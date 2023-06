Komentátorka: Malér! Krátkozrakost Rakušana otevřela dveře bezpečnostním hrozbám

reklama

V uplynulých dnech se ministři členských zemí Evropské unie dohodli na migrační reformě včetně povinné solidarity se zeměmi přetíženými žadateli o azyl. Návrh migrační reformy, pro který zvedl ruku i český ministr Vít Rakušan, počítá s tím, že relokace budou pouze jednou z možností, jak přetíženým zemím zejména na jihu Evropské unie v případě potřeby pomoci. Další variantou má být přímý finanční příspěvek. Pokud nějaká země nebude chtít migranty přijímat, měla by zaplatit 20 tisíc eur (něco přes 472 tisíc korun) za každého nepřijatého člověka.

Stonjeková tuto migrační reformu glosuje následujícími slovy: „Máme tu humorné heslo v podobě výrazu ,povinná solidarita'. Máme tu další humorné heslo, že povinná solidarita je snad v něčem výrazně lepší než ony povinné kvóty. Máme tu nově způsob, jak se dá povinná solidarita vyčíslit v eurech. A máme tu i ministra vnitra, který namísto, aby možné bezpečnostní hrozby odvracel, potenciálně pro ně otevírá prostor a ještě tomu říká ,férové společné řešení',“ uvádí komentátorka v komentáři pro CNN Prima News.

„Pravdou je, že přijetím více než 300 tisíc uprchlíků z Ukrajiny jsme dočasně z obliga. Jenže Ukrajince velkoryse přijalo i Polsko, a přesto Poláci novou dohodu EU nepodpořili a postavili se spolu s Maďary proti ní,“ pokračuje Stonjeková.

A právem se obává toho, co přijde, až nás situace s ukrajinskými uprchlíky přestane „chránit“, kdy bude vše hned jinak. „Přesně v tom se znovu ukázala omezenost a naprostá nekoncepčnost uvažování současné politické reprezentace, která je schopna vidět jen to, co je teď. Ale co bude za několik let a jak moc mohou dnešní rozhodnutí zkomplikovat budoucnost, to už nevidí,“ dodává.

Viníkem migračního maléru je podle Stonjekové bezesporu šéf resortu vnitra Vít Rakušan a vláda premiéra Petra Fialy (ODS): „Základ tohoto společného řešení položila během svého předsednictví Česká republika a prosazovala ho i včera v rámci předsednického tria s Francií a Švédskem,“ píše se na stránkách vnitra. Z čehož jasně plyne, že odpovědnost nesou Vít Rakušan i celá vláda. „Jak víme, politici rádi házejí odpovědnost na své nástupce nebo předchůdce. V tomto případě ovšem mají smůlu. Tuhle odpovědnost jim, jako na potvoru, už nikdo nikdy neodpáře,“ uzavírá Karolina Stonjeková.

