Lži o covidu, odmítači očkování, sypal profesor Konvalinka. A koluje o něm nečekaná věc

Jan Konvalinka má za to, že v Evropě a v USA jsme nad covidem již vyhráli. Problém je prý třeba v Rusku. „Je třeba, abychom my a bohatý, rozvinutý Západ pomohli zbytku světa vakcínami a taky tím trošku pomůžeme sobě,“ má za to biochemik. Můžeme tím údajně zabránit mutacím. Vakcína byla vyvinuta díky programu Donalda Trumpa. „Zjistil jsem o téhle společnosti, že je mnohem rozdělenější, než jsem to viděl, a zjistil jsem, že je tady obrovská síla dezinformace, lží,“ myslí si. Vyjádřil se i k prezidentské kandidatuře. Internetem však koluje profesorův příspěvek z února 2020: Tehdy hrozbu covidu výrazně zlehčoval.

Hostem Interview Martina Kováře byl prorektor Univerzity Karlovy a biochemik Jan Konvalinka. Profesor biochemie RNDr. Jan Konvalinka patří k odborníkům, kteří nabádají k opatrnosti, pokud jde o boj s nemocí covid-19. Na začátku rozhovoru dostal dotaz, jak vypadá situace s koronavirem v současné době. „Já myslím, že my v Evropě a v Americe jsme už vyhráli,“ šokoval profesor moderátora, který tuto odpověď zřejmě nečekal.

„Já si myslím, že to nebezpečí je ještě v rozvojovém světě, je v Africe, je v části Asie, je v Indii, jak všichni víme, je v Rusku a tam je třeba, abychom my a bohatý, rozvinutý Západ pomohli zbytku světa vakcínami a taky tím trošku pomůžeme sobě, protože přece jenom to semeniště virů, které se mohou rychle replikovat, může vést k mutacím, jako jsme zažili tu indickou, které teď politicky korektně říkáme delta, tak takové nepříjemné věci by se eventuálně mohly stát. Ale já nevěřím tomu, že tady v Evropě nebo v Americe nás ještě něco může vážně ohrozit,“ dodal Konvalinka.

Celý rozhovor ZDE:

Dále moderátor zmínil, že při posledním rozhovoru označil Konvalinka hledání vakcíny za novodobý projekt Manhattan. To prý stále platí. Dle Konvalinky jde primárně o zásluhu bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, ačkoliv on sám patřil spíše mezi kritiky exprezidenta. „Některé jeho výroky kolem koronaviru byly na hranici komičnosti, ale jeho činy byly překvapivě rozumné a státnické a jeho operace Warp Speed, která se dá k tomu Manhattanu přirovnat a byla jeho, tak ta do značné míry zachránila světovou globální situaci,“ myslí si profesor. Operace Warp Speed bylo partnerství veřejného a soukromého sektoru iniciované vládou Donalda Trumpa s cílem usnadnit a urychlit vývoj, výrobu a distribuci vakcín, terapeutik a diagnostik covidu-19.

Dále dostal otázku na to, kolik procent dospělé populace je třeba proočkovat. Odpovědí bylo, že on by rád viděl proočkovaných osmdesát procent populace. „Na druhou stranu máme tady veliké procento lidí, kteří prošli tou chorobou a nějaký typ té protilátkové ochrany už mají, je velká škoda, že se nedělají celoplošné takové screenovací systémy, abychom zjistili, kolik lidí má protilátky,“ pověděl Konvalinka. Dle něj by se jednalo o informaci, kterou bychom potřebovali.

„Jak bys vysvětlil smysl očkování někomu, kdo je přesvědčený, že mu to může ublížit, uškodit, jak bys na to šel? Má to vůbec smysl u těchto zatvrzelých lidí?“ zeptal se profesor Kovář. „Já to pořád zkouším a považuji to za úkol nás vědců, nás přírodovědců, biologů, lékařů. Je důležité nebýt agresivní, je důležité nedělat z lidí pitomce, vysvětlit jim, kolik miliard bylo za posledních 200 let, od Edwarda Jennera, který udělal první očkování, zachráněno, jak je to důležitá věc, jak ty současné vakcíny jsou triumf lidského vědění, jak jsou velmi účinné a my už máme dvě miliardy lidí proočkovaných, ty vedlejší účinky sice existují, ale jsou nesmírně vzácné a jsou mnohem vzácnější než ta choroba,“ popsal Konvalinka věci, které by se snažil vysvětlit.

