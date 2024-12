Linda Bartošová kárá Čechy. Nelíbí se vám pohádka? O toto jde

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 22428 lidí

Příběh sleduje tři sestry – chytrou Sofii, odvážnou Leonu a krásnou Flóru – které se vydávají na dobrodružnou cestu s cílem zachránit své království před zlou královnou Mortanou toužící po věčném mládí, která je ochotná ničit přírodu a vést válku, aby dosáhla svého cíle.

„Štědrovečerní pohádka 2024 na ČT byla absolutní slátanina. Horší pohádka už nebyla dlouho natočena. Ano, každý rok nejde točit dobrou pohádku, ale poslední roky stály alespoň za něco,“ zhodnotil pohádku jeden ze zklamaných diváků.

Linda Bartošová, která byla před pár lety jednou z důležitých tváří České televize a dnes je mimo jiné i podcasterka.

„Za mě to má mouchy stran scénáře, některých hereckých výkonů i stereotypů v rámci hrdinek, ale jako celek mě to potěšilo a vlastně mě to moc bavilo. Co mě zajímá: už je v Česku národní povstání proti emancipovaným a aktivním hrdinkám ve štědrovečerní pohádce?

