Lipavský vyvrací spekulace o příští funkci. Ale co přišlo od Pirátů, překvapilo

Ministr zahraničí Jan Lipavský, který pro setrvání ve vládě Petra Fialy opustil Pirátskou stranu, by po příštích volbách mohl najít uplatnění na významném diplomatickém postu. Alespoň to tvrdí několik zdrojů ParlamentníchListů.cz.

Zůstat v diplomacii? V kuloárech se to řeší, ministr tvrdí opak. Skutečnost, že se s takovou variantou vážně operuje, redakci potvrdily dva důvěryhodné zdroje, blízké vládní koalici.

„Ve hře je New York, kde jsou dva lukrativní a reprezentativní posty. Velvyslanec při OSN a také generální konzul. Obě dvě funkce se uvolní zhruba v době, kdy bude končit tato vláda, takže i časově by to hrálo do karet. Mluví se o tom, že Lipavský by takovou budoucnost mohl zvolit místo nejisté kandidatury třeba za TOP 09, o čemž se mluvilo původně,“ upřesnil jeden z těchto zdrojů naší redakci.

Sám ministr to však popírá. „Ano, opakovaně to vyvracím,“ napsal v SMS zprávě Jan Lipavský naší redakci na otázku, zda může potvrdit nebo vyvrátit tyto spekulace.

Přitom přesídlit na post do New Yorku na jednu ze dvou tamních prestižních diplomatických pozic by pro Jana Lipavského nebyl problém.

Jako současný ministr zahraničí by se totiž na diplomatický post v zahraničí navrhoval sám, následně by ho musela schválit vláda i prezident. Ani v jednom případě by nejspíš nenastaly žádné zádrhely.

ParlamentníListy.cz zajímalo, jak se na takové spekulace o možném budoucím Lipavského angažmá dívají Piráti, jeho bývalí dlouholetí straničtí kolegové. Z několika oslovených zvučných pirátských politiků reagoval jediný, bývalý europoslanec Mikuláš Peksa.

„Na základě společných pracovních zkušeností mohu s radostí potvrdit, že Bc. Lipavský je schopen vyplnit excelovou tabulku a další podobně náročné úkony, prý byl dokonce schopen s nejhorší přijatelnou známkou obhájit bakalářskou práci v oboru politologie. Vzhledem k jeho nezpochybnitelným morálním kvalitám, které potvrdil věrnou podporou Pirátské strany ve chvílích nejtěžších, věřím, že bude jistě výborným reprezentantem naší republiky v zahraničí,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Peksa.

Vládní činitelé včetně premiéra Fialy naproti tomu dlouhodobě Lipavského vychvalují a prezident Pavel je s ním rovněž spokojen. Podle informací PL se vztah Jana Lipavského s Petrem Pavlem utužil v rámci několikadenního pobytu právě v New Yorku, kde oba politici koncem letošního září zastupovali zemi na Valném shromáždění OSN.

Dříve se spekulovalo o možném politickém angažmá současného ministra zahraničí. Poté, co Jan Lipavský hbitě vystoupil z Pirátské strany, aby po jejím odchodu z koalice mohl zůstat ve vládě, dostal nabídky jak od TOP 09, tak od lidovců, kam ho veřejně přizval europoslanec Tomáš Zdechovský.

Vzhledem k nízké popularitě těchto dvou stran lze zvolení do Poslanecké sněmovny jen těžko zaručit. Možná i proto se objevily spekulace o funkci v zahraničí.

Umístit totiž novou tvář na volitelné místo kandidátky je něco úplně jiného než chválit Lipavského v médiích v době, kdy jeho bývalá strana odchází naštvaně do opozice. Veřejná pochvala se nedá srovnat se zákulisními boji o přední místa na kandidátkách.

Konec konců v době, kdy na adresu Jana Lipavského ve svých prohlášeních premiér nešetřil libými slovy, se v kuloárech hovořilo o tom, že byla tato chvála dána ne tolik ministrovými diplomatickými schopnostmi, jako právě tím, že za jeho působení vzniká více prostoru v diplomacii pro Úřad vlády a premiérova blízkého bezpečnostního poradce Tomáše Pojara.

Dosavadní velvyslanec ČR při OSN Jakub Kulhánek, rovněž bývalý ministr zahraničí, zvolil tu cestu, o které se nyní v zákulisí vedou spekulace ve vztahu k současné hlavě Černínského paláce. Ještě coby šéf diplomacie v sociálnědemokratickém dresu se Kulhánek sám navrhl na post do New Yorku a celým procesem prošel úspěšně. Mandát mu končí v únoru 2026. Současným generálním konzulem v New Yorku, což je druhý z velmi žádaných diplomatických postů v tomto asi devítimilionovém městě, je kariérní diplomat Arnošt Kareš, jehož mise zde končí o něco dříve než Kulhánkova, v srpnu 2025.

Jakou cestu si vybere Jan Lipavský, se vzhledem k blížícím se volbám brzy ukáže. Jisté je, že Piráti mu jeho odchod v době vlastní krize neodpustili a v rámci případného setrvání v politice bude muset Lipavský zvolit jiný politický subjekt.

