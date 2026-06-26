Vraždy nebo majetek soudům trvají roky. Ale cesta na summit?

26.06.2026 12:40 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Rychlost Ústavního soudu v kauze doplnění české delegace na summit NATO o osobu prezidenta Petra Pavla vyvolává ostrou kritiku. Ozývají se hlasy upozorňující na dvojí metr české justice. Podle poslance Miloslava Janulíka (ANO) i publicisty Iva Štiky ukazuje bleskové vydání předběžného opatření na hluboký kontrast oproti rozhodování o osudech běžných občanů, kteří na rozsudky čekají měsíce i roky.

Vraždy nebo majetek soudům trvají roky. Ale cesta na summit?
Foto: Blesk
Popisek: Petr Pavel

Diskuse o předběžném opatření, jímž Ústavní soud nařídil doplnit jméno prezidenta Petra Pavla mezi členy delegace směřující na summit NATO do turecké Ankary, neustávají. Nejnověji se vyjádřil poslanec Miloslav Janulík (ANO).

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
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„Zatímco soudy o děti, majetky, ale i soudy se zločinci, vrahy… v Česku trvají často měsíce nebo snad i roky?!... Když si dupne prezident, jde to i ‚do pozítří‘,“ podivuje se na síti Facebook.

Člověk si tak podle Janulíka o bleskovém rozhodnutí soudu, jímž bylo vyhověno návrhu Petra Pavla na předběžné opatření, kdy soud nařídil vládě účast prezidenta na jednání NATO, může myslet ledacos.

MUDr. Miloslav Janulík

  • ANO 2011
  • poslanec
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„Zvlášť, když není ohrožen něčí život (např. domácí násilí), zdraví dítěte, hrozící újma na majetku apod., kdy se předběžné opatření bezodkladně vydává. Tady dle mého názoru nebylo ohroženo vůbec nic kromě prezidentova ega. A tohle rozhodnutí za ‚den a něco‘, což na mě působí, že prezidentova žaloba na vládu bude vyřešena taky extrémně rychle, je zkrátka zarážející. Za mě je mimo to, že se v této věci předběžné opatření vydávat nemělo, každopádně velmi smutné, že všechny mnohem důležitější věci se táhnou neúměrně dlouho a osobně to vnímám jako plivnutí české justice všem českým občanům do tváře,“ podotýká poslanec.

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Vláda má právo nechtít prezidenta na summitu NATO

Zejména hradní papalášství se tak podle jeho slov projevilo ve své nejčistší podobě. „Mimo to vnímám rozhodnutí Ústavního soudu jako špatné, jak už jsem zmínil. To, že česká vláda nechce prezidenta na mezinárodním summitu NATO, je její právo, které nezpůsobuje žádné omezení prezidentských pravomocí,“ soudí politik.

Zdůrazňuje, že vláda je vrcholným představitelem výkonné moci a má zásadní a rozhodující slovo v zahraniční politice. „Prezident je tady jaksi do počtu. Můj názor dokladuje mimo jiné fakt, že se soudci neshodli jednomyslně. Dvanáct soudců tak naplno zaměstnal uražený hradní pán. A ještě zaměstnávat bude. Na jednu stranu je dobré, že to snad bude rychlé, soudě dle rozhodnutí ohledně předběžného opatření, na druhou stranu je smutné, že na mnohem důležitější věci k rozhodování se tak dál musí čekat dlouhé týdny, měsíce, roky,“ uzavřel svůj komentář.

Obyčejní lidé na rozhodnutí soudů čekají měsíce nebo roky

Na bleskové rozhodnutí soudu reagoval také bývalý náměstek Dopravního podniku, Ivo Štika. „Ústavní soud dokáže rozhodnout během několika dnů, když jde o politicky exponovanou a ve své podstatě spíše kompetenční záležitost. To je pozoruhodné samo o sobě. Jenže vedle toho stojí realita tisíců běžných lidí, kteří na rozhodnutí soudů čekají měsíce nebo roky – často ve věcech, které rozhodují o jejich svobodě, majetku nebo rodinném životě,“ uvedl.

 

Stačí podle něj připomenout kauzu Oleo Chemical. „Jeden z odsouzených, Peter Kmeť, podal dovolání k Nejvyššímu soudu. O něm však bylo rozhodnuto až poté, co byl po odpykání více než dvou třetin trestu podmíněně propuštěn z vězení. Jinými slovy – o mimořádném opravném prostředku se rozhodovalo až ve chvíli, kdy už měl výkon trestu prakticky za sebou. Ať už byl výsledek jakýkoli, takto pomalé rozhodování u prostředku, který může zásadně ovlivnit osobní svobodu člověka, rozhodně nevzbuzuje důvěru ve fungování justice,“ napsal Štika.

Fotogalerie: - Pavel na Pavláku

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Nejde o to kritizovat rychlost samotnou. „Naopak – kdyby česká justice rozhodovala stejně svižně ve všech věcech, byla by to skvělá zpráva. Problém je v kontrastu. Jestliže systém umí být bleskový, když jde o politicky sledovanou kauzu, měl by stejnou energii věnovat i občanům, jejichž osudy se mezitím roky odehrávají v soudních průtazích. Spravedlnost nemá být rychlá jen pro případy, které plní titulní stránky médií. Má být především stejně dostupná a stejně rychlá pro každého,“ domnívá se publicista.

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NATO , Pavel , summit , Ústavní soud , Štika , Janulík , Ankara , rychlost rozhodování soudů

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Váš straník Štefec tvrdí, že díky válce na Ukrajině vypilovává Rusko svou válečnou politiku (on jí teda nazývá obranou), a že Evropa jen rozdmýchává válku a může se stát, že na to doplatíme válkou. Ale kde jako strana, protože to, co tvrdí on, tvrdíte všichni berete jistotu, že když teď Rusko vyhraj...

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