Třetí komora parlamentu v akci. Revoluce nebude, klidní vášně právník Kolman

Ještě než začneme a vrhneme se na téma „NE-KOALIC“, jak jako dlouholetý právní pedagog a komentátor (spolupracující mimo jiné roky i s PL.cz) nahlížíte na dnešní předvolební atmosféru v ČR?
O volbách by se daly popsat kilogramy papíru či dnes spíše kilobajtů, ale vyberu jen jeden zásadní aspekt, který mne dlouho trápí.
Přímo k věci – moc mne mrzí, že když je dnes někdo kritikem stávající čtyřkoaliční vlády, tak je hned pokládán za „prokremelského švába“ nebo podobná zlá označení. Vláda de facto rozjela po všech chytrou hru – kdo nás kritizuje, je fanoušek fašistů (SPD) nebo komunistů (STAČILO!) nebo estébáckého oligarchy (Hnutí ANO). Napíšete, že vám vadí zvednutí daní z nemovitých věcí – jste hned Putinovec. Někdo poukáže na fakt, že je nedostupnost ortopedů či alergologů – a hned jste nepřítel demokracie a přítel Ruska.
Vlivný ústavní právník Jan Kudrna z PF UK nedávno trefně konstatoval – za 35 let jsme se ještě nesetkali se situací, kdy cílem kampaně nebylo poražení konkurence, ale její vyřazení z volební soutěže…(volná citace)
Pane redaktore, pojďme raději k našemu hlavnímu tématu, ať nedostanu infarkt hned na počátku našeho interview.
Pane doktore, tak tedy pojďme k té aktualitě, kvůli které se v Joštově ulici veškerá ostatní konstituční agenda dočasně stala cimrmanovským Romem, běhajícím po lokále s nožem v zádech. Ústavní soud se totiž rozhodl řešit stížnosti strany Volt na tzv. skryté koalice prioritně. Co tedy od Baxova tribunálu teď můžeme očekávat?
Je to do jisté míry nezvyklé, soud obvykle postupuje pomaleji, pardon, rozvážněji. Nicméně v tomto případě je avizované zařazení „turba“ asi pochopitelné. Jde o naprosto zásadní kauzu, které může přepsat politickou mapu v Česku.
Současně nutno doplnit, že předseda našeho soudu soudů a velmi zkušený právník Josef Baxa sice oznámil, že věc dostala prioritu, ale zároveň nevyloučil, že verdikt do voleb padnout nestihne.
I když nemám samozřejmě křišťálovou kouli, tak si osobně myslím, že do 3-4. října nález Ústavního soudu v této nebude vydán. A hlavně, i kdyby byl vynesen před citovanými volbami do dolní komory, tak osobně upřímně nečekám revoluční rozhodnutí, které by zamíchalo kartami celých voleb.
O co opíráte svůj klid?
Protože takové kandidatury nejsou nic nového. Využívají ho nejen volební partičky okolo SPD, STAČILO!, v minulosti například TOP 09 se Starosty. A dokonce i letos tak postupuje STAN v Libereckém kraji. České soudy už několikrát potvrdily, že je to naprosto legální možnost.
Pro vyšší informační komplexnost přidávám opakovaný výklad soudu k těmto otázkám.
„Ze zcela jasného ustanovení § 31 odst. 1 zákona o volbách do Parlamentu, který nepotřebuje vykladače [co je jasné, nepotřebuje výkladu, resp. nemá být vykládáno (clara non sunt interpretanda, popř. interpretatio cessat in claris)], tedy plyne, že zákonodárce vědomě upřednostnil subjektivní a formální princip, dle kterého je to výlučně sám politický subjekt, kdo dobrovolně rozhoduje, zda se chce voleb účastnit jako (volební) subjekt samostatný nebo jako (volební) koalice,“
Pokud by nyní ÚS rozhodl jinak, což nepředpokládám, byla by to facka mj. zásadě legitimnímu očekávání (Z.L.O.), což je v právním státě (Rule of Law) nepředstavitelné.
Moje bujná fantazie občas legitimní očekávání přesahuje, zahraji si tedy na ďáblova advokáta. Co by se dělo, pokud by se brněnský soud vydal jinou cestou?
