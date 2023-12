Lipavský odešel, když začal Lavrov mluvit. Ale Kolářovi je to málo

reklama

Poslanec Kolář se nezaradoval nad titulkem Seznam Zpráv „Česko ukázalo Rusku ‚prostředníček‘. Lipavský odešel z projevu Lavrova“. „To hlavní na začátek – je skvělé, že se po konferenci OBSE píše, jak jsme Rusku vztyčili prst do úsměvu. O tom žádná. Nesmíme ale zapomenout, že jinou možnost jsme ani neměli, pan ministr udělal to, co musel, a navíc v situaci, do které se hloupě vmanévroval úplně sám,“ naznačil, že Lipavského k takovému gestu přiměla předchozí kritika.

„Mnohem lepší, než honit po stole rozlité mléko, je ho vůbec nevylévat. Kdybychom se k pobaltským státům, které svoje ‚fuck off, Lavrov‘ řekly hned a jasně, přidali na začátku – a někam, kam je pozvaný Lavrov, vůbec nejeli – vztyčili bychom ten prostředníček stejně. A ještě by nás možná brali o kus vážněji. Takoví Poláci to pochopili velmi správně a k Baltům s Ukrajinci se bez zaváhání přidali,“ pokračoval Kolář.

„Pokud chceme dělat sebevědomou zahraniční politiku, a ne podivně rozplizlou a nefunkční zahraniční politiku všech azimutů, nemůžeme a nesmíme ‚lavrovírat‘ a vytvářet tak prostor pro deziinterpretace a spekulace. V Pobaltí i Polsku tohle moc dobře chápou a já doufám, že jednou budeme čitelní stejně dobře jako oni,“ dodal poslanec TOP 09 závěrem.

Byl to právě Kolář, kdo v týdnu vyvolal pozdvižení, když na sociální síti tvrdil, že se český šéf diplomacie Jan Lipavský z Pirátské strany chystá povečeřet s šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem v rámci schůzky Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), která se bude tento týden konat ve Skopje.

„Jsou lidi, se kterými by slušný člověk a západní politik u stolu sedět neměl, a kromě Putina je to třeba i jeho poskok Lavrov. Český ministr zahraničí to ale asi vidí jinak, a tak si jede dát večeři s tímhle zástupcem teroristického státu. Proč to dělá, ví asi jen on. Jet na jednání, kde bude Sergej Lavrov, považuji za chybu, kterou by si Česko nemělo dovolit,“ vyjevil Kolář na sociální síti X.

„Byl bych rád, kdyby si pan ministr tuhle večeři nakonec odpustil a s ‚asistentem‘ válečného zločince v jedné místnosti u jednoho stolu nedebužíroval. Diplomacie není jen o tom, co dojednáte u večeře, ale i o tom, jaké gesto tou večeří posíláte do světa,“ pokračoval poslanec Kolář.

Netrvalo dlouho a Pirátská strana jej požádala, aby nešířil takové nepravdivé zprávy. Odkázala na vyjádření mluvčího ministerstva zahraničí Daniela Drakea pro Českou tiskovou kancelář, že na večeři před zasedáním ministrů zahraničí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) není pozván ruský ministr Sergej Lavrov, tedy informace, že s ním bude večeřet český ministr Jan Lipavský (Piráti), není pravdivá.

