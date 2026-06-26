Vraždy nebo majetek soudům trvají roky. Ale cesta na summit?

Diskuse o předběžném opatření, jímž Ústavní soud nařídil doplnit jméno prezidenta Petra Pavla mezi členy delegace směřující na summit NATO do turecké Ankary, neustávají. Nejnověji se vyjádřil poslanec Miloslav Janulík (ANO).
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Člověk si tak podle Janulíka o bleskovém rozhodnutí soudu, jímž bylo vyhověno návrhu Petra Pavla na předběžné opatření, kdy soud nařídil vládě účast prezidenta na jednání NATO, může myslet ledacos.
„Zvlášť, když není ohrožen něčí život (např. domácí násilí), zdraví dítěte, hrozící újma na majetku apod., kdy se předběžné opatření bezodkladně vydává. Tady dle mého názoru nebylo ohroženo vůbec nic kromě prezidentova ega. A tohle rozhodnutí za ‚den a něco‘, což na mě působí, že prezidentova žaloba na vládu bude vyřešena taky extrémně rychle, je zkrátka zarážející. Za mě je mimo to, že se v této věci předběžné opatření vydávat nemělo, každopádně velmi smutné, že všechny mnohem důležitější věci se táhnou neúměrně dlouho a osobně to vnímám jako plivnutí české justice všem českým občanům do tváře,“ podotýká poslanec.
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Vláda má právo nechtít prezidenta na summitu NATO
Zejména hradní papalášství se tak podle jeho slov projevilo ve své nejčistší podobě. „Mimo to vnímám rozhodnutí Ústavního soudu jako špatné, jak už jsem zmínil. To, že česká vláda nechce prezidenta na mezinárodním summitu NATO, je její právo, které nezpůsobuje žádné omezení prezidentských pravomocí,“ soudí politik.
Zdůrazňuje, že vláda je vrcholným představitelem výkonné moci a má zásadní a rozhodující slovo v zahraniční politice. „Prezident je tady jaksi do počtu. Můj názor dokladuje mimo jiné fakt, že se soudci neshodli jednomyslně. Dvanáct soudců tak naplno zaměstnal uražený hradní pán. A ještě zaměstnávat bude. Na jednu stranu je dobré, že to snad bude rychlé, soudě dle rozhodnutí ohledně předběžného opatření, na druhou stranu je smutné, že na mnohem důležitější věci k rozhodování se tak dál musí čekat dlouhé týdny, měsíce, roky,“ uzavřel svůj komentář.
Obyčejní lidé na rozhodnutí soudů čekají měsíce nebo roky
Na bleskové rozhodnutí soudu reagoval také bývalý náměstek Dopravního podniku, Ivo Štika. „Ústavní soud dokáže rozhodnout během několika dnů, když jde o politicky exponovanou a ve své podstatě spíše kompetenční záležitost. To je pozoruhodné samo o sobě. Jenže vedle toho stojí realita tisíců běžných lidí, kteří na rozhodnutí soudů čekají měsíce nebo roky – často ve věcech, které rozhodují o jejich svobodě, majetku nebo rodinném životě,“ uvedl.
Ústavní soud dokáže rozhodnout během několika dnů, když jde o politicky exponovanou a ve své podstatě spíše kompetenční záležitost.— Ivo Štika (Archetypální gangster) (@ivo_stika) June 26, 2026
To je pozoruhodné samo o sobě.
Jenže vedle toho stojí realita tisíců běžných lidí, kteří na rozhodnutí soudů čekají měsíce nebo roky – často ve…
Stačí podle něj připomenout kauzu Oleo Chemical. „Jeden z odsouzených, Peter Kmeť, podal dovolání k Nejvyššímu soudu. O něm však bylo rozhodnuto až poté, co byl po odpykání více než dvou třetin trestu podmíněně propuštěn z vězení. Jinými slovy – o mimořádném opravném prostředku se rozhodovalo až ve chvíli, kdy už měl výkon trestu prakticky za sebou. Ať už byl výsledek jakýkoli, takto pomalé rozhodování u prostředku, který může zásadně ovlivnit osobní svobodu člověka, rozhodně nevzbuzuje důvěru ve fungování justice,“ napsal Štika.
Nejde o to kritizovat rychlost samotnou. „Naopak – kdyby česká justice rozhodovala stejně svižně ve všech věcech, byla by to skvělá zpráva. Problém je v kontrastu. Jestliže systém umí být bleskový, když jde o politicky sledovanou kauzu, měl by stejnou energii věnovat i občanům, jejichž osudy se mezitím roky odehrávají v soudních průtazích. Spravedlnost nemá být rychlá jen pro případy, které plní titulní stránky médií. Má být především stejně dostupná a stejně rychlá pro každého,“ domnívá se publicista.
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