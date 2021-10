Kovářová „sejmula“ Stehlíkovou: Zlá ženštino, pohrdám vámi. Nemáte ráda Zemana, tak mu upřete práva? Na hrách a klečet!

reklama

„Přemýšlím, kdo jste a kde se ve vás vzala ta drzost, zášť, nenávist a nedostatek taktu. Nikdy jsme se osobně nepotkaly, a tak se mohu jen dohadovat. Skutečně jste kdysi získala vysokoškolský titul doktora medicíny? Zdráhám se tomu uvěřit. Jakým způsobem, v jaké zemi a za jakých podmínek? Nemáte v mozku a v srdci vrytou Hippokratovu přísahu? Nejspíš ne, tak vám připomenu, že jste slíbila za každých okolností činit vše ve prospěch nemocného a nikdy mu neublížit. Opakuji: hlavně neškodit. Ve vašem lékařském slibu není nic o svolení veřejně šířit nepodložené zdravotní informace a spekulace, urážky a obvinění blížící se šíření poplašné zprávy a pomluvě hlavy státu,“ zmínila Kovářová.

„Myslela bych si, že jako bývalá představitelka státu máte v úctě a vážnosti prezidentský úřad, neboť v něm sedí muž zvolený demokratickou volbou. Víte o jediném případu, kdy by Miloš Zeman nesplnil některou ze svých ústavních povinností? Máte snad hodnověrné informace, že by se jednou jedinkrát u něj nahromadily věci k vyřízení? Že by snad včas o věci nerozhodl, nejmenoval, nepověřil či se jinak dopustil prezidentského průtahu v rozhodování? Ne – nic takového nebylo a není. Prý jste čehosi také předsedkyní. Jak by se vám líbilo, kdyby vás o místo chtěl jiný připravit poukazem na váš chatrný duševní stav? Skutečně jste kdysi řídila Ministerstvo pro lidská práva? Co jste už zapomněla, že lidskými právy oplývá i člověk nemocný a v požehnaném věku? Kde se ve vaší duši bere ta nestoudnost zveřejnit o hlavě státu intimní lékařské informace? Cožpak nemáte ani za mák slušnosti? Vy, jež jste kdysi měla bdít nad rovnými právy našich občanů, do světa klidně pustíte nepodložené fabulace. Takhle si představujete boj za lidská práva? Práva jen pro vás? Styďte se! Za tohle byste měla jít klečet na hrách!“ rozhorlila se Kovářová.

Fotogalerie: - Volební místnosti otevřeny

„Stydím se za vás, za váš nenávistný aktivismus, který vás omámil natolik, že jste zapomněla na lékařskou přísahu, na slušnost i na dobré vychování. Jen si představte, že by jiný podobně komentoval zdravotní stav vašich rodičů. Jak by vám asi bylo na duši? A jak by asi bylo na duši jim? Tím spíš v době, která si tolik zakládá na lidských právech a bojuje proti diskriminaci vyšších věkových skupin i jednotlivců s lékařskou diagnózou či libovolnou jinakostí. Nedošlo vám, že za pár let budete stejného věku a nejspíš i vaše tělo nebude zdravé a plně fungující?“ ptala se Kovářová.

Anketa Která volební strana předvedla zatím NEJHORŠÍ kampaň? ANO 4% Piráti/STAN 68% SPOLU 10% SPD 2% Přísaha 2% KSČM 2% ČSSD 5% Trikolóra/Svobodní/Soukromníci 2% Volný blok 5% hlasovalo: 44237 lidí

Exministryně pro lidská práva a psychiatrička Džamila Stehlíková v minulých dnech naléhala na prezidenta Miloše Zemana kvůli zveřejnění informací ohledně jeho chatrného zdraví. Je přesvědčena, že není schopen volit ani jednat, trpí prý alkoholovým deliriem. Na svůj úřad by měl „abdikovat“. Svůj tlak zvažuje Stehlíková podpořit i žalobou na Hrad.

