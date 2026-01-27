Macinku na Pavlův podnět vyšetří centrála proti organizovanému zločinu

27.01.2026 21:16 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Kauzou zveřejněných SMS zpráv mezi ministrem zahraničí Petrem Macinkou a Kanceláří prezidenta republiky se začala zabývat Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), uvedla policie. Ta od Kanceláře prezidenta republiky obdržela dnes podnět k prošetření obsahu komunikace, kterou prezident nechal posoudit z hlediska možného naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání.

Macinku na Pavlův podnět vyšetří centrála proti organizovanému zločinu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Policie, ilustrační foto

Prezident republiky v úterý vystoupil na mimořádné tiskové konferenci, na níž informoval veřejnost i média o tom, že jej ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka měl podle jeho slov vydírat v souvislosti s nejmenováním Filipa Turka členem vlády.

Prezident zároveň zveřejnil na síti X SMS zprávy, které od Macinky obdržel, a uvedl, že mu byly doručeny prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře.

Zároveň oznámil, že se obrátí na bezpečnostní složky a nechá obsah komunikace posoudit právníky z hlediska možného naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání.

Policie následně v úterý odpoledne potvrdila, že od Kanceláře prezidenta republiky obdržela oficiální podnět k prošetření obsahu textových zpráv. „Oficiálně jsme obdrželi podnět k prošetření obsahu textových zpráv od Kanceláře prezidenta republiky. Stejně jako u jiných oznámení i v tomto případě se nejprve seznámíme s obsahem a vyhodnotíme trestněprávní relevanci,“ uvedla policie na síti X s tím, že součástí tohoto prvotního seznámení se s obsahem bude i určení věcně příslušného útvaru.

 

 

Později policie oznámila, že podání bylo podle věcné příslušnosti postoupeno k prošetření Národní centrále proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Pověření orgánu, vyšetřujícího organizovaný zločin, by mohlo evokovat právnické vtipy o organizaci či spolčení, k jehož vzniku jsou třeba tři jedinci. V tomto případě Petr Macinka posílající zprávy, Andrej Babiš, který jej podle sdělení ve zprávě podporuje, a celá SPD, jejíž postoj je prý ještě jasnější.

Podle policie je to ale prý jinak. „Jde o běžný postup v případech, kdy se podezření na protiprávní jednání týká ústavního činitele, přičemž tento postup bez ohledu na konkrétní skutkový děj či jeho závažnost pramení z našich vnitřních předpisů,“ napsala policie.

 

 

„Slova ministra zahraničních věcí Petra Macinky v textových zprávách, které jsem obdržel prostřednictvím svého poradce Petra Koláře, považuji za pokus o vydírání. Takové jednání pokládám za nepřípustné a v našich demokratických podmínkách za naprosto neakceptovatelné,“ uvedl mimo jiné prezident Petr Pavel.

Na dnešní tiskové konferenci Petr Macinka odmítl, že by prezidenta vydíral, a své jednání označil za běžné politické vyjednávání. Trvá na tom, že prezident se podle něj při jmenování vlády pohybuje mimo ústavní rámec, a požaduje, aby byl tento stav napraven, konkrétně jmenováním Filipa Turka ministrem životního prostředí.

Opozice naopak Macinkovo vysvětlení odmítá, mluví o bezprecedentním nátlaku na hlavu státu a vyzývá premiéra, aby přestal mlčet, vystoupil před Poslaneckou sněmovnou a vyvodil politickou odpovědnost včetně možného odvolání ministra.

Psali jsme:

Macinka před novináři: Mám SMS od Pavla. Také psal o „odstranění problému“
Přiznáno mezi řečí: Kolář na Hradě řeší klíčové věci
Opozice zuří, Macinka z ní má srandu. Nový vývoj
Babiš ke kauze Macinky s Kolářem: Žádné vydírání. Zklidněme emoce


 

 

Zdroje:

https://t.co/Pa9A2CCkii

https://t.co/zX6uYaf4OZ

https://twitter.com/hashtag/policiepp?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/PolicieCZ/status/2016135999630217218?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/PolicieCZ/status/2016193408805527887?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Pavel , policie , Macinka , NCOZ

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Považujete jednání prezidenta Petra Pavla v této kauze za správné?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Nelegální migrace

To, že je třeba najít řešení, to neříkáte nic nového, naopak, to slyšíme od vás politiků už několik let. Ale jaké tedy navrhujete řešení a proč to ještě nikdo nedokázal vyřešit? Třeba ANO má přeci své zástupce všude, včetně Bruselu, tak proč jste s něčím konkrétním nepřišli?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 16 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Expremiér o Pavlově udání Macinky: Dnes to zasmrdí, přes noc vyvětrají

21:58 Expremiér o Pavlově udání Macinky: Dnes to zasmrdí, přes noc vyvětrají

Bývalý premiér Jiří Paroubek se vyjádřil ke kauze dne, kterou vnímá jako „kňučení“ prezidenta Pavla,…