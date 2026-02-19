Jakob (TOP 09): Nové EET, stará šikana

„Nové EET“, stará šikana. Za mě:
Výnos z EET bude menší než samotné navýšení dotací velkým agrofirmám (9 mld. Kč ≈ 1 000 Kč na každého)
Lepší cesta: podpora okamžitých plateb a dobrovolného e-invoicingu
EET vypnuli oni sami, že to je zátěž, a teď chtějí pokračovat.
A nemělo by zapadnout, že EET 2 chce znovu evidovat i platby kartou a QR — přesně to, co už Ústavní soud u EET I zrušil.
Bezhotovostní platby jsou samy dohledatelné, a přesto je chce vláda vrátit do povinné evidence.
Pokud by zavedení EET 2 bylo protiústavní, učiníme potřebné kroky včetně podání k ÚS.
