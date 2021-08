Litujete spojení s Bartošem? Slyšel Rakušan. Nelituje. Zato vytáhl mrtvé a dluhy. S Havlíčkem se shodli na Afgháncích a Okamura vybuchl

reklama

V případě, že by se nyní konaly volby do Poslanecké sněmovny, vyhrálo by hnutí ANO Andreje Babiše se ziskem 31,1 procenta. Volební model přinesla CNN Prima NEWS na začátku předvolební debaty 50 dní do voleb. Vytvořila jej agentura STEM. 31,1 procenta. Drtivé vítězství hnutí ANO. To ukazuje srpnový průzkum agentury STEM pro CNN Prima NEWS. Na druhém místě by se umístila koalice SPOLU s 21,7 procenta. Třetí by pak byli Piráti a STAN s 18,7 procenta. Do Poslanecké sněmovny by se pak dostalo ještě hnutí SPD Tomia Okamury s 11,2 procenta hlasů a KSČM s 5,8 procenta. Těsně pod hranicí vstupu do Sněmovny, jež je pět procent, se umístila ČSSD. Hnutí Přísaha Roberta Šlachty by získalo 3,3 procenta, následně by se umístila koalice kolem Trikolóry. Anketa Má naše účast v NATO smysl? Má 5% Nemá 94% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9686 lidí

Jak vnímá výsledek Karel Havlíček (nestr. za ANO)? „Jsem na zemi, a to velmi. Je léto, lidé jsou na dovolených. Pro mě je důležitější ten trend. A podle mě se začíná ukazovat, že ta kolovrátková kritika je něco, co bude voliče oslovovat. V březnu, v dubnu jsem nepropadal skepsi, když klesaly preference, ani nyní nelítají ale špunty,“ řekl Havlíček.

Koalice Pirátů a STAN však naopak stále padá. Nelituje Vít Rakušan spojení obou stran? „Nelituji. Koalice vznikla právě proto, aby tady nevládlo hnutí ANO. Teď lidé možná trochu zapomněli – 30 tisíc mrtvých, zdevastovaná ekonomika, to jsou všechno výsledky vlády hnutí ANO. Ale zajíci se počítají po honu, máme připravenou intenzivní kampaň. My chceme zabojovat, chceme vyhrát, i když tento průzkum tomu nenapovídá. Budeme se snažit lépe prezentovat náš program. Ještě není dobojováno,“ sdělil Rakušan.

„Chtěl bych poděkovat všem občanům a voličům, kteří podporují SPD. Máme vyšší preference než v roce 2017. Budeme bojovat. Slibuji občanům, že nepoklekneme, neuhneme z našeho programu. Naším cílem je, aby lidé měli více peněz, bezpečí a spravedlnosti,“ podotkl k průzkumu lídr SPD Okamura.

„Jsem přesvědčen, že voliči se nebudou rozhodovat podle průzkumu v srpnu, ale podle kvality života. A myslím si, že v těchto věcech, když se podíváme například na dlouho zavřené školy, tak právě toto budu jako občan vyhodnocovat,“ podotkl pak k průzkumu i předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Následovalo již aktuální téma kolem Afghánistánu a migrace. Bude se hnutí ANO chovat v migrační otázce jinak? „Nikoliv, budeme se chovat tak jako doposud. Česká republika je osmou nejbezpečnější zemí na světě, i díky této vládě,“ sdělil Havlíček, že vláda je proti ilegálním přistěhovalcům.

„Býváme nálepkováni, naše koalice, jako nějací vítači, kteří by do Česka vzali každého. To není pravda. Je nutné rozlišit ekonomickou migraci a lidi, kteří jsou v opravdové nouzi. Například to, jakým způsobem se vláda zachovala k tomu, aby zachránila tlumočníky, s tím je možné souhlasit,“ sdělil Rakušan a pochválil armádu za záchranu tlumočníků z Afghánistánu. Kritika však míří na vládu, kdy podle něj však bylo vysíláno letadlo pro tlumočníky pozdě, a to ve chvíli, kdy již byl Tálibán v Kábulu. „Jen jsme to netroubili do světa, abychom ty lidi ochránili,“ oponoval Havlíček, proč se o přesunu afghánských tlumočníků nehovořilo dříve.

Afghánští migranti v Česku?

„Andrej Babiš přijal afghánské migranty. Všechny strany s tím souhlasily, až na SPD!“ rozhorlil se následně Okamura. „Pan Rakušan je také neskutečně naivní...,“ chtěl pak říci Okamura něco o znásilněních ze strany migrantů ve Švédsku, ale moderátor jej v jeho monologu přerušil.

Své pak k migrační krizi a uprchlíkům řekl i zástupce lidovců. „Jako koalice SPOLU máme jasno: odmítáme povinné kvóty, musíme udělat maximum pro zabezpečení vnější hranice. Ale co je velký problém, je také potřeba řešit rozumnou bezpečnou pracovní migrační politiku,“ zmínil Jurečka. „Všude ve firmách teď slyšíme: nemáme lidi,“ míní Jurečka. Zastal se také afghánských tlumočníků, kteří podle něj českým vojákům na základně pomáhali.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Havlíček se následně vyjádřil i k dalším případným zahraničním misím. „Nedomnívám se, že toto byla zcela neúspěšná mise. Ten závěr nebyl povedený. Ale není možné vše hodit přes palubu a tvrdit, že ti, co tam bojovali, tam neodvedli specifickou práci. Vyslání další mise bych podpořil v případě, že bych věděl, že to pomáhá v boji proti terorismu. A žádná vynaložená koruna v tomto boji není zbytečná,“ podotkl.

Jiného názoru je však lídr SPD. „Mise dopadla velice špatně. A SPD je proti tomu, abychom vysílali vojáky do zahraničí na mise. Jsme pro změnu koncepce Armády ČR, aby se soustředila na ochranu našich občanů a České republiky,“ podotkl Okamura.

„Jednoznačně máme bojovat s terorismem ve chvílích, kdy je to nutné. Mise v Iráku byla úspěšná. V Afghánistánu byla úspěšná v tom, že se podařilo oslabit al-Káidu. To, že se nepodařilo nastartovat demokracii, jakou známe, to musíme refelektovat. Zapomeňme zkrátka na vývoz demokracie našeho typu. Toto tam nebude fungovat. Ale nemůžeme říkat, že tam naši vojáci byli zbytečně. Pomohli reagovat na rozrůstající se vliv al-Káidy,“ odvětil Jurečka. Obdobného názoru, že mise měla smysl, byl i Rakušan. „Mise v Afghánistánu ochránila Evropu. V této chvíli nemůžeme říkat, že jsme dosáhli nějakého zásadního neúspěchu. Musíme bojovat proti terorismu a ukázat, že jsme součástí NATO,“ sdělil Rakušan, čímž rozčílil Okamuru, jenž láteřil, že mise selhala. „Je nutné se bránit v Evropě,“ zmínil Okamura.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dalším tématem bylo očkování proti covidu-19. Nebude hrozit, že tu vzniknou dvě kategorie občanů – očkovaní a neočkovaní? Hovořilo se tak v té souvislosti, že by se na podzim mohlo v krajním případě stát, že do restaurací budou moci jen očkovaní.

Neočkovaný? Stůj! Je to možné?

„Nemyslím si, že zde vznikají dvě kategorie občanů. Ale celý svět, nejen my, musí reagovat na to, aby se neopakovalo to, co už tady bylo. Jediná cesta, která dává smysl, je očkování. Testování už je jen ‚tříděním‘ lidí, spoléhat na to nestačí. Prioritou je skutečně očkování,“ zmínil Hamáček. To, že by přístup do některých institucí a zařízení měli jen očkovaní, je krajní variantou. Důležité je podle jeho slov motivovat k očkování.

Do kritiky vlády se následně pustil Marian Jurečka, kterému se nelíbí komunikace ohledně očkování. „Vadí mi i debata ohledně návratů dětí do školy, kdy vnímám různé informace,“ sdělil Jurečka a odmítl povinné očkování, ale i rozdělení občanů na kategorie očkovaných a neočkovaných. „Místní osvěta na úrovni občanů funguje. Daleko větší osvěta a komunikace je základ. Věřím, že všichni také znají někoho, kdo umřel na covid, ale neznám nikoho, kdo umřel na očkování,“ podotkl Jurečka. Rakušan pak Jurečku podpořil.

První část debaty zde:

Psali jsme: Šíří nesmysly! Hamáček drtil všeználky. Majerová mu pak vmetla malé děti. A Vánoce budou krušné

„V žádném případě ne povinné očkování, ne vytváření kategorií očkování. Je to svobodná volba. V této chvíli pak rozhodně ale není možné hovořit o zpoplatnění testování. Nemůžeme zůstat slepí. Ve chvíli, kdy nemáme proočkovanost na tak vysokých číslech, musíme se přesvědčovat o tom, zda po dovolených je bezrizikový návrat do práce. A důležitá je maximální osvěta,“ sdělil Rakušan.

Jasné ne povinnému covid očkování vyjádřil i lídr SPD Tomio Okamura. „Říkáme jasné ne povinnému očkování, kdo se nechce očkovat, ať na něj není vytvářen nějaký nátlak a ať není diskriminován. Požadujeme také návrat do normálního života,“ apeloval také Okamura na návrat dětí do školy za normálních podmínek. Hnutí podle něj chce podat správní žalobu kvůli navrhovaným vládním opatření. Apeloval také na uznávání protilátek, kdy on sám podle svých slov má dostatek protilátek a nebylo mu ani očkování doporučeno. „Umožněte nám normální život! Přestaňte s tou covid hysterií!“ rozčiloval se Okamura. Zde s ním souhlasil i Rakušan, který by byl rovněž pro uznávání protilátek.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Považujete afghánskou misi (2001-2021) za úspěch Západu? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7898 lidí

Okamura: Odmítněme zelený úděl

Posledním tématem debaty pak byly vysoké ceny. Čechy podle všeho čekají nejdražší Vánoce v historii. Je to něco, na co si mají Češi zvyknout a co se s tím dá dělat? „Určitě to není něco, na co by si lidé měli zvykat. Máme jednu z nejvyšších inflací v Evropě, tvrdě to dopadá na některé skupiny,“ zmínil Jurečka a poukázal mimo jiné i na zdražování v oblasti energetiky. „Tyto věci se hasí za chodu,“ míní Jurečka. „Kde je nějaká proaktivní politika vlády, například ohledně fotovoltaických panelů?“ ptal se Jurečka.

„Rostou ceny, stoupá inflace. Rostoucí ceny energií: pokud bude realizován Green deal, nesmyslná politika EU, budou ceny energií stoupat mnohem víc. Česká republika není schopná bez jaderné energie zajistit dostatek energie. Je potřeba odmítnout zelený úděl!“ rozlítil se následně Okamura. Podle něj není řešením jen snížení DPH u bydlení, o němž mluvil Jurečka, ale důležité je také například družstevní bydlení. „Navrhujeme také bezúročné půjčky pro rodiny,“ poznamenal Okamura. Důležitá je pak podle něj i potravinová soběstačnost.

„Zadlužování, které tady bylo, je samozřejmě věc, která tu spirálu rozhýbala,“ poukázal následně Rakušan. „Podívejte se, jakým způsobem jste vložili nejistotu do podnikatelského sektoru! Podívejte se, kolik podnikatelů zkrachovalo. A samozřejmě že oni, když je ohrožena jejich existence, zvyšují ceny,“ dodal Rakušan.

„Ta nepodpora živnostníků činí 340 miliard korun přímých a nepřímých výdajů. Nedošlo k žádné kalamitě ani k žádnému masivnímu krachu firem,“ oponoval Havlíček v závěru debaty.

Psali jsme: Xaverova bomba o Lipovské v Radě ČT. Odchod? Vše se vyostřilo Generál Blaško hořce vzpomíná. Afghánistán? Nestrkejte do toho nos, řekli mi. Výsledek? Kluci v rakvích, zničené životy. Stálo to za to? Majerová Zahradníková (Trikolóra): Srpen v zrcadle dneška Ministr Zaorálek: Rozpočet ministerstva se oproti minulému roku zvýší téměř o miliardu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.