Macinka se stal v USA přes noc hvězdou. Lidé jásají

Na Mnichovské bezpečnostní konferenci na sebe upozornil ministr zahraničí a vicepremiér české vlády Petr Macinka tím, jak reagoval na slova bývalé první dámy USA, Hillary Clintonové. Česká, ale i světová média zaujala zejména jeho poznámka, že Clintonová Trumpa „opravdu nemá ráda“, která přišla poté, co se neúspěšná kandidátka na prezidentku opírala do současného amerického prezidenta.
Macinkova slova se dostala například k těm, kdo sledují televizi Fox News. Takových lidí není málo, Fox si stále drží postavení nejsledovanější americké televize.
Na Macinkova slova upozornil také účet syna amerického prezidenta Barrona Trumpa. „Český politik se na pódiu prostě vrhnul na Clintonovou a publiku se to líbilo. ‚Vy opravdu nemáte ráda Trumpa.‘ ‚Je mi líto, že vás to zneklidňuje.‘ Hned jste mohli vidět to napětí. Nic naučeného. Žádné zlehčení. Prostě přímá konfrontace přede všemi. Takové okamžiky jsou důvod, proč jsou světové panelové diskuse zajímavé. Když někdo řekne, co si všichni myslí,“ ocenil prezidentův syn Macinku.
Macinka pak bodoval i na sociálních sítích mezi Trumpovými příznivci, kterým se líbil zejména výraz Clintonové, když se setkala s odporem. Ozývaly se výrazy, jako že Macinka Clintonovou „totálně zničil“, takže se „neudržela“. Zmíněn byl také TDS, tedy „Trump Derangement Syndrome“, což je zkrácený název pro fenomén, kdy odpůrci současného amerického prezidenta nemohou odolat své obsesi a začnou Trumpa často až bizarně obviňovat.
V Česku mezitím do Macinky kope opozice, například nový šéf ODS Martin Kupka. „Říkal jsem, že náš hlas má být v Evropě více slyšet. Máme hlasitě prezentovat náš národní zájem a vystupovat sebevědomě, srozumitelně a třeba i nekonformně. Fakt jsem tím ale nemyslel, že má ze sebe ministr zahraničí udělat truhlíka z okresního přeboru a zaplavit diskusi na mezinárodní bezpečnostní konferenci slepičincem. Takový ministr zahraničí nepatří na hřiště mezinárodní politiky, ale definitivně do kabiny,“ prohlašoval.
Říkal jsem, že náš hlas má být v Evropě více slyšet. Máme hlasitě prezentovat náš národní zájem a vystupovat sebevědomě, srozumitelně a třeba i nekonformně.— Martin Kupka (@makupka) February 15, 2026
Fakt jsem tím ale nemyslel, že má ze sebe ministr zahraničí udělat truhlíka z okresního přeboru a zaplavit diskusi na…
A také někteří novináři a jiné významné osobnosti. „Macinka už ví, že silácké esemesky, které nejspíš odkoukal od Chlada, nefungují na hlavu státu. Teď zjistil, že mudrování, s jakým si bohatě vystačí na XTV, nefunguje na mezinárodní konferenci. Ještě pár takových lekcí, a bude moct z fleku dělat ministra zahraničí,“ pravil Jan Moláček z ČT.
„Mě na tom Macinkovi s Hillary trápí stud, jaký jsem v životě u našeho politika v zahraničí neměl. Když myslím v životě, tak 10 let s Milošem Zemanem včetně,“ prohlašoval bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný.
Jak tedy vnímat rozpor mezi oceněním Macinky v USA a nadávkami od české opozice?
