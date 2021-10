Lidovci nadávali jak špačci na ODS. S Fialou lépe? To si myslí mladí bez rodin... Někdejší politik z Moravy promluvil. Pikantní

Čert vem výsledky, ale co ty koalice? Kdysi poslanec České národní rady, muzikant, hlasitý zastánce Moravy Vladimír Zeman, popisuje, jak „lidovci nadávali jako špačci“. A nejen to. Nebýt „blbého covidu“, mohl by dát premiér Andrej Babiš za další volební období vše do pořádku. „Každopádně Milošovi přeju, ať se rychle zotaví, rychle nastoupí do úřadu a chopí se prezidentských pravomocí. On na to má!“ vzkazuje.

„Jsem s volbami nespokojený. Ne kvůli výsledkům, ty vem čert. Nelíbilo se mi, jak hoši umožnili předvolební koalice,“ komentuje výsledky voleb Vladimír Zeman z Rožnova pod Radhoštěm, známý místní muzikant, zastánce Moravy a také bývalý vysoce postavený politik. Z koalic nebyli podle něj nadšení ani někteří z členů jednotlivých politických subjektů. „Svezli se na zádech jiných. Byl jsem u voleb v jedné dědině a lidovci nadávali jako špačci na ODS. Byli nespokojení, beru to jako postúnorový puč. To nemá obdoby,“ dodal rozladěně. Že vůbec mohly vzniknout předvolební koalice, považuje za podvod na voličích. „Soudruzi Piráti na to doplatili,“ pokyvuje hlavou.

I když žije ve městě, kde zvítězila ve volbách koalice SPOLU, osobně by premiéru Babišovi dal ještě šanci: „K Babišovi jsem dlouho hledal vztah. Pak jsem si říkal: chlap, na rozdíl od jiných, kteří se dostali k veslu a moci v devadesátých letech, k prachům a majetku přišel víceméně svou zásluhou. Mírně jsem mu fandil. Kdyby nebylo blbého covidu, bylo by to podstatně lepší než za všech předcházejících vlád. Covid mu škaredě zasáhl do plánu. Byl jsem pro to, aby dal za další čtyři roky vše do pořádku. A aféry, co na něj vytahují? Myslím si, že to není pravda. Ať si za své peníze koupí, co chce!“

Z těch, kteří se teď derou k veslu, se mu nelíbí ani jeden. „Jestli umí řídit auto? Tak snad umí,“ krčí rameny. Jestli se nám s ODS opakuje historie, si není jistý. Má pochybnosti o schopnostech šéfů politických stran. „Fiala na mě nepůsobí jako lídr. Je teoretik a z toho mám hrůzu,“ podotýká Zeman. „Nezabývám se ale ODS, čtu noviny za všech režimů vždycky odzadu,“ dodává se smíchem. Přesto přemýšlí o budoucnosti kdysi plánovaného sociálního státu. „Obávám se, že tam budou samí… asociálové,“ přemýšlí a dotkl se i tématu důchodů, když připomněl „šílenou inflaci“. Zeman, už v seniorském věku, předpokládá, že nová vláda nebude mít zrovna tendence důchodcům dávat peníze. „To je hrozné, jak člověk chodí každý den do obchodu a sleduje ceny…,“ povzdechl si.

Zeman: Prezident ať se chopí pravomocí. On na to má!

S prezidentem Milošem Zemanem se v minulosti setkával. „Ještě z Prahy ho znám,“ vzpomíná. Zhoršení jeho zdraví přišlo v nejméně vhodnou dobu. „Očekával jsem, že něco udělá. Jemu to pálí…,“ přemýšlí Zeman. „Škoda. Byla by sranda,“ glosuje. „Každopádně Milošovi přeju, ať se rychle zotaví, rychle nastoupí do úřadu, chopí se prezidentských pravomocí. On na to má! Věřím, že má něco vymyšlené, jen nemoc ho trochu oslabila. Ať ho doktoři poléčí a hlavně ať zdárně dokončí volební období. To jsem si vždycky přál,“ říká bývalý člen České národní rady. Zavzpomínal i na dobu, která předcházela kandidatuře Miloše Zemana na prezidenta. V Zašové na Vsetínsku mu tehdy Vladimír Zeman s dechovkou zahrál jeho oblíbenou Sentimental Journey. Pochvaloval si prý, že tak mu nezahráli ani v New Yorku, ani v Petrohradě.

Blbá nálada končí? Možná si to myslí lidé bez rodin

Blbá nálada končí, bude se teď dobře žít. Jenže o tom rožnovský patriot přesvědčený není. „Možná vrstva lidí do třiceti let… ti, co mají rodiny, a také lidé, kteří jsou zaměstnaní, si to jistě vůbec nemyslí,“ podotýká.

Na svoji kariéru v České národní radě nostalgicky vzpomíná. „My jsme byli vrženi do politiky jako úplní političtí nýmandi, zatímco přátelé Pražáci už měli všechno rozparcelované a vymyšlené,“ popisoval. Lituje hlavně toho, že u nás nefunguje zemské zřízení tak jako v jiných evropských státech.

Přesto do budoucna žádné zásadní změny nečeká s ohledem na to, že jsme součástí EU a NATO. „Já jsem pro skutečnou Evropskou unii. Už s ohledem na to, že mám familii v Niederlandu. Jsem také monarchista a myslím si, že poslední rozumný stát bylo Rakousko-Uhersko, jednak jako předobraz EU a mohlo to krásně fungovat. Ale na kdyby se v politice nehraje,“ uvažuje Zeman.

Z návštěvy Nizozemska se vrátil před pár dny a je nadšený. „Mě fascinují lodě, pastviny, úžasné pole plné tulipánů, dobří lidé. U cesty dají stolek, na to své zemědělské produkty od jahod po mléko, lidé si vezmou, co chtějí, a dají do kasičky eura. To by u nás neprošlo,“ popisuje. Lidé se také častěji než u nás podle něj scházejí. Jen ženy neumějí šít a vařit. Raději prý zajistí jídlo z restaurací. „Ženské jsou tak emancipované, až je to z našeho pohledu nepochopitelné. Ale krajina se mi moc líbí. Úžasné pláže, krásný čistý písek. Vpravo lachtani, vlevo lachtani,“ směje se Zeman. Ocenil čistotu a pořádek. „Jsou úžasně poctiví. Vzal jsem si v obchodě noviny a hned mě dcera kontrolovala. Myslel jsem si, že je to gratis, byly za pokladnou. Musel jsem to jít zaplatit. To by nepřežili,“ směje se.

