Kováčik utřel ódéesáka: Na mě můžete dupat jak chcete, neleknu se. Okamura zuřil, že jsme na tom hůř než Maroko

Hosty druhé hodiny nedělní Partie byli poslanci Tomio Okamura (SPD), Martin Baxa (ODS), Pavel Kováčik (KSČM) a Jan Řehounek (ANO). Poslanci se do sebe pustili kvůli armádě. „Já říkám, zastavme to,“ volal ve studiu Okamura. Tvrdě udeřil i na premiéra Babiše a EU. „Na mě může dupat kdo chce, já se neleknu,“ ujišťoval diváky Kováčik. Baxa nenechal nit suchou na komunistech ani na vládě ANO a ČSSD. Řehounek hájil jak armádní nákupy, tak zachování nouzového stavu.

Řehounek hned v úvodu konstatoval, že chápe občany, které už vládní protikoronavirová opatření štvou. „Na druhou stranu chápu jasný signál. My jsme se bavili s ředitelem pardubické nemocnice a on říkal, prosím nerozvolňujte. I já bych rád trávil volno s dětmi na horách na lyžích, ale není to možné,“ zdůraznil.

Volal po tom, aby firmy držely zaměstnance na home officech.

Baxa byl vůči vládě podstatně tvrdší. „Vláda už dlouhou dobu žádným správným směrem nejde. Lidé dneska nevědí, co platí, jednou se rozvolňuje, pak se zpřísňuje. Ale lidé nemají povinnost sledovat ta opatření každý den,“ uvedl Baxa s tím, že vláda opatření špatně komunikuje a lidé pakl nemají šanci se v systému vyznat.

Mgr. Martin Baxa ODS



Podle Okamury se mají opatření rozvolnit, většinu lidí je třeba nechat žít a rizikové skupiny více chránit.

„Za nás platí, že by se měl otevřít první stupeň základních škol. Velmi se zhoršuje zdravotní stav lidí a roste počet úmrtí nesouvisejících s covidem,“ vypálil Okamura. Otevřel by i skiareály, protože je přesvědčen, že pohyb na čerstvém vzduchu lidem prospívá, takže není důvod, proč skiareály neotevírat.

Česká ekonomika podle Okamury trpí až příliš a dál už to nesmí zajít. „Česká republika nebude mít peníze ani na udržení sociálního a zdravotního systému a to bude skutečně katastrofa,“ zlobil se. Lidé jsou zoufalí, lidé jsou vyčerpaní, firmy krachují a já znovu vyzývám vládu k tomu, aby chránila rizikové skupiny a většinu lidí nechala žít, samozřejmě za dodržení základních opatření,“ pokračoval Okamura.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Zdůraznil také, že SPD už předložila na 50 zákonů či novel zákonů, s cílem pomoct ekonomice. Některé návrhy vláda přijala, jiné ne, ale poslanci SPD se podle Okamury opravdu snaží pomáhat lidem.

Když se dostal ke slovu Pavel Kováčik, prohlásil, že vláda opravdu měla otevřít první stupeň základních škol.

„Co se týče nouzového stavu, tak většina klubu KSČM je více přesvědčena už nouzový stav nepodporovat, než ano,“ pravil předseda poslaneckého klubu KSČM.

Ing. Pavel Kováčik KSČM



„Ale to jsou prostě plané řeči,“ obořil se Baxa na Kováčika. „Vy máte nějaké podmínky, pak premiér (Andrej) Babiš zadupe a vy mu to schválíte,“ zlobil se Baxa. Kabinet podle něj selhal i při přípravě očkovací akce a komunisté dál drží vládu při životě.

Řehounek okamžitě oponoval, že bez krizového stavu nebude možné držet v platnosti většinu proticovidových opatření. Nebude možné povolávat vojáky na pomoc v domovech pro seniory, v nemocnicích a tak podobně.

