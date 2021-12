Lipavský? Nic nekončí. Zeman je velký hráč, říká Pospíšil. A tuší vývoj

reklama

Nechce spekulovat se o tom, že za tím je výměnný obchod: „Co za tím je, neumím posoudit. Ať jsme trochu idealisté: země má mnoho problémů, třeba z toho důvodu prezident jmenování vlády neodkládal.“

Moderátor pak vložil svou tezi o vztahu prezidenta k Babišovu kabinetu: „Vlastně se vytvořila ‚politická strana Hrad‘, kdy prezident a jeho spolupracovníci byli v podstatě Babišovým koaličním partnerem,“ podotkl. A Pospíšil jeho slova kvitoval.

K podobné „koaliční spolupráci“ snad Fiala nepřistoupí, doufá Soukup. „Osobně ho dobře znám. A není to příznivec zákulisních mocenských her. Je to naopak klidná síla, která na první pohled může vypadat, že nemusí vyjít, ale nakonec to vyšlo,“ řekl.

Připomněl, jak označoval rozhovory prezidenta s kandidáty na ministry za zbytečné a zdlouhavé. „Bylo to ale od Fialy určité gesto, že na to přistoupil, i když na to prezident neměl nárok. Možná prezident pochopil, že ten, kdo bude prodlužovat v této situaci jmenování vlády, bude mít dlouhodobě černého Petra. Možná to rozhodlo, že Fiala uspěl,“ domnívá se europoslanec.

„Asi ustoupil s tím, že bude hrát jinou šachovou partii,“ přemítal dál Soukup nad Zemanovým nečekaným politickým tahem. „Už nebude mít na vládu přímý vliv... To si ale myslím, že vadí primárně okolí pana prezidenta, jemu samotnému ale ne. Ten si ve hře najde jinou partii,“ míní moderátor.

A není se čemu divit, pro Pospíšila je Zeman také velký politický hráč: „Zeman je politik intelektuál, v zásadě s vámi hraje šachovou partii. Nastaví pravidla svým partnerům a oponentům podle toho, jak jsou silní. Bral jsem kauzu Lipavského jako testování Fialy ze strany prezidenta. Fiala neustoupil, Zeman se stáhl, ta hra ale bude pokračovat dál. Tím, že premiér Fiala obstál, udržel si svou pozici i do budoucna. To zakládá vekou šanci, že vliv prezidenta na Fialovu vládu bude určitě nižší než na vládu Babiše,“ je si jist Pospíšil.

Připomněl premiéra Sobotku, který by v takové situaci zřejmě ucukl a pro prezidenta Zemana by vytvořil větší manévrovací prostor. „Takhle Zeman funguje.“

Prezidentu Zemanovi jde podle Pospíšila do jisté míry také o to, co zde po něm zůstane: „Jde mu o určitý odkaz. Myslím, že ani nechtěl, aby končil svůj mandát tím, že by třeba prohrál u Ústavního soudu. To, jak ukončí třicet let v politice, zřejmě hrálo svou roli,“ odvětil na dotaz, zda nevznikne na Hradě jistý rozkol kvůli odlišným zájmům prezidenta a jeho spolupracovníků.

Nastupující vláda bude mít podle Soukupa velký problém od samého začátku, jelikož se do ní vkládají obrovská očekávání. „Realita je těžká... jestli nezačnou deziluze z nové vlády ještě dřív, než začne fungovat,“ poznamenal.

„To určitě nastane,“ říká Pospíšil, že přijde nepříjemné vystřízlivění. „Pro náš stát je tohle typické, že propadneme skepsi a budeme říkat, že to jsme čekali... Je ale důležité, jak vláda bude vládnout, jaké bude mít výsledky. V určitou chvíli bude atmosféra jistě méně příznivá než teď po volbách. Lidé, kteří nechtěli Babiše, teď propadli euforii,“ připomněl.

„Ta vláda bude muset dělat řadu nepopulárních kroků, protože ta minulá vláda některé problémy zanedbala. To je realita. Myslím si na druhou stranu, že když Češi s určitým odstupem uvidí, že to přináší výsledky, tak budou schopni Fialovu vládu do budoucna podporovat. Teď ale přijde určitá deziluze,“ domnívá se Pospíšil.

Na jeho slova Soukup navázal s tím, že by si od Fialy přál, aby vystoupil alespoň se střednědobou vizí. „Aby řekl, kam chce Českou republiku dovést, kde je ten cíl. Po nás teď bude chtít, abychom se uskromnili a smířili se s tím, že ekonomická, finanční ani zdravotní situace nebude růžová. Lidé už státu nedůvěřují,“ zmínil, že po Babišovi nová vláda přebírá jedno z nejhorších dědictví.

Zkritizoval Babiše za páteční tiskovou konferenci končící vlády: „Bylo to bez vize, jen seznam čísel, kdo kolik dostal peněz. Bylo to jako novoroční projev Gustýva Husáka,“ zamračil se – a Pospíšil se rozesmál: „Slovák v čele státu, dnes s vámi se vším souhlasím, vidíte,“ notovali si oba pánové.

Více než vize nové vlády je ale podle Pospíšila důležitá dobrá komunikace s občany. „Nejde ale o to, jakou bude mít Fiala vizi. Jde o to, jak bude pan premiér a jeho tým lidem vysvětlovat, proč se určitý krok musí udělat. Je důležité mít vizi, ale také je podstatné umět ji lidem sdělit,“ popsal recept na to, jak by Fialova vláda mohla být dlouhodobě úspěšná.

