Lipavský po „klaunu Lavrovovi“ na ČT: Celá politická reprezentace má shodu. Bude pokračování

Česko má svůj sankční seznam, zatím je na něm jediná osoba. Na právní obtíže naráží i snaha přinutit Rusko, aby platilo za využívání objektů v České republice. Jak si vede česká diplomacie v době vyhrocené mezinárodní situace, popsal ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti) v pořadu Interview ČT24, kde nastínil, co přinese jeho nadcházející cesta do USA.

Ministr Lipavský se úvodem věnoval slovnímu útoku ruského ministra zahraničí na adresu českého prezidenta Petra Pavla, který zpochybnil zájem Číny na míru na Ukrajině. Podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova neodpovídá činnosti „normálního politického představitele“. Na svém twitteru reagoval na Lavrovův výrok šéf české diplomacie následovně: „Výroky klauna Lavrova na adresu prezidenta jsou k smíchu. Rusko je teroristický stát a jeho vedení patří před mezinárodní tribunál.“

Nemyslí si Lipavský, že by měl svá slova jinak formulovat s ohledem na možnost, že může přijít okamžik, kdy bude nutné jednat s „klaunem, který zastupuje ruský teroristický stát“? „Stejnou úvahu by měl mít v hlavě Sergej Lavrov, když uráží demokraticky zvoleného prezidenta České republiky. Rusko ale provádí daleko horší věci, než jsou verbální útoky. Především vede brutální válku proti celé Ukrajině, to ohrožuje českou bezpečnost. Proto má potřebu na Česko útočit i touto formou,“ dodává ministr Lipavský.

„V tuto chvíli s Ruskem popravdě řečeno my jako Česko nemáme o čem jednat. Udržujeme s Ruskem pouze základní diplomatické styky. Věřím, že součástí mírového uspořádání bezpochyby budou nějaká jednání, ale tam je důležité, aby jednala především Ukrajina,“ pokračoval šéf české diplomacie.

„Jsem rád, že celá politická reprezentace má shodu na tom, že kritika Ruska je něco, co je naprosto běžné a namístě. Já tak budu činit dále,“ uvedl ministr zahraničí.

Neobává se Lipavský, že by tvrdá odveta mohla přijít, pokud se Česku podaří dospět k tomu, že Ruská federace začne platit za objekty, které využívá v České republice bezplatně? „V rámci revize vztahu s Ruskem, kterou si naše vláda dala do programového prohlášení, se udělal úklid ve vztazích mezi Českem a Ruskem. Já se domnívám, že v běžných vztazích, pokud někdo někomu něco poskytuje, tak by za to měl platit. Připravili jsme k tomu materiál, který poměrně brzy předložím do vlády,“ uvedl k záležitosti ruských nemovitostí.

Proč se tak ještě nestalo, vysvětlil následujícími slovy: „Byli jsme ve fázi, že to vládě předložené bylo, ale právníci se ještě podívali na nějaké detaily a v rámci vnitřních procesů vznesli pochybnosti...,“ sdělil Lipavský a nechtěl blíže specifikovat, čeho se pochybnosti týkaly: „Nebudu komentovat detaily,“ řekl striktně. „Ale vypadá to, že se neprokázalo, že ty pochybnosti byly důvodné, tak to brzy zase na vládu přinesu,“ zopakoval.

Od včerejška je na světě národní sankční seznam České republiky, zatím je v něm jedna osoba, moskevský patriarcha Kirill, hlavní představitel ruské pravoslavné církve. Další jména budou podle Lipavského přibývat: „Já jsem rád a myslím, že je to velký úspěch, že máme první jméno a další budou pokračovat. Vždy můžeme být rychlejší a razantnější, já v tomto případě zastávám tezi pomalu, ale jistě. Jsme připraveni dělat sankční listiny takovým způsobem, že to bude přezkoumatelné u soudu, že se nedostaneme do právních potíží,“ uvedl Lipavský.

Dotazován byl také na roli Číny v konfliktu na Ukrajině a svou plánovanou cestu do USA: „Čína je rostoucí velmoc a historie ukazuje, že pokaždé, když velmoc nabývá na své síle, je to provázeno různými konflikty. Spojené státy jasně říkají, že chtějí budoucí konflikt s Čínou odvrátit, a hledají spojence. A my jako Evropa musíme rozumět tomu, jaké máme na Číně závislosti. Musíme hledat způsob, jak s Čínou hovořit, a být připraveni na to, že takové věci nemusejí dopadnout dobře.

Má cesta do Spojených států bude mít i jako jedno z témat právě debatu o Číně. Já se na to velmi těším. Mezi Českem a Spojenými státy je každoročně pořádán tzv. strategický dialog, debatují se témata bezpečnostní, ekonomická, možnosti různých spoluprací. Budeme se velmi detailně věnovat i Číně,“ přiblížil Lipavský.

Neočekává otázku Spojených států, „na které straně stojí“. „Spojené státy vůbec nepochybují o tom, na které straně Česko stojí,“ pousmál se ministr zahraničí. „Česko je spojenec Spojených států v Severoatlantické alianci. Česko je velmi dobrým členem Evropské unie a ta je velmi dobrým partnerem Spojených států amerických. Máme silnou transatlantickou vazbu. Debata o Číně není o tom, na jaké straně stojíme. Debata je o tom, jakým způsobem čelit těm budoucím výzvám,“ řekl Lipavský.

Včera také schválila česká vláda obrannou smlouvu se Spojenými státy. Bude Lipavský ve Spojených státech jednat o tom, jakým způsobem bude naplňována? „Teď si musíme odpracovat domácí úkoly, čeká nás ratifikace v Parlamentu, zároveň je potřeba, aby na vládě schválenou smlouvu podepsala ministryně. A až vstoupí v platnost, můžeme vést debatu o jejím naplňování.“

Smlouva má mimo jiné usnadnit případné fungování amerických vojáků na území České republiky. Situace nesměřuje k trvalému umístění amerických vojáků na území České republiky. „Já nemám hypotetické scénáře, nejdříve by s tím musel souhlasit Parlament, pak ten právní rámec upravuje případný pobyt takovýchto amerických vojáků na našem území,“ zdůraznil Lipavský, že se stále jedná o našeho z „nejvýznamnějších spojenců“.

„Pár hodin jízdy na východ od Česka se projevil ruský imperialismus formou válečného konfliktu, tak je důležité mít spojence co nejvíce na blízku a dávat jim najevo, že jsme rádi, že o naši bezpečnost mají zájem,“ připomněl ministr zahraničí Jan Lipavský. Prozradil, že od svého amerického protějšku Antonyho Blinkena čeká z jeho strany žádost, aby Česko zvážilo nabídku americké společnosti Westinghouse na dostavbu jaderných elektráren v Česku.

