Korecký rozprášil apel vědců: Kompetence Macinky? Co jeho předchůdci?

V rubrice Malostranský zápisník se Miroslav Korecký věnuje protestu proti nástupu šéfa Motoristů Petra Macinky do čela ministerstva životního prostředí. Konstatuje, že na premiéra už apeluje tisíc vědců včetně 86 profesorů a 125 docentů, kteří po novém ministrovi žádají přehled v oboru přírodních věd, české i mezinárodní uznání dosavadní dlouhodobé přírodovědné činnosti, veřejné a dlouhodobě úspěšné vykonávání svěřených kompetencí.
„Tak si prosvištěme Macinkovy předchůdce: Hladík byl ajťák, Hubáčková stavební inženýrka, Brabec ředitel chemičky, Podivínský velvyslanec, Chalupa historik, Drobil advokát, Bízková chemička a matematička… Podmínky vědeckých aktivistů by splnili možná tak Moldan, Bursík či Ambrozek. Ti ostatní ale měli štěstí, že působili v méně hysterické době,“ napsal politický analytik Korecký.
Dále se věnoval uplynulému státnímu svátku. „S Petrem Pavlem se zdálo, že díkybohu končí doba, kdy na hradní oslavu 28. října někteří byli zváni – a jiní ne. Ale profesionálním rebelům by to asi chybělo. Šéf PRO Jindřich Rajchl vysvětlil, že nepůjde na Hrad s ohnutým hřbetem (ale brány tam mají dost vysoké) a upřednostní ideje před osobním prospěchem (čímž asi myslel uzeného lososa a jednohubky),“ rýpl do nového poslance klubu SPD.
Zamyslel se také nad tím, kdo převezme vedení ODS po Petru Fialovi. Má za to, že o post si řekl končící ministr dopravy Martin Kupka. „Problém je, že Kupka byl místopředsedou ODS 12 let, od 18. ledna 2014, tedy stejného dne, kdy byl předsedou zvolen Petr Fiala. A za tu dobu není znám jediný případ, kdy by se vůči předsedovi v něčem vyhranil. Když pak ten, kdo dlouhých dvanáct let držel ústa a krok, vyhlašuje novou éru ODS, nepůsobí to moc věrohodně.
Spíše by se hodilo staré dobré ‚Spolu chyceni, spolu pověšeni‘,“ vyjádřil se komentátor. A zamyslel se nad tím, kdo by nemiloval Cimrmany nebo filmy Zdeňka Svěráka. „Tedy vyjma Václava Klause,“ dodal vzápětí. A pustil se do kritiky systému vyznamenávání, v němž spatřuje snahu prezidentů oceňovat osobnosti, které už dekorovali jejich předchůdci. „Když vy břízolit, tak my kachličky!“ napálil to hlavám českého státu.
A zmínil také protest proti účasti SPD ve vládě, jehož hlavní hvězdou byl lidovec Hayato Okamura. „Nic proti výhradám vůči Tomiu Okamurovi, ale demonstrovat proti vlastnímu bratrovi, to už je hodně silné, skoro až biblické kafe. Je to zhruba stejné, jako když si někdo archivuje staré výroky svého kamaráda, aby je potom vzal a šel ho udat novinářům a policii. Divná doba,“ konstatuje Korecký.
autor: Naďa Borská