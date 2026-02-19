Přísné kontroly neziskovek: Toto nařídí Fico

Ústavní soud Slovenské republiky chrání prostřednictvím rozhodnutí o protiústavnosti novely zákona o neziskových organizacích „nevládky“ před kontrolou. Vláda využije všechny dostupné nástroje pro řádnou kontrolu. Po středečním jednání vládního kabinetu to uvedl předseda vlády Robert Fico (Směr-SD).
„Největší nebezpečí v této zemi představují nevládní organizace, které vykonávají politickou činnost, obdobnou politickým stranám, avšak bez jakékoli veřejné kontroly a bez jakékoli politické odpovědnosti. Myslím si, že máme právo se na to podívat,“ uvedl premiér. Jak doplnil, do konce října má vedoucí úřadu vlády Juraj Gedra připravit souhrnnou zprávu z provedených kontrol.
Nevládní organizace podle Fica aktuálně pobírají zhruba 400 milionů eur ročně. Tři sta milionů z toho podle něj dostávají z různých grantů a asi čtvrtina pochází ze dvou procent daně z příjmu. Zdůraznil, že kontrola jejich hospodaření tak je na místě.
Státní orgány v působnosti ministerstev vnitra, financí či práce i jiné instituce budou průběžně provádět kontroly nevládních neziskových organizací. Zaměřit se mají především na dodržování zákonných podmínek jejich fungování. Ve středu to schválila vláda. Vládní kabinet tím reagoval na rozhodnutí Ústavního soudu SR, který podle vlády zablokoval zvýšení transparentnosti „nevládek“.
Ústavní soud minulý rok konstatoval, že novela zákona o neziskových organizacích poskytujících obecně prospěšné služby je v rozporu s Ústavou SR a úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod. Legislativa podle soudu odporuje článkům ústavy, které se týkající základních lidských práv a svobod a také politických práv. Legislativa zaváděla pro nevládní organizace například povinnost vypracovávat výkaz o transparentnosti a zpřístupňovat informace o hospodaření s veřejnými prostředky.
Fico se s rozhodnutím Ústavního soudu nesmíří, ohlásil kontroly
Slovenský premiér Robert Fico zveřejnil na facebooku krátké video, ve kterém upozorňuje na politické nevládní organizace, které za cizí peníze deformují demokracii. Zdůraznil, že tomu nebude jen přihlížet.
„Pokud nějaká nevládní organizace dostane peníze od státu, proč by na konci roku nemohla říct, kolik dostala a na co prostředky využila?“ podivuje se předseda vlády.
Je podle něj směšné, že nevládní organizace, které křičí od rána do večera o transparentnosti, jsou chráněné Ústavním soudem před jakoukoliv kontrolou.
„V podstatě nemusejí nic. A 400 milionů se tam bude někde pohybovat,“ diví se Fico.
Běžný vládní audit podle něj ukázal strašné věci. „Někdo nemá problém opakovaně fakturovat tutéž sumu, podvádět, klamat a žít z těchto peněz, jako by to byly soukromé prostředky,“ vysvětlil premiér.
Audit podle něj naznačil, že některé nevládní organizace podvádějí a hrubě zneužívají peníze, které dostávají.
Ministr vnitra proto dostal za úkol, aby prověřil, zda každá nevládní organizace, která na Slovensku funguje, splňuje základní předpoklady. „Když chcete založit nevládní organizaci, musíte splnit zákonné podmínky. Nevládní organizace někdy pořádají veřejné sbírky. Do pravomoci ministerstva vnitra patří kontrola těchto veřejných sbírek,“ objasnil Fico.
Ministr práce se podle něj podívá na to, zda nevládní organizace plní podmínky zákoníku práce, pokud zaměstnávají nějaké pracovníky. „Jestli nezaměstnávají načerno, a tak dále,“ upřesnil předseda vlády.
Ministerstva, která udělila těmto nevládním organizacím dotace, musejí zjistit, zda peníze byly použity na deklarovaný účel.
„A především vytvoříme mechanismus, který vyloučí, aby někdo třikrát čtyřikrát požádal o tutéž platbu, jak to dělá matka opozičního lídra. Opakovaně žádala proplacení té samé faktury. Toto všechno posbíráme a vedoucí úřadu vlády má povinnost předložit 31. října souhrnnou zprávu tohoto velkého auditu nevládních organizací,“ uvedl Fico.
Vláda použije veškeré pravomoci, které má k dispozici
Nevládní organizace podle něj nemohou být nedotknutelné. Vláda použije veškeré pravomoci, které má k dispozici.
Reagoval tak na rozhodnutí Ústavního soudu, který v prosinci zrušil novelu zákona o nevládních organizacích. Soud naznal, že povinnosti jako zveřejňování dárců, detailní výkazy či označování se jako „povinná osoba“ představují nepřiměřený zásah do svobody sdružování, soukromí a politických práv. Nález nabyl účinnosti v únoru 2026, čímž novela definitivně padla.
Fico a jeho koalice toto rozhodnutí označují za ochranu nevládních politických organizací před kontrolou a transparentností. Místo nového zákona se proto vláda rozhodla zesílit plošné kontroly pomocí stávajících mechanismů – audity dotací, prověrky veřejných sbírek, dodržování pracovního práva i hospodaření s veřejnými prostředky. Opozice to kritizuje jako odvetu a snahu o byrokratické uštvání občanské společnosti.
