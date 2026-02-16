Macinka se stal v USA přes noc hvězdou. Lidé jásají

16.02.2026 8:10 | Komentář
autor: Karel Šebesta

V České republice nadzvedla slova ministra zahraničí vůči bývalé první dámě Hillary Clintonové osobnosti typu novináře Jana Moláčka nebo bývalého starosty Pavla Novotného. Z opozice se do něho pustil například šéf ODS Kupka. Jenže v USA je Macinkova výměna názorů s Hillary Clintonovou vnímána docela jinak. „Macinku ocenili lidi od amerického prezidenta Donalda Trumpa i nejsledovanější americká televize Fox News. Slovy Fialy můžeme říct, že nás právě Macinka dovedl na Západ,“ sdělil ParlamentnímListům.cz komentátor Petr Holec.

Foto: screen YouTube
Popisek: Hillary Clintonová a Petr Macinka na Mnichovské bezpečnostní konferenci

Na Mnichovské bezpečnostní konferenci na sebe upozornil ministr zahraničí a vicepremiér české vlády Petr Macinka tím, jak reagoval na slova bývalé první dámy USA, Hillary Clintonové. Česká, ale i světová média zaujala zejména jeho poznámka, že Clintonová Trumpa „opravdu nemá ráda“, která přišla poté, co se neúspěšná kandidátka na prezidentku opírala do současného amerického prezidenta.

Macinkova slova se dostala například k těm, kdo sledují televizi Fox News. Takových lidí není málo, Fox si stále drží postavení nejsledovanější americké televize.

Tento kanál, oblíbený zejména mezi americkými republikány, informoval, že Clintonová se Macinku snažila zesměšnit a skočit mu do řeči. Také ho obvinila, že nechce, aby ženy měly „svá práva“, když Macinka vysvětloval, že politika Donalda Trumpa je reakcí na politiku demokratů, jejíž součástí byly genderové teorie, tzv. „woke“ kultura a také cancelling za projevy.

Na Macinkova slova upozornil také účet syna amerického prezidenta Barrona Trumpa. „Český politik se na pódiu prostě vrhnul na Clintonovou a publiku se to líbilo. ‚Vy opravdu nemáte ráda Trumpa.‘ ‚Je mi líto, že vás to zneklidňuje.‘ Hned jste mohli vidět to napětí. Nic naučeného. Žádné zlehčení. Prostě přímá konfrontace přede všemi. Takové okamžiky jsou důvod, proč jsou světové panelové diskuse zajímavé. Když někdo řekne, co si všichni myslí,“ ocenil prezidentův syn Macinku.

Macinka pak bodoval i na sociálních sítích mezi Trumpovými příznivci, kterým se líbil zejména výraz Clintonové, když se setkala s odporem. Ozývaly se výrazy, jako že Macinka Clintonovou „totálně zničil“, takže se „neudržela“. Zmíněn byl také TDS, tedy „Trump Derangement Syndrome“, což je zkrácený název pro fenomén, kdy odpůrci současného amerického prezidenta nemohou odolat své obsesi a začnou Trumpa často až bizarně obviňovat.

V Česku mezitím do Macinky kope opozice, například nový šéf ODS Martin Kupka. „Říkal jsem, že náš hlas má být v Evropě více slyšet. Máme hlasitě prezentovat náš národní zájem a vystupovat sebevědomě, srozumitelně a třeba i nekonformně. Fakt jsem tím ale nemyslel, že má ze sebe ministr zahraničí udělat truhlíka z okresního přeboru a zaplavit diskusi na mezinárodní bezpečnostní konferenci slepičincem. Takový ministr zahraničí nepatří na hřiště mezinárodní politiky, ale definitivně do kabiny,“ prohlašoval.

A také někteří novináři a jiné významné osobnosti. „Macinka už ví, že silácké esemesky, které nejspíš odkoukal od Chlada, nefungují na hlavu státu. Teď zjistil, že mudrování, s jakým si bohatě vystačí na XTV, nefunguje na mezinárodní konferenci. Ještě pár takových lekcí, a bude moct z fleku dělat ministra zahraničí,“ pravil Jan Moláček z ČT.

„Mě na tom Macinkovi s Hillary trápí stud, jaký jsem v životě u našeho politika v zahraničí neměl. Když myslím v životě, tak 10 let s Milošem Zemanem včetně,“ prohlašoval bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný.

Jak tedy vnímat rozpor mezi oceněním Macinky v USA a nadávkami od české opozice?

„Petr Macinka přesně pojmenoval problémy EU, zatímco polský ministr zahraničí Sikorski ukázal, že mu stále větší demokratický deficit EU a potlačování demokracie i demokratických procesů v EU nevadí. Přirovnat jmenování eurokomisařů a jejich mandát ke jmenování národních ministrů je jako přirovnat ferrari k dacii s tím, že obě mají motor. Ale díky za to, aspoň jsme viděli, jak přemýšlejí eurosoudruzi typu Sikorského. A stejně tak za to, že mu tam přikyvovala neúspěšná prezidentská kandidátka Hillary Clintonová, která nazvala voliče ‚mizery‘. Tohle je přesně myšlení samozvaných ‚demokratů‘, které bohužel až moc dobře známe i z Česka. Přesně takhle se choval poražený, ulhaný a cenzurní režim premiéra Petra Fialy a Češi ho za to naštěstí poslali do opozice, kde v tom jen pokračuje. Ironická tečka ale je, že Macinku ocenili lidi od amerického prezidenta Donalda Trumpa i nejsledovanější americká televize Fox News. Slovy Fialy můžeme říct, že nás právě Macinka dovedl na Západ,“ konstatoval pro ParlamentníListy.cz  komentátor Petr Holec.
 

 

