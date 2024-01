Konec ohledů na Putina. „Dva roky jsme ve válce s Ruskem.“ Diplomat chce hledat „mimořádná opatření“

Putin poslal Kyjevu i celému světu novoroční poselství. Namísto přání všeho dobrého posílá drony, namísto míru přeje smrt. Svět by mu měl konečně oplatit stejnou mincí, přeje si na začátku letošního roku muž, který zná Rusko hodně zblízka. Bývalý český generální konzul v Petrohradě Vladimír Votápek byl hostem Českého rozhlasu Plus.

Podle Votápka můžeme dělat víc. „Rusko je nezpochybnitelný agresor a my v souladu s Chartou OSN můžeme pomáhat Ukrajině mnohem více, než jí pomáháme. Nechci si přihřívat polívčičku, ale je to pořád stejný příběh od prvního dne války. Máme Ukrajině poskytovat mnohem větší pomoc a máme zvažovat i reálně případné nasazení nových zbraní, vytvoření třeba bezletové zóny nebo pomoci jim s protileteckou obranou, ale když už nemluvíme o nasazení našich ozbrojených sil, což by byl také legitimní krok v rámci Charty OSN,“ řekl Votápek, že to by nebyl počátek války, jak tvrdí Rusko, ale to by byla obrana ukrajinského území.

„Neustále říkáme Moskvě, že nestojíme o jediný metr čtvereční skutečného ruského území. To znamená ne těch území, která si ukradli, ale skutečně ruského území. Můžeme jim dát plné garance, že žádná noha žádného vojáka zemí NATO nevstoupí na jejich území, ale Ukrajina má právo se bránit a my máme právo jí v tom pomáhat,“ dodal Votápek.

Votápek také ve vysílání hovořil o základním zákonu vojenství. „Musíte své síly soustředit a použít je na místě, kde vám přinesou úspěch. My sice máme zbrojní výrobu mizernou, a ano, Rusko momentálně vyrábí víc dělostřelecké munice a raket než třeba my, ale stále máme ty armády mnohem, mnohem silnější. A stále máme mnohem silnější ekonomiku. Za dva roky války jsme měli být schopni obnovit naši zbrojní výrobu. To, že se to za dva roky války nestalo, je neomluvitelné selhání politických elit napříč celou Evropou. Českou republikou počínaje přes všechny ostatní země,“ dodal Votápek.

Elity si podle něj neuvědomují závažnost okamžiku. „Připadne mi, že jsme si stále ještě neuvědomili, že už dva roky jsme ve válce s Ruskem. Že tato válka mezi Ukrajinou a Ruskem není omezený lokální konflikt, který prostě nějak dopadne. Je to předehra něčeho většího. A to větší se stane, zvláště pokud Ukrajina neuspěje,“ domnívá se.

„Nevolám po tom, abychom zavřeli oči před tím, že je válka v Evropě, to samozřejmě že ne, ale zároveň si nemyslím, že je nutné opustit ty principy, které evropskou civilizaci nebo západní civilizaci, nás, vlastně vytvořily. To znamená jakási tolerance, úcta k diskusi, k partnerům... Tady přece musí být také ochrana lidských práv. Ale v mimořádné situaci je možné a nutné hledat nějaká mimořádná opatření. Například... Rozhodně rozjet zbrojení, zcela jednoznačně, například omezit Green Deal nebo hledat alespoň ty jeho cesty, které nebudou podlamovat naši ekonomiku a především zbrojní výrobu a například zabránit tomu, aby v Evropě nevznikaly síly, které zdestabilizují naši společnost,“ řekl Votápek.