Tedy, že by zvedl kvorum pro vstup do sněmovny zmíněným ne-koalicím? To by znamenalo absolutní chaos. Ze hry by nyní asi vypadly ne-koalice STAČILO! a SPD. Samozřejmě existuje možnost, že by dosáhly (resp.přesáhly) na zákonných jedenáct procent, ale hlavně u STAČILO! by to byl asi zázrak.
Nadto v širší veřejnosti by zůstala pachuť, že měli vypadnout i Piráti (ne-koalice se Zelenými) a vlastně i STAN, podívejme se třeba na jejich kandidátku v Libereckém kraji. A kandidáty jiných stran najdeme skoro všude. Hádanka ku pobavení, na které kandidátce letos najdeme zástupce strany Mourek?
To náhodou vím, aktivitu „Mourek vystrčí drápy" u nás v Libni pamatuji od samého počátku. Letos jsou se Zelenými na kandidátce Pirátů, té co je také „ne-koalicí", ale k Ústavnímu soudu ji nikdo nenahlásil...
Paradoxně i na kandidátce hnutí VOLT najdeme zástupce jiné strany – LANO.
Pakliže se nad věcí zamýšlím hlouběji, to by nebyla facka demokracii a právnímu státu jak jsem naznačil v textu výše, to by byl rovnou sekyrou hrubě useknutý kus našeho demokratického právního státu.
A z takového vítězství by neměli radost snad ani v ANO (které žádnou ne-koalici nestvořilo) ani SPOLU (které poměrně férově koalici přiznalo).
Navíc pokud by Ústavní soud zažehl naznačený děsný požár, tak mám docela i privátní obavu, jelikož bydlím pár desítek metrů od „této třetí komory parlamentu“ (jak říkával i prof. Václav Klaus), a nerad bych na stará uzená kolena přišel o bydlení. Nota bene, víte jak je to dnes s dostupností bydlení, a to nás Piráti ubezpečují, co na tom vše prý již odpracovali…, raději si zkontroluji pojistku. (smích)
Ještě než se ponoříte do šanonů, kde tedy vidíte podstatu problému?
K jádru: V samotném volebním zákoně. Tři různé hranice pro vstup do sněmovny byly a jsou nesmysl. Demokracie má podporovat spolupráci, ne ji trestat.
Proboha co je špatného na tom, že někdo uzavře dvou nebo troj koalici? Anebo, že nechá na své kandidátce místa „odborníkům a odbornicím“ z jiných stran a straniček?
Jak by se podle vás mělo pravidlo změnit?
Říkám a píšu to již roky. Jedna jediná hranice pro všechny. Nejlépe pět procent. Hlavní je rovnost. Ať je to strana, nebo koalice, pravidla musí být stejná.
Co na závěr vzkázat straně Volt, díky které si lidé po roce zase připomněli jméno Peksa?
Na jednu stranu chápu, že se chtějí zviditelnit, což se jim de facto již povedlo. A možná dosáhnou i na státní volební příspěvek, budiž jim přáno. Nicméně z vyššího pohledu mravního jim nutno sdělit, že by se měli více soustředit na politiku, ne na „právní naschvály“. Jak trefně pravil, tuším, Miloš Zeman, volby se vyhrávají programem, osobnostmi a drobnou dlouhodobou masarykovskou prací s voliči v terénu, ne žalobami.
Paradoxně – ta dvě procenta, která si VOLT přiveze do cíle (velice hrubý odhad, nemám zemanovské prognostické schopnosti) pak paradoxně mohou chybět Pirátům nebo STANu či SPOLU.
A ještě z jiného soudku, slyšel a četl jsem již o mnoha lidech, kteří váhali, koho volit, a nyní se paradoxně rozhodli pro STAČILO! nebo SPD. Lidé nemají rádi, když mocní někomu škodí, a rádi přejí „pronásledovaným“. To je holt život.
Ergo kladívko nevím, proč mne na úplný závěr a conto zmíněné pidi-straničky s „V“ na začátku, napadá zemanovské rčení o užitečných idiotech.
autor: Jakub Vosáhlo