Celý komentář Daniely Kovářové:

Džamila, co by se měla stydět

Přemýšlím, kdo jste a kde se ve vás vzala ta drzost, zášť, nenávist a nedostatek taktu. Nikdy jsme se osobně nepotkaly, a tak se mohu jen dohadovat. Skutečně jste kdysi získala vysokoškolský titul doktora medicíny? Zdráhám se tomu uvěřit. Jakým způsobem, v jaké zemi a za jakých podmínek? Nemáte v mozku a v srdci vrytou Hippokratovu přísahu? Nejspíš ne, tak vám připomenu, že jste slíbila za každých okolností činit vše ve prospěch nemocného a nikdy mu neublížit. Opakuji: hlavně neškodit. Ve vašem lékařském slibu není nic o svolení veřejně šířit nepodložené zdravotní informace a spekulace, urážky a obvinění blížící se šíření poplašné zprávy a pomluvě hlavy státu.

Myslela bych si, že jako bývalá představitelka státu máte v úctě a vážnosti prezidentský úřad, neboť v něm sedí muž zvolený demokratickou volbou. Víte o jediném případu, kdy by Miloš Zeman nesplnil některou ze svých ústavních povinností? Máte snad hodnověrné informace, že by se jednou jedinkrát u něj nahromadily věci k vyřízení? Že by snad včas o věci nerozhodl, nejmenoval, nepověřil či se jinak dopustil prezidentského průtahu v rozhodování? Ne – nic takového nebylo a není. Prý jste čehosi také předsedkyní. Jak by se vám líbilo, kdyby vás o místo chtěl jiný připravit poukazem na váš chatrný duševní stav? Skutečně jste kdysi řídila ministerstvo pro lidská práva? Co jste už zapomněla, že lidskými právy oplývá i člověk nemocný a v požehnaném věku? Kde se ve vaší duši bere ta nestoudnost zveřejnit o hlavě státu intimní lékařské informace? Cožpak nemáte ani za mák slušnosti? Vy, jež jste kdysi měla bdít nad rovnými právy našich občanů, do světa klidně pustíte nepodložené fabulace. Takhle si představujete boj za lidská práva? Práva jen pro vás? Styďte se! Za tohle byste měla jít klečet na hrách!

Stydím se za vás, za váš nenávistný aktivismus, který vás omámil natolik, že jste zapomněla na lékařskou přísahu, na slušnost i na dobré vychování. Jen si představte, že by jiný podobně komentoval zdravotní stav vašich rodičů. Jak by vám asi bylo na duši? A jak by asi bylo na duši jim? Tím spíš v době, která si tolik zakládá na lidských právech a bojuje proti diskriminaci vyšších věkových skupin i jednotlivců s lékařskou diagnózou či libovolnou jinakostí. Nedošlo vám, že za pár let budete stejného věku a nejspíš i vaše tělo nebude zdravé a plně fungující?

Možná se budete vymlouvat na cizí jazyk nebo na dobře informované kolegy, ale já vámi z vysoka pohrdám za ten bezuzdný aktivismus, s nímž si osobujete právo urážet ty, které prostě nemáte ráda a s nimiž názorově nesouhlasíte. Vy, která se oháníte lidskými právy jiných a žádáte ohledy pro skupinky vlastních oblíbenců, si osobujete právo si vybírat, kdy se vám to hodí? Miloše Zemana nemáte ráda, a tak mu šmahem upřete všechna jeho práva?

Styďte se, vy zlostná ženštino. Kéž se vám hodně špatně spí až do okamžiku, než se omluvíte a než pochopíte, jak moc jste eticky klesla a kolika lidem jste svými slovy ublížila.

Autorka je prezidentkou Unie rodinných advokátů

Psali jsme: „Nehorázná propaganda.“ Podívejte se, co stojí před některými volebními místnostmi „Lopatu, krumpáč do ruky a tvořit hodnoty!“ Tomáš Vyoral se rozpálil nad klima aktivisty. Blokovat sanitku? To je moc Prezident Zeman: Nezapomeňte volit, je to důležité Volby: Zeman je v pořádku, oznámil šéf volební komise. I další politici už odevzdali hlas

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.