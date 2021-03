Komunista varuje před radarem USA na Řípu. Milovníci NATO už se smějí

Komunista Josef Šenfeld se ve svém příspěvku pro Haló noviny podivuje nad tím, jak je možné, že horu Říp vlastní američtí Lobkowiczové. Ti ji získali v restitucích. NATO by prý mohlo na hoře klidně postavit radar. „Škoda, že je to nenapadlo, asi v Pentagonu nemají správné politické myšlení,“ posmívá se mu politický geograf Michael Romancov. A kopnul si i bývalý europoslanec Jaromír Štětina; v rotundě by chtěl počítačové centrum.

„Dívám se na horu Říp, která je od nás ‚cobykamenemdohodil‘. Vždycky jsem se domníval, že jako česká národní památka, jež pamatuje mnohé, a díky své pověsti se dokonce stala jakýmsi legendárním místem počátku osídlení naším národem, je jedním z míst, která patří nám všem Čechům,“ píše ve svém příspěvku Šenfeld. Anketa V případě, že byste mohli volit předsedu ČSSD, byste dali hlas Janu Hamáčkovi 77% Tomášovi Petříčkovi 4% Janě Maláčové 10% Martinovi Netolickému 5% Michalu Šmardovi 4% hlasovalo: 831 lidí

Hora Říp má tedy dle politika mimořádný význam v našich českých národních dějinách. „Jenže... nepatří nám, českému státu. Podle zápisu, jak je možné si přečíst i na internetu, je podle rozhodnutí z devadesátých let majitelkou rodilá Američanka paní Lobkowicz Margaret Brooks, 280 Dedham Street, 02030 Dover, Massachusetts, USA! Tak je to zapsáno v katastru nemovitostí,“ zjistil Šenfeld.

„Cesta k ní (k hoře) je však majetkem zmíněné dámy. Takže hora je vlastně americkým majetkem a kdykoli ji paní Margareta může pronajmout americkému státu. Klidně tady může být postaven i americký radar. Mohli bychom vůbec něco namítat?“ ptá se dále komunista.

Podle Šenfelda chtěl Ústecký kraj od majitelky horu Říp odkoupit za jednu korunu. Taková nabídka prý nebyla přijata. „Požadavek zněl na řadu milionů. S tím zase nesouhlasil český stát. A tak se stále díváme na horu, která má být symbolem češství, ale vlastní ji občanka Spojených států, a tudíž je pod jejich ochranou.“

Podle dostupných informací Lobkowiczové z roudnické větve rodu získali pozemky na Řípu v restitucích spolu s ostatním rodovým majetkem. Byl jim vráceny například také zámky v Nelahozevsi a v Roudnici nad Labem. V roce 2003 byl zástupcům roudnické větve vydán také Lobkovický palác v Praze na Hradčanech. Je třeba dodat, že pozemky vlastněné občany Spojených států mimo území USA nejsou součástí USA a o případné stavební povolení by americká armáda stejně musela žádat v Česku, nemluvě o dalších komplikacích.

Politický geograf Michael Romancov na Šenfeldova slova reagoval na svém Twitteru následovně: „Soudruh Šenfeld, předseda OV KSČM Litoměřice, se obává, že by na Řípu mohl být americký radar... škoda, že na to nepřišli na Wall Street, nebo v Pentagonu. To mají z toho, že jim to nemyslí politicky!“

Soudruh Šenfeld, předseda OV KSČM Litoměřice, se obává, že by na Řípu mohl být americký radar... škoda, že na to nepřišli na Wall Street, nebo v Pentagonu. To mají z toho, že jim to nemyslí politicky! https://t.co/KPBqxNYizc pic.twitter.com/Xkt0C63dUF — Michael Romancov (@MichaelRomancov) March 26, 2021

Bývalý europoslanec Jaromír Štětina se vyřádil ještě více, když ironicky napsal: „Jsem pro, aby stál na Řípu americký radar. V rotundě navrhuju zřídit počítačové centrum. V místní restauraci by mohla být zavodní jídelna pro americké důstojníky. Soudruh Šenfeld by odtud mohl pořádat zájezdy do Litoměřic. Určitě by za své úsilí dostal vyznamenání od Putina.“

Jsem pro, aby stál na Řípu americký radar. V rotundě navrhuju zřídit počítačové centrum. V mistni restauraci by mohla být zavodní jídelna pro americké důstojníky. Soudruh Šenfeld ny odtud mohl pořádat zájezdy do Litoměřice. Určitě by za své úsilí dostal vyznamenani od Putina. https://t.co/pEpPDJbxfD — Jaromír Štětina (@StetinaEP) March 26, 2021

