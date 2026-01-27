Macinku na Pavlův podnět vyšetří centrála proti organizovanému zločinu

Prezident republiky v úterý vystoupil na mimořádné tiskové konferenci, na níž informoval veřejnost i média o tom, že jej ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka měl podle jeho slov vydírat v souvislosti s nejmenováním Filipa Turka členem vlády.
Prezident zároveň zveřejnil na síti X SMS zprávy, které od Macinky obdržel, a uvedl, že mu byly doručeny prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře.
Zároveň oznámil, že se obrátí na bezpečnostní složky a nechá obsah komunikace posoudit právníky z hlediska možného naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání.
Policie následně v úterý odpoledne potvrdila, že od Kanceláře prezidenta republiky obdržela oficiální podnět k prošetření obsahu textových zpráv. „Oficiálně jsme obdrželi podnět k prošetření obsahu textových zpráv od Kanceláře prezidenta republiky. Stejně jako u jiných oznámení i v tomto případě se nejprve seznámíme s obsahem a vyhodnotíme trestněprávní relevanci,“ uvedla policie na síti X s tím, že součástí tohoto prvotního seznámení se s obsahem bude i určení věcně příslušného útvaru.
Později policie oznámila, že podání bylo podle věcné příslušnosti postoupeno k prošetření Národní centrále proti organizovanému zločinu (NCOZ).
Pověření orgánu, vyšetřujícího organizovaný zločin, by mohlo evokovat právnické vtipy o organizaci či spolčení, k jehož vzniku jsou třeba tři jedinci. V tomto případě Petr Macinka posílající zprávy, Andrej Babiš, který jej podle sdělení ve zprávě podporuje, a celá SPD, jejíž postoj je prý ještě jasnější.
Podle policie je to ale prý jinak. „Jde o běžný postup v případech, kdy se podezření na protiprávní jednání týká ústavního činitele, přičemž tento postup bez ohledu na konkrétní skutkový děj či jeho závažnost pramení z našich vnitřních předpisů,“ napsala policie.
„Slova ministra zahraničních věcí Petra Macinky v textových zprávách, které jsem obdržel prostřednictvím svého poradce Petra Koláře, považuji za pokus o vydírání. Takové jednání pokládám za nepřípustné a v našich demokratických podmínkách za naprosto neakceptovatelné,“ uvedl mimo jiné prezident Petr Pavel.
Na dnešní tiskové konferenci Petr Macinka odmítl, že by prezidenta vydíral, a své jednání označil za běžné politické vyjednávání. Trvá na tom, že prezident se podle něj při jmenování vlády pohybuje mimo ústavní rámec, a požaduje, aby byl tento stav napraven, konkrétně jmenováním Filipa Turka ministrem životního prostředí.
Opozice naopak Macinkovo vysvětlení odmítá, mluví o bezprecedentním nátlaku na hlavu státu a vyzývá premiéra, aby přestal mlčet, vystoupil před Poslaneckou sněmovnou a vyvodil politickou odpovědnost včetně možného odvolání ministra.