„V čem všem podle tebe Západ v posledním roce a půl obstál a propadl v něčem?“ snažil se zjistit Kovář. „Dalo se opravdu rychleji reagovat v lednu a únoru loňského roku. Tady nese určitou vinu Světová zdravotnická organizace, která, jak se stále více ukazuje, měla příliš blízké a asi i finanční vztahy k Číně a nedokázala upozornit na nebezpečí, které tam hrozilo. To byla určitě jedna chyba. Myslím si, že jsme celá řada evropských zemí podcenili to, že po té první vlně může přijít ještě druhá, eventuálně třetí, je tady výrazný gradient ze západu na východ. Teď máme konečně přesná čísla, kterým můžeme věřit, a to nejsou čísla diagnóz nebo úmrtí na covid, ale jsou to ta statistická čísla celková nadúmrtí, která vyšla teď v Economistu a předtím v Nature, tam je zcela evidentní, že jedna z nejhorších zemí na světě, která až donedávna ukazovala krásné výsledky, je Putinovo Rusko. Je čtvrté nejhorší na světě, co se týče celkového počtu nadúmrtí,“ vylíčil biochemik. Nejhorší země jsou Peru s Ekvádorem. Česká republika se umístila na devátém místě. „Tady došlo k největšímu úmrtí od druhé světové války včetně roku 1945,“ dodal.

Následně dostal otázku na to, co o sobě v posledních 16 letech zjistil nového. „Dozvěděl jsem se, že dokážu být tvrdší vyjednávač, než jsem si o sobě myslel, dokážu se rozčílit víc, než jsem si o sobě myslel. Zjistil jsem o téhle společnosti, že je mnohem rozdělenější, než jsem to věděl a zjistil jsem, že je tady obrovská síla dezinformace, lží, zčásti cílených, které tady tu zemi mohou dovést nejen co se covidu týče, ale co se politiky týče někam daleko na východ,“ je přesvědčen Konvalinka.

Česká republika je sice z objektivních čísel bohatá a skvělá země, ale velká část občanů si to prý nemyslí a žijí v představě, že je někdo okrádá a že jsou ovládáni. Dle Konvalinky je jedno, jestli mají pravdu či ne, problém je to, že si to myslí. „My tady žijeme v zemi, kde velká část, možná desítky procent našich spoluobčanů jsou přesvědčeni, že prohráli nějaký souboj, že prohrávají svoji životní partii a že ta druhá strana vyhrála nefér a že je okrádá a dávají nám to zatraceně sežrat ve volbách a všude jinde, kde mohou. Já tohle rozdělení vidím i co se covidu týče. Tihle lidi totiž ničemu nevěří a naopak řečeno věří každé hlouposti, věří každému propagandistickému nesmyslu, který jim někdo nakuká. S takovou situací, kdy třicet procent, možná třicet pět procent populace ničemu nevěří, se dá strašně špatně dělat demokratická společnost, protože ti lidé nevolí své demokratické reprezentanty, ti lidé volí tak, aby zbytku společnosti udělali co největší vztek,“ popisuje biochemik.

Na závěr se Kovář Konvalinky vyptával na to, zda chystá do budoucna něco většího. „Já jsem nedávno dostal podobnou otázku, tam mi navrhovali, ať kandiduji na prezidenta. Ve druhé otázce se mě ptali, jestli budu kandidovat na rektora. Řekl jsem, že mám celou řadu nabídek a všechny tyto nabídky velmi pečlivě zvážím a včas dám vědět,“ uzavřel debatu profesor biochemie.

V neděli šéf Stomatologické komory Roman Šmucler sdílel status Jana Konvalinky z konce února 2020. V něm psal, že by se bál covidu, kdyby žil ve Wu-chanu, ale jelikož žije v Evropě, tak se nemoci nebojí. „Bojím se toho, že mě někde v cizině někdo zavře preventivně do karantény. Bojím se, že mi moji vyděšení spoluobčané pod vlivem mediální masáže vykoupí základní potraviny a nebude co k večeři. Bojím se, že mi populističtí politici ve snaze předvést svaly zavřou hranice a pošlou celou Evropu do recese, a hlavně, že se jim ty mimořádné stavy, omezování a atmosféra strachu zalíbí a hranice už neotevřou. Lidi, neblbněte. Myjte si ruce, jezte ovoce a zeleninu a nenechte se vystrašit,“ varoval před rokem Konvalinka.

