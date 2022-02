Mádl ať nečte. Čína? TV kvůli tomu nevypnu. Poslankyně ODS a senátor na ČT, úplně jinak. EU musí dělat víc

V komunistické Číně začaly zimní olympijské hry. Senátor Michael Canov (SLK) a poslankyně Eva Decroix (ODS) se shodli, že je to selhání mezinárodní komunity a Mezinárodního olympijského výboru. Canov volá po větším zapojení EU. Podle něj by EU měla podpořit evropské státy v pořádání her. Pak by se olympijské hry nemusely pořádat v Číně.

V Událostech, komentářích ČT o zimních olympijských hrách debatovali poslankyně Eva Decroix (ODS) a senátor Michael Canov. Shodli se na tom, že mezinárodní komunita a především Mezinárodní olympijský výbor selhaly, když ponechaly prostor k tomu, že Čínská lidová republika již podruhé za méně než dvacet let pořádá olympijské hry.

Politici se shodli, že budou sledovat výkony českých sportovců a budou jim fandit. Budou fandit i dalším sportovcům. Navzdory politickému bojkotu her, který vyhlásila vláda Petra Fialy (ODS).

Decroix zdůraznila, že na samotné hry přímo do Číny by nejela.

„Mně je jejich líto i nelíto. Já si nemyslím, že oni si zaslouží lítost, oni tam jeli proto, aby hájili, co je jim nejbližší. Jejich práci, jejich úsilí. A na straně druhé je Mezinárodní olympijský výbor postavil do situace, kdy si myslím, že tak jako to morální dilema máme i my, tak i ty jejich medaile jsou možná tak trochu zastíněné tím smutkem. Protože olympijské hry nejsou jenom o sportu, nejsou jen o té soutěživosti. V Olympijské chartě zahrnují také lidskou důstojnost, etické principy. A tady my víme, že ty nejsou úplně stoprocentně respektovány,“ upozornila Decroix.

Ale sportovci podle ní na olympiádu jet mají, protože je to vrchol jejich kariéry a oni mají v ten okamžik ze sebe vydat to nejlepší. Je pak na politicích, aby upozornili na další rozměry olympijských her, což také dělají.

Canov doplnil, že když už se řeší porušování lidských práv v Číně, mělo se řešit už ve chvíli, kdy se vybíral pořadatel her pro rok 2022. Tehdy řada možných pořadatelů odstoupila – Norsko, Švédsko, Polsko, až tedy nakonec byla vybrána Čína.

„Já už jsem se nad tím zamýšlel. Tady by se možná mohla uplatnit EU, aby podporovala ta města, která by měla zájem o pořádání her. Já třeba vím, že Krakov odstoupil kvůli tomu, že tam občané dali přednost metru, jak jsem to četl. A to je samozřejmě chyba, protože pak tam nezůstanou žádné pořádající země. Takže by se i toto mělo zvážit i do budoucna. Ono kdyby neodstoupilo Oslo, tak by vyhrálo zcela určitě,“ upozornil Canov. „EU by se měla snažit o to, aby vždy měla své pořadatelské kandidáty a aby je podporovala. A pak by se takovéto situace nestávaly,“ dodal ještě.

Psali jsme: Snad to Mádl přežije. Pravda o zlé Číně. Odpověď hokejistů Zárubovi s ním zamává

Decroix mu dala za pravdu.

„My jsme tušili, že to není úplně dobře, ale podcenili jsme to. A nyní se předháníme, omlouváme, v prohlášeních o tom, proč je to špatně. Proč to z té politické a symbolické roviny je špatně. Mezináridní komunita a především tedy Mezinárodní olympijský výbor tu situaci podcenily. Již v té přípravě,“ upozornila Decroix. A dodala, že si vytiskla Olympijskou chartu, na jejíž ustanovení se dnes často zapomíná.

Upozornila také na to, že prezident Miloš Zeman v minulých letech sliboval obrovské čínské investice v Česku, ale z těchto investic se téměř nic nenaplnilo. S Čínou je třeba obchodovat, ale to, že je Čína ekonomicky silná neznamená, že se máme odklonit od našich hodnot. „My se nemůžeme nechat vydírat,“ řekla Decroix.

Jedním dechem Decroix dodala, že na začátku her došlo k jejich politizaci, když ruský a čínský prezident podepsali společné prohlášení, že je třeba zbