Macinka jednal s Ruttem, Lipavský vytáhl dopis z NATO. Lidem něco nesedí

Generální tajemník NATO Mark Rutte pak měl podle aliančního zdroje ČTK ocenit českou muniční iniciativu a přínos České republiky ke společné bezpečnosti severoatlantického prostoru.
Schůzka Macinky s generálním tajemníkem NATO byla ostře sledovaná zejména kvůli roztržce ministra s prezidentem Petra Pavlem. V soukromé komunikaci s prezidentovým poradcem Petrem Kolářem, po níž přišlo prezidentovo vyjádření o údajném „pokusu o vydírání“, Macinka poukazoval, že jej čekají v Bruselu důležité schůzky a rád by věděl, zda Pavel stále trvá na odmítnutí jmenovat nominanta Motoristů na post ministra životního prostředí Filipa Turka. „Budu mluvit jak s nejvýznamnějšími zahraničními partnery, tak i s největšími zahraničními médii. Co jim budu oznamovat, má nyní pan prezident poslední možnost významně ovlivnit. Pokud neudělá nic anebo alespoň nepřistoupí na nějaké jednání ve věci Turek na MŽP, důsledky ho velice překvapí (a nejen jeho), “ psal Macinka v rámci zpráv pro Koláře, které posléze Hrad zveřejnil.
Odpoledne předcházející setkání s Ruttem následně Macinka přiblížil, že měl na mysli při své komunikaci k Hradu zejména právě to. Sdělil, že by mohl s Ruttem případně řešit, zda Česko na příští summit za sebe vyšle prezidenta. „Zítra při jednání s generálním tajemníkem NATO budu vyjadřovat svůj postoj v duchu toho uvedeného, že pan prezident, který je hlavou naší země, se bohužel nepohybuje v ústavním rámci. Tak si myslím, že by na nadcházejícím summitu Severoatlantické aliance, který proběhne v červenci, neměl být šéfem české delegace prezident republiky, ale předseda vlády. Takže v tomto duchu nemám jinou možnost komunikovat s ústředím NATO,“ avizoval.
Po jednání s Ruttem tato svá slova mírnil a řekl, že neúčast Pavla na summitu NATO zatím neřešil. „Já myslím, že předmětem schůzky (s Ruttem) bylo mnoho daleko důležitějších věcí,“ pronesl po schůzce a rozhodnutí, zda prezident v tomto roce na summit Severoatlantické aliance odletí či nikoliv označil za předčasné.
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka dnes na jednání s @SecGenNATO představil priority nové české vlády. Diskutovali zejména o bezpečnosti v Arktidě, situaci na Ukrajině a také o příspěvku České republiky ke kolektivní bezpečnosti. pic.twitter.com/mPNYLEDebs— Ministerstvo zahraničních věcí (@mzvcr) January 28, 2026
Exministr zahraničí a poslanec Jan Lipavský (za ODS) jen několik hodin po setkání generálního tajemníka NATO s Macinkou informoval, že Rutte neopomenul ani jeho.
„Obdržel jsem děkovný dopis od generálního tajemníka NATO Marka Rutteho. Potěšilo mě, že oceňuje přínos České republiky pro Alianci, naši podporu Ukrajiny včetně muniční iniciativy i úsilí posilovat jednotu a odolnost spojenců,“ uveřejnil s dodatkem, že za celou dobu svého působení se měl snažit Českou republiku reprezentovat tak, „aby měla respekt a pevné postavení ve světě“.
Obdržel jsem děkovný dopis od generálního tajemníka NATO Marka Rutteho. Potěšilo mě, že oceňuje přínos České republiky pro Alianci, naši podporu Ukrajiny včetně muniční iniciativy i úsilí posilovat jednotu a odolnost spojenců.— Jan Lipavský (@JanLipavsky) January 29, 2026
Po celou dobu svého působení jsem se snažil Českou… pic.twitter.com/PEiPhpu6CM
„Vážený pane Lipavský, u příležitosti ukončení Vašeho působení ve funkci ministra zahraničních věcí Vám chci vyjádřit svou upřímnou vděčnost a hluboké uznání za Vaši službu a neochvějný závazek vůči NATO,“ stojí v dopise, o němž Lipavský informoval po schůzce Macinky s Ruttem, což naznačuje, že byl dopis psán v souvislosti s koncem exministra ve funkci v polovině prosince loňského roku.
A právě to vzbudilo otázky u všímavých diskutujících – z přiložené fotografie je totiž patrné, že Rutte dopis odeslal již 19. prosince. „Ale to je zajímavé, že to trvalo doručit měsíc a půl a přišlo to zrovna teď!“ podivují se lidé, že uznání Lipavskému dorazilo zrovna po roztržce Macinky s prezidentem a schůzce nového šéfa diplomacie s lídrem NATO a dalšími státníky v Bruselu.
Zatímco část lidí poukazuje, že za zdržení o skoro měsíc a půl mohlo stát upozadění neprioritní diplomatické pošty a omezení logistiky přes svátky, v diskuzi padají i zmínky o „dobrém načasování“.
