Lži. Kličky. Tak to dělají Piráti. Byla na setkání, a co vyslechla, mnohé naštve

„V první části vyvracejí takové fámy, jako třeba že chtějí lidem nad 70 let brát nejen řidičáky, ale i volební právo, vystrnadit je z jejich domovů a nastěhovat tam mladé, odpírat jim jinou než jen základní zdravotní péči a pak je ukládat do společných hrobů. Nevím, jak vy, ale já nikdy nic podobného neslyšela ani nečetla. Což samozřejmě nevylučuje, že něco takového skutečně někdo někde neplácl. Jsou to ovšem bláboly, nad kterými si musí člověk klepat prstem na čelo tak, že si v něm udělá důlek,“ uvedla.

Podobné „zaručené zprávy“ se však podle jejích slov šíří prakticky o každém, kdo je na veřejnosti vidět. „Nejrozumnější je na ně nereagovat, protože tím se jim pouze dostává nezasloužené publicity. A tak tím, že je zařadili do ‚Košíku lží‘, nemohli Piráti pro jejich popularizaci udělat víc. Nějak se mi ale nezdá, že by jim to nedocházelo, a tak tím nejspíš sledují něco jiného. Podle mne chtějí mezi lidmi vytvořit dojem, že o nich jejich konkurenti šíří systematicky nepravdivé informace, aby pak mohli jednoduše označit za ‚lež‘ i to, co je ve skutečnosti pravda...,“ sdělila.

Následně si všímá i toho, jak se Piráti věnují lžím, jež o nich kolují v souvislosti s migrací, a také jak vyvracejí lži o tom, že je Ivan Bartoš členem Antify. „Jenomže to o něm nikdo netvrdí. Pirátskému předsedovi je totiž předhazováno pouze to, že tomuto extremistickému hnutí vyjádřil halením se do jeho vlajky podporu. Piráti jej brání těmito slovy: ‚Vlajku, kterou vlastní, koupil v berlínské čtvrti Kreuzberg a považuje ji za historický symbol odporu německé společnosti proti nastupujícímu nacismu ve 30. letech,‘“ píše Lhotská.

„V tom případě by měli ale vysvětlit, proč se tedy nehalil do vlajky předválečné ‚Antifaschistische Aktion‘, ale do vlajky současné Antify. Takhle to totiž zní stejně věrohodně, jako kdyby nějaký nácek obhajoval halení se do vlajky s hakenkrajcem tím, že svastiku považuje za historický symbol odporu tibetské společnosti proti čínské nadvládě,“ dodala se slovy, že Piráti zkrátka při vyvracení lží mlží, kličkují, manipulují a někdy i bezostyšně lžou.