Jakob (TOP 09): Nové EET, stará šikana

19.02.2026 13:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k EET.

Foto: CNNP Prima NEWS
Popisek: Jan Jakob

„Nové EET“, stará šikana. Za mě:

Výnos z EET bude menší než samotné navýšení dotací velkým agrofirmám (9 mld. Kč ≈ 1 000 Kč na každého)

Lepší cesta: podpora okamžitých plateb a dobrovolného e-invoicingu

EET vypnuli oni sami, že to je zátěž, a teď chtějí pokračovat.

A nemělo by zapadnout, že EET 2 chce znovu evidovat i platby kartou a QR — přesně to, co už Ústavní soud u EET I zrušil.

Bezhotovostní platby jsou samy dohledatelné, a přesto je chce vláda vrátit do povinné evidence.

Pokud by zavedení EET 2 bylo protiústavní, učiníme potřebné kroky včetně podání k ÚS.

Jan Jakob

  • TOP 09
  • poslanec
Článek obsahuje štítky

Jakob , TOP 09 , EET

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k EET.