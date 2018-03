Lidé utíkají. Hrozný strach. Turecko páchá masakr po boku s Islámským státem! Západ mlčí, naše ostuda. FOTO a zásadní informace o dění v Afrínu. A petice

18.03.2018 19:02

Spojenecké oddíly turecké armády vstoupily do města Afrín, podle tureckého prezidenta Svobodná syrská armáda (FSA) získala kontrolu nad celým centrem města. České respektované a uznávané novinářky Markéta Kutilová a Lenka Klicperová, které se specializují na Blízký východ, popisují, jak to ve městě vypadá. „Islámský stát nezemřel, stále žije! Jen se pod ochrannými křídly Turecka přesunul do kurdského Afrínu...,“ komentuje dění Klicperová.