláce. „V Ermitáži paní dohlíží, jestli náhodou nepijete vodu z PET lahve, kterou jste si koupili. Ani v druhém největším městě Ruska, pětimilionovém Petrohradu, ale neteče z kohoutku pitná voda,“ nestačil se divit Leinert.

Toho, co je možné si v Rusku koupit, je ale prý dostatek, ceny však nejsou výrazně nižší než v Česku. „Zarazí vás, jak to místní zvládají poplatit, jistě těžko, pokud nepatří k pár horním milionům, které potkáte v Karlových Varech nebo v Praze,“ upřesnil. Pro představu, průměrný plat Rusů je asi čtyřicet tisíc rublů, v přepočtu na naše zhruba čtrnáct tisíc korun, jenže u nás už průměrná mzda překročila třicet tisíc korun. „A to v Rusku je střední třída mnohem užší než u nás,“ doplnil komentátor a poukázal na to, že lékař si tam vydělá zhruba to, co u nás pokladní v Lidlu.

To vše se odráží i na samotných lidech. Drtivá většina těch, které potkáte, hledí do země a jsou smutní a velmi se zdráhají projevit emoce, popsal Leinert. „U nás je běžné, že i na nejodlehlejším sídlišti stále najdeme slušný obchod. Zato i v těch největších ruských supermarketech už na dálku smrdí maso, protože nestíhají chlaďáky. To vše kousek od Petrohradu,“ uvedl Lienert s tím, že mu to připomíná Česko před třiceti lety.

„Všechno je to naleštěná bída,“ soudí zpětně Leinert, když si vzpomíná na květináče ve tvaru fotbalových míčů a čerstvě vysázené muškáty podél silnice. Na druhou stranu se Rusové umí radovat i z maličkostí. „Jsou pohostinní, vstřícní a Čechy mají rádi. Je jim prý také líto, že na ně mnozí nahlížejí jako na okupanty. Věří stále, že je Putin vyvede z krizí, které zažívají,“ napsal na závěr Lienert a připomněl, že v této zemi paradoxů si zkrátka uvědomil, jak moc je zatížen předsudky a čeho všeho si vlastně v Česku váží.

