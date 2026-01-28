Košilatí Piráti nepochodili. Výsměch je brutální

28.01.2026 17:05 | Monitoring
autor: Radek Kotas

Pirátští poslanci se ve středu vypravili do Sněmovny ve flanelových košilích na podporu prezidenta Petra Pavla. Jejich gesto na sociálních sítích získalo nemalou odezvu. Na „podporu prezidenta“ je lidé v kolážích „převlékají“ za komunistické aparátčíky a píší, kam musejí odcestovat, aby si jejich podpory Pavel všiml.

Košilatí Piráti nepochodili. Výsměch je brutální
Foto: Repro X @ZdenekHrib
Popisek: Piráti ve flanelových košilích na podporu prezidenta Petra Pavla

Flanelové košile na podporu prezidenta Petra Pavla po jeho rozhodnutí uveřejnit soukromou konverzaci ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) s hradním poradcem Petrem Kolářem a vyjádření Pavla, že danou komunikaci považuje za „pokus o vydírání“, pirátští poslanci zvolili coby symbol, který již provázel Pavla i během jeho kandidatury na Hrad. 

Co schůze Sněmovny, to nová performance. Po nedávné chůzi pozpátku vyrazili ve středu na jednání Piráti v kostkovaných flanelových košilích. Chtěli tak vyjádřit podporu prezidentovi Petru Pavlovi v jeho postoji vůči tlaku Motoristů sobě na jmenování jejich čestného prezidenta Filipa Turka do vlády.

Předseda strany Zdeněk Hřib následně u pultíku, k němuž v rámci happeningu proti vládě před dvěma týdny chodil pozpátku, pronesl, že si Macinka „myslí, že může vydírat prezidenta a nařídit mu domácí vězení“.

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • poslanec
Jednotný úbor Pirátů vysvětloval i zde. „Ty flanelové košile jsou určitou symbolickou podporou našeho prezidenta, která je teď pro naši demokratickou společnost potřeba,“ pronesl. 

Následně se obrátil na vládu premiéra Andreje Babiše a kritizoval ji za dění, které je podle něj „fraškou“. „Já se nestačím divit té vaší drzosti. Tak vy si myslíte, že ministr zahraničí tady může vydírat prezidenta, který ho jmenoval? A myslíte si, že může ministr zahraničí nařídit jakési domácí vězení pro pana prezidenta? Tohle celé, když se na to podíváte, je prostě fraška. Tuhle frašku by ale nikdo ani nechtěl natočit, protože by se na to nikdo nechtěl dívat. Ale problém je, že my tady v tomhletom teďka žijeme,“ přednášel. 

Následně pokračoval s kritikou nejen Macinky a nominanta na post ministra životního prostředí Filipa Turka, jehož prezident odmítá jmenovat, ale pustil se též i do předsedy vlády. „Je to realita, kde si pubertální fracek dupe nožičkou, že chce být ministrem a chce a chce a chce. Jeho chůva tady vydírá prezidenta přes esemesky i veřejně přes média. Slabošský premiér se připravuje, že to tady prostě vysedí, hlavně se o tom už nebavme, protože je mu to vlastně jedno. Vy jste premiér téhle země, tak se tak laskavě začněte chovat a začněte jednat v zájmu naší země a našich občanů. Odvolejte Macinku z ministerského postu, protože vyděrač do vlády nepatří,“ hřímal Hřib ve flanelové košili, kterou si obléklo celé sněmovní zastoupení Pirátů včetně předsedkyně poslaneckého klubu strany Olgy Richterové či pirátského expředsedy Ivana Bartoše. 

Za svůj krok získali Piráti ocenění například od novináře Čestmíra Strakatého, podle nějž to „dělají skvěle“. „Pozadu ve flanelce si dokážou vybojovat místo v mediálním prostoru,“ poukázal na to, že o gestu informovalo mnoho médií. 

Zaznívaly však také názory, že to je to jediné, co z této strany přichází. „Piráti jsou vlastně takový Filip Turek pro lepší lidi. Taky jenom kecy, gesta … ale reálná práce nulová,“ padlo od jednoho z komentátorů na sociální síti X.

Komentátor Honza Provazník glosoval, že se tím rozplynuly všechny jeho obavy. „Musím říct, měl jsem po včerejšku o tuhle republiku starost, ale pak přišli Piráti do Sněmovny ve flanelkách, tak to už teď bude dobré,“ připojil.



Místopředseda hnutí ANO a expředseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček pak podotkl, že flanelem nelze zakrýt ústavu, čímž mířil na prezidentovo odmítnutí jmenovat Turka ministrem, které podle Macinky i dalších zástupců opozice ústavu nerespektuje.

Novinář Marek Stoniš pak s odkazem na to, že prezident Pavel v úterý po své mimořádné tiskové konferenci a uveřejnění soukromé konverzace Macinky nasedl na Ruzyni na letadlo a odletěl ve směru do španělské Málagy, Pirátům doporučil, že pokud za prezidentem skutečně chtějí stát, musejí se za ním vypravit právě do Andalusie. „Třeba se tam za vámi ohlédne,“ zmínil

Europoslanec Tomáš Kubín (ANO) následně reagoval slovy, že prezident „děkuje“, a připojil fotku, na níž je zachycen ve flanelové košili Miloš Zeman. 

Největší dosah pak měly zejména fotografie, které odění Pirátů upravily v duchu prezidentovy služby v armádních strukturách za komunistického režimu. 

Nechyběl ani návrh, že by se příště mohli pirátští poslanci v rámci podpory prezidenta obléci i do stejnokrojů s rudým šátkem. 

