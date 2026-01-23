Macinka spočítal, Člověk v tísni se ozval. Šíří ten, kdo peníze přiklepl

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
„Nechal jsem si vyjet, za co můj předchůdce, pan ministr zahraničních věcí Jan Lipavský, utrácel peníze v rámci programu transformační spolupráce,“ poznamenal před kamerami internetové televize XTV.
Zmínil např. projekty neziskové organizace Člověk v tísni „na posílení postavení mládeže a nezávislých médií v Gruzii, 2 200 000 Kč na expertní přednášky, metodickou podporu aktivistů a rozvoj legislativní e-knihovny ve Vietnamu,“ vypočítal Macinka.
Došlo i na Venezuelu.
„Zvláště mě zaráží situace ve Venezuele. Zatímco jsme od prosince usilovně pracovali na propuštění našeho občana z tamního vězení, organizace Člověk v tísni tam za 500 000 Kč budovala ‚inkluzivní rozvoj‘ a věnovala se ‚narativní žurnalistice‘. Celkově jde o desítky projektů v hodnotě přesahující 112 milionů korun. Jako ministr, který nyní připravuje rozpočet na příští rok, mohu prohlásit, že tyto výdaje budou zastaveny. S paní ministryní Schillerovou jsme se shodli, že tyto penězovody musejí skončit,“ zdůraznil Macinka.
Šimon Pánek, dlouholetý ředitel neziskové organizace Člověk v tísni, natočil video, v němž se obrátil na veřejnost.
Zmínil i posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla.
„Nepřestaneme pomáhat lidem v zemích, kde jsou lidská práva a svobody pošlapávány. Budeme i nadále podporovat aktivisty, studenty, mladé lidi. Prostě lidi, kteří chtějí svobodu. Chartisté, včetně Václava Havla, přežili komunismus také díky podpoře ze zahraničí. Díky nadacím, neziskovkám díky demokratickým vládám, díky Hlasu Ameriky a Svobodné Evropě. Česko to ví, a proto podporuje podobnou pomoc už třicet let. Vždy byla součástí české zahraniční politiky,“ zdůraznil Pánek.
Na rozloučenou zdůraznil, že Člověk v tísni bude lidem ve světě pomáhat dál.
„Solidarita je slabost? Nenechme si to namluvit. Slabost je rezignace. Pokud pro vás svoboda a lidská práva něco znamenají, podpořte sbírku SOS SVOBODA. My budeme lidem ve světě pomáhat dál,“ zdůraznil Pánek. A s jeho odpovědí se na síti X ztotožnil i bývalý ministr Lipavský, který ji sdílel.