Ing. Jan Řehounek ANO 2011



„Na mě může dupat, kdo chce a jak chce, ale já se neleknu,“ ozval se Kováčik, když znovu dostal slovo. Hned poté vyzval pravicovou opozici, aby převzala odpovědnost za chaos, který může nastat, když nebude prodloužen nouzový stav. Komunisté prý odmítají tomuto chaosu pomáhat.

Baxa Kováčikovi vrátil ránu a zdůraznil, že vojáci v koronavirových časech obětavě pomáhají, ale komunisté při jednání o rozpočtu na letošní rok prosadili obrání armády o deset miliard. Teď chce vláda pět miliard vojákům vrátit.

Podle Kováčika se mohly vrátit jen dvě miliardy a mělo by se šetřit jinde. „Teď není čas na to nakupovat zbraně, vrtulníky a podobně. Teď je čas na to, aby se i ta armáda podílela finančně na boji s covidem,“ zdůraznil Kováčik.

Když znovu promluvil Řehounek, vyjádřil naději, že se armádě jednou vrátí celých deset miliard, protože armáda vyla dlouhodobě podfinancována a potřebuje modernizaci. „To, že tam pořád není těch pět miliard znamená, že se některé projekty před popisem musí odsouvat, řekl.

Okamura zdůraznil, že si vojáků velmi váží, ale má pocit, že ANO, ČSSD a komunisté hodili vojáky přes palubu. Současně ale SPD žádá, aby čeští vojáci nesloužili v zahraničních misích, ale aby místo toho raději vojáci chránili a pomáhali českým lidem. A prý už vůbec nechápe, proč v časech ekonomické krize posíláme peníze do Německa, Francie a dalších západních zemí tím, že bychom odtamtud kupovali „novou“ výzbroj.

V tu chvíli se ozval Baxa a ohradil se, že u armádních zakázek sehrávají svou roli i české firmy a to až ze 70 procent. „Tyto argumenty jsou opravdu falešné, protože armádní zakázky pomáhají české ekonomice,“ pravil Baxa.

Řehounek jako člen sněmovního výboru pro obranu prohlásil, že ne vždy se podaří dosáhnout 70% podílu ze zakázky českým firmám. Ale i kdyby to bylo jen 40 %, bude to podle Řehounka dobré, protože půjde o zakázky, které by nebylo možné získat modernizací staré sovětské techniky.

Okamura však trval na tom, že nákup nové vojenské techniky je třeba zastavit. „Já říkám zastavme to a přesuňme ty miliardy potřebným českým občanům,“ hřímal Okamura.

Řehounek a Kováčik se poté shodli na tom, že polní nemocnice v Letňanech by prozatím neměla být zrušena, protože není jisté, co napáchá britská mutace koronaviru. „Dva týdny počkat... by se vůbec nic nestalo,“ řekl Kováčik.

Podle Okamury vláda chybovala už ve chvíli, kdy rozhodla o výstavbě polní nemocnice v Letňanech a je třeba to řešit.

Baxa naproti tomu volal po uchování polní nemocnice. „Bylo to rozhodnutí chybné a ukazuje to bezradnost té vládní politiky,“ vypálil Baxa.

V Brně si s polní nemocnicí poradili lépe, brněnská primátorka za ODS Markéta Vaňková přispěla k proměně brněnské polní nemocnice na velké testovací místi a posléze na velké očkovací centrum.

Když dostal znovu slovo Okamura, zlobil se na vládu ANO a ČSSD, že nedokázala zajistit více vakcín lidem.

„Opravdu je tristní, když si rozvojové Maroko dokázalo koupit 2 miliony dávek vakcíny od společnosti AstraZeneca, zatímco premiér Andrej Babiš se naivně spolehl na Evropskou unii,“ kroutil hlavou Okamura s tím, že jsme si měli vakcíny obstarat po vlastní ose.

Andrej Babiš ANO 2011



Baxa okamžitě kontroval, že jiné země EU, jako např. Dánsko, má k dispozici více dávek vakcíny, což prý ukazuje, že nešlo o selhání EU, ale především české vlády.

