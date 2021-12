Kubek: Vyšší důchod jen očkovaným. Zakročte

Prezident ČLK ve svém respirátoru se srdcem navštívil XTV a prosazoval povinné očkování pro všechny nad 18 let bez kontraindikací. Vše ostatní by prý bylo jen kompromis. Také brojil proti lékařům, kteří nedoporučují očkování. Uznal ale, že komora proti nim zakročit nemůže a na náměstích si mohou „plácat co chtějí“. Povinné očkování by prý nemuselo být bez pozitivní motivace. „Například když se tady zvedaly důchody, proč se nenavázalo to zvednutí důchodů na to, že se ten senior nechá naočkovat, jako bonus?“ ptal se lékař.

„Jediná schůdná cesta z té epidemie je očkování, ale důsledné očkování, což znamená, že se proočkují prakticky všichni dospělí lidé. Přičemž bude nutné to očkování v určitých periodách opakovat. Protože se potvrdilo, že jak imunita získaná proděláním nemoci, tak i po očkování bohužel klesá rychleji, než bychom si přáli,“ tvrdil prezident lékařské komory v XTV a dodal, že s novými variantami se imunita vůči dalším variantám snižuje, protože lidé jsou očkováni proti nebo prodělali předchozí varianty viru.

Omikron podle Kubka není konečná a covid bude lidstvo trápit dlouho, podceněn byl začátek infekce, kdy se nemoc dala vymýtit, tvrdil. Připomenul často používanou mantru, že se lidé budou muset naučit s covidem žít. „Bohužel, když nebudeme důslední a zodpovědní, tak se spíš než žít, budeme učit s ním umírat. A to si samozřejmě my lékaři nepřejeme. Proto bojujeme za to, aby lidé neumírali. Proto bojujeme za to, aby se lidé očkovali,“ řekl prezident ČLK. Jako prioritu bere, aby se mohli naočkovat třetí dávkou senioři „než si je najde nějaká nová varianta“.

Kubek také uvedl, že se stydí za lékaře, kteří říkají, aby se lidé nenechávali očkovat a řekl, že to bylo očkování, které prodloužilo průměrný věk dožití a díky němu neumírají děti např. na černé neštovice. „Pokud někdo bojuje proti očkování a je lékař, tak je to samozřejmě tmářství,“ prohlásil. Část těchto lékařů považuje za „alternativní“, kteří se sami propagují. „O to víc lidí k nim chodí a oni je mohou zkasírovat,“ pravil a připustil, že bylo chybou, že se alternativní medicína nekontrolovala.

Komentoval také iniciativu Chcípl PES, za níž stojí pivovarník Jiří Janeček a provozovatel restaurace Jakub Olbert. „Tak na hospodský asi reagovat nemůžeme, to je obraz rozpadu státu v přímém přenosu,“ mluvil za ČLK a tvrdil, že neschopnost vynutit základní protiepidemická opatření demoralizují celou společnost. „I řada slušných lidí, kteří kdyby viděli ty pozitivní příklady, tak by věci respektovali, tak potom má tendenci nařízení nerespektovat, protože co si budeme povídat, ta nařízení jsou opravdu obtěžující,“ mínil.

Prý se snaží vcítit do těch, kdo demonstrují na náměstích a rozumí jejich touze normálně žít, ale dotyční se podle něho chovají jako malé děti, když nechtějí uznat, že jediná cesta k normálnímu životu je nechat se naočkovat. S dobrovolným očkováním se podařilo naočkovat 55 % populace, to je ale dle Kubka málo a nezbývá než udělat očkování povinným.

„Já se stydím za to, co ti lidé plácají, ale plácat si na náměstích mohou co chtějí. Pokud by lékařská komora začala názory těch lidí trestat, tak je to velice tenký led a šikmá plocha. Tady jsou myslím jiné instituce, které by měly zakročit,“ vrátil se Kubek k lékařům a doporučil, aby demonstraci, kde lidé nedodržují protiepidemická opatření, policie „prostě ukončila“. Lékařská komora prošetřuje pouze případy, když si stěžuje pacient. Kubek prohlásil, že ti z lékařů, kteří odborná doporučení nerespektují, by udělali nejlépe, kdyby z ČLK vystoupili. „Byl by klid, no,“ doplnil.

Prezident ČLK také uvedl, že komora přijala v listopadu stanovisko, že očkovat by se měli všichni nad 18 let, kteří nemají kontraindikace. „Všechno ostatní vnímáme jako politický kompromis,“ řekl. Upozornil, že při schválení povinného očkování by také muselo být stanoveno, do kdy musí být provedeno a Xaver připomenul, že by se také musela zavést sankce. „Samozřejmě. Nebo i tu pozitivní motivaci k tomu. Například když se tady zvedaly důchody, proč se nenavázalo to zvednutí důchodů na to, že se ten senior nechá naočkovat, jako bonus?“ ptal se lékař, který míní, že čím déle budou politici váhat, tím déle problém bude trvat.

