Lichva, kytara a alkohol... Bartošek vytáhl na Vondráčka humor

reklama

„Jedná se konkrétně o dvě stížnosti. První se týká jeho nehorázného chování, když jsme projednávali valorizaci důchodů. Tehdy zablokoval jednání Sněmovny, s pomocí dalších poslanců obsadil řečnický pultík a znemožnili vystupování jiných poslankyň a poslanců přihlášených do diskuse. Odmítal pokyny řídicího schůze. To se tehdy týkalo mě a já jsem přesvědčen, že to je naprosto bezprecedentní chování, které není možné přehlížet a přecházet,“ jal se Bartošek vysvětlovat v rozhovoru pro Český rozhlas.

Ing. Jan Bartošek KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Druhá stížnost se týká Babišových výroků během tohoto týdne. Mluvil o tom, že České poště chybí peníze. Podle něj proto, že když se dělal kontrakt s ČSOB, proběhla výměna všimného, doslova to nazval úplatkem ve výši 300 milionů. Odmítám, aby kohokoliv tímto způsobem urážel nejen on, ale kdokoliv jiný. To, že máme jako poslanci imunitu, nás neopravňuje k tomu, abychom lhali, uráželi a říkali takové nesmysly. Jsem pevně přesvědčen, že jestliže se někdo rozhodne takto chovat, může, ale musí za to nést následky. Není možné takové chování přecházet. S tímto chováním nesouhlasím, protože si myslím, že by urazilo kohokoliv, kdyby byl osočen z přijetí úplatku. Bez jakéhokoliv důkazu, bez jakékoliv opory. Je to velmi dehonestující a nefér. A já jsem se rozhodl, že značku KDU-ČSL budu bránit, protože nenechám Andreje Babiše, aby tyto lži pouštěl do světa. Je to nepřijatelné,“ pokračoval tvrdě Bartošek.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vondráček na to konto Bartoškovi vzkázal, že i on sám nabádal Babiše, aby od pultíku neodcházel, takže pokud už Bartošek „udal“ Babiše, měl by udat i jeho samotného.

„Když už jste udal Andreje Babiše, vyzývám vás, abyste ve svém udavačství pokračoval i vůči mé osobě, protože jsem nabádal Andreje Babiše, aby řečniště neopouštěl.“

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A Bartošek se teď Vondráčkovi vysmál.

„Pan Vondráček mě označil za udavače. No, kdo by čekal intelektuálnější výkon od někoho, kdo se vyžívá v obhajobě lichvy a při pracovních schůzkách v Ruské federaci se dokáže ‚společensky unavit‘. Sněmovna není cirkus, byť se o to již ‚někdo‘ v minulosti svým kytarovým vystoupením pokusil,“ upozornil Bartošek.

Psali jsme: Když udáte Babiše, tak mě taky. Vondráček si to vyřídil s Bartoškem Sněmovní výbor bude řešit stížnost Bartoška na Babišovo blokování pléna a výroky V TOP09 slaví. Z Koudelky bude generál Útoky na Svobodu? Zcela přirozené, vzkázal Bartošek. Pak se smál Foldynovi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama