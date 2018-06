Lůzo, už zase? Po pořadu Václava Moravce ovládla Česko drsná hádka

„Nic nezapomněli, nic nového se nenaučili. Bolševická lůza – komunisti, socani a kobliháři – se chystá znovu krást. Zdaňovat restituce, tj. navrácení majetku, který byl sloučenými (KSČ + ČSSD) bolševiky předtím ukraden – může jen nenapravitelný politický gauner. Amen! A propos! Stejně je to jen cuc na špejli pro hlupáky, protože i kdyby to v Parlamentu odhlasovali, Ústavní soud to zruší,“ okomentoval komunistický návrh Petr Štěpánek.

Fotogalerie: - Tečka za církevními restitucemi na Hradě

Anketa Kdo byl NEJLEPŠÍM primátorem Prahy? Jan Koukal 2% Jan Kasl 1% Igor Němec 4% Pavel Bém 12% Bohuslav Svoboda 11% Tomáš Hudeček 1% Adriana Krnáčová 69% hlasovalo: 1595 lidí

O komunistickém návrhu jsme psali včera ZDE.

„Je úsměvné, že zloději a zločinci si dnes diktují podmínky, za jakých má být ukradený majetek vydán. A dokonce ho chtěji zdanit... Oběti komunismu se musí obracet v hrobě,“ zareagoval následně i europoslanec za lidovce Tomáš Zdechovský.

Své pak řekl i komentátor Petr Sedláček. „On je zásadní problém ve způsobu a rozsahu těchto ‚restitucí‘. Je to totiž jenom další kalouskovina, na kterou doplatí a doplácí zvláště katolická církev, která posloužila jako bílý kůň. A samozřejmě to je jeden ze zásadních důvodů, proč zde nyní řádí Bureš a objektivně páchá daleko větší škody. Takže nyní to v pohodě slouží zvláště proti ní. Vlk neměl být chamtivým. Toto jsou pouze důsledky. Navíc na tom starují takové kanálie, jako jsou komunisté,“ podotkl Sedláček.

„K projednávání církevních restitucí ve Sněmovně: návrh zákona na zdanění náhrad poslanci ČSSD jednoznačně podpořili v prvním čtení a nechystáme se na tom nic měnit,“ sdělil k tomu předseda ČSSD Jan Hamáček.

A jeho komentář pak sdílel komentátor Petr Honzejk. „Vzpomínám si, jak jsme před volbami dělali rozhovor s Dominikem Dukou a pan kardinál pravil něco v tom smyslu, že zdaňování restitucí vůbec nestojí za debatu, protože to mají v programu jen komunisté a k takovému extrémnímu návrhu se přeci nikdo nepřipojí,“ poznamenal.

„Jen ať platí církev svatá za své získané mejetky daně. Když můžu já platit daně za svůj nemovitý majetek, tak ať platí i církev. Stejně ten majetek církev nezískala poctivou prací, ale sprostě ho ukradla chudým lidem,kteří se na něm dřeli od rána do večera,“ zaznívá pak v diskuzi na profilu KSČM.

Ale i tam se najdou tací, kterým komunisté a jejich názor vadí. „Jak můžete cokoliv požadovat po komkoliv? V normálním světě by jste byli v ilegalitě, hajzlové bolševický,“ rozčílil se diskutér.

A nebyl sám. „Jděte už konečně do prdele, vy vrazi! Zničili jste život mým rodičům i prarodičům, tak už táhněte na smetiště dějin. A to jsem ještě humánní. Takže vaši soudruzi měli po 89 podle mého jen sedět na doživotí, ne být po revoluci pověšeni, jak by jim patřilo,“ píše další.

Psali jsme: Zdeněk Zbořil: Čeká nás válka, zcela vážně. Kletba na Kalouska. Upalování, pane Halíku? Miroslava Němcová: Lidé mi vyhrožují, mně je to jedno. Kandidaturu na Hrad nevylučuji. Ráda si dám sklenku vína či koňaku Další špatné zprávy pro Brusel. Po Itálii a Maďarsku je tady další nepříjemnost Bezpečnostní rada probere pochybnosti kolem armádních zakázek

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef