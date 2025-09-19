Brzobohatého lodičky a exekutor za dveřmi. Právník má dotaz na Kavčí hory

19.09.2025 20:21 | Komentář

Stále více kontroverzní Česká televize, bohužel financovaná ze zvýšených povinných koncesionářských poplatků, si v pořadu „Chi Chi na gauči“ znovu snížila laťku vkusu, píše právník a vysokoškolský pedagog Petr Kolman.

Foto: Hans Štembera
Když se řekne Česká televize, měl by si divák prý představit médium, které nabízí vyvážené, kvalitní a kulturně hodnotné pořady.

Bohužel, v poslední době se čím dál častěji stává, že se obrazovky zaplňují spíše provokacemi než obsahem, který by měl veřejnoprávní médium reprezentovat.

Nejnovější příklad? Řádně platím rozhlasové i televizní poplatky. Proto jsem nedávno zhlédl šestou epizodu (jinak celkově děsivého a nevkusného pořadu) pořadu Chi Chi na gauči, kam tvůrci pozvali drag-king performera vystupujícího pod jménem Chad Clitt.

A již tady začíná problém.

Umělecký pseudonym „Chad Clitt“ je pubertální slovní hříčka – odkaz na hollywoodského herce Brada Pitta spojený se slangovým výrazem pro ženské pohlaví, respektive za jeho relativně oblíbenou část.

I podtitul zní velmi veřejnoprávně - Chad Clitt: Mám syndrom velkého přirození.

Přidejme k tomu image „česko-slovenského playboye - alfasamce“ s přízemními narážkami na sexuální život a máme recept na provokaci, která má asi záměr rozdělit diváky, pardon, dnes se říká „diváctvo“.

Ztráta soudnosti?

Česká televize tento krok prezentuje jako otevřenost a kreativitu. Jenže pro řadu lidí je to spíše důkaz, že ČT ztrácí soudnost a zapomíná, kdo její vysílání (nedobrovolně) platí.

Kupříkladu na jinak liberální ČSFD má pořad Chi chi na gauči pouhých 30 %, což vypovídá o (ne)přijetí mezi českými a hlavně moravskými diváky více než jasně. Nechci ani vidět, jaká hodnocení by pořad získal u čtenářů Katolických listů nebo čtenářek časopisu Vlasta.

Kritika se přitom netýká jen konkrétního hosta, ale celkového konceptu pořadu – ten podle mnohých místo kultivované debaty nabízí jen exhibici a velice laciný humor.

Anketa

Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?

4%
94%
2%
hlasovalo: 17378 lidí
Opravdu má veřejnoprávní TV řešit téma, zda a jak si mají gay - muži navonět koule – se sloganem dost bylo octového vinaigrette na koulích? (senzitivnějšímu čtenářstvu se omlouvám za tuto nechutnost, ale i toto zaznělo v jednom z těchto „gaučových“ bláznivých pořadů ČT).

Ergo kladívko, pakliže kdysi vážená veřejnoprávní televize sahá po šokujících prvcích, měla by umět jasně zdůvodnit, proč jsou pro program důležité. Tady to ale vypadá spíš na samoúčelnou snahu vyvolat rozruch.

Nejde samozřejmě jen o tuto jednu epizodu (nepochybuji, že epizoda třetí nebo druhá byly neméně intelektuálně výživné) nebo o tento jeden de facto samožerný pořad. Jde o trend, kdy ČT čím dál více koketuje s obsahem, který sice skandálně přitáhne pozornost, ale zanechá velkou pachuť. Účelové provokace prostě nejsou totéž, co otevřená diskuse o citlivých tématech.

Pro pět ran do veřejnoprávní čepice, Kavčí hory jistě mají mít odvahu otevírat i nepopulární a okrajová témata. Avšak má to dělat důstojným způsobem, který neodrazuje či dokonce neznechucuje velkou část dospělého publika.

Tak se nedívejte – nikdo vás nenutí

Tisíckrát omílaná rada, komu se to nelíbí, nechť se na to nedívá, má jednu velkou trhlinu - pokud někomu de facto pod zákonnou exekuční výhružkou zabavení majetku či části platu (nebo důchodu) seberete každý měsíc peníze na naprosto zbytečné a nevkusné pořady, tak musíte počítat s tím, že si lidé ozvou. Ostatně jak to stále častěji naštvaní lidé, k nelibosti vedení ČT a zejména vládních politiků, činí na sociálních sítích. Reakce – „odmítám platit Brzobohatýmu lodičky…“ patří ještě mezi ty zdrženlivější ohlasy.

Když si představíme, že by exekutoři zabavili někomu majetek kvůli tomu, že nechtěl dobrovolně platit poplatky na pořady typu Chi Chi na gauči nebo Golf time nebo Poker 2025 - Přímý přenos z turnaje v King's Casino Rozvadov (v zásadě nic proti golfu nebo pokeru, ale co to dělá na veřejnoprávní televizi?), tak nám nezbývá než si spolu s Václavem Havlem postesknout: to je nějaké absurdní, že?

Ale abychom si na úplný závěr vzali ponaučení z citovaného pořadu Chi Chi na gauči – mj. se tam pravilo – Vaše tělo je jen vaše, a nikdo vám nemá právo přikazovat, co s ním máte dělat.

Co až zdejší lidé dříve či později řeknou analogicky – Jsou to jen naše peníze, a jen my máme právo říkat, na co je sami použijeme? A na takové zbytečné pořady opravdu již nikoliv!

To pak bude teprve veselo!

autor: Petr Kolman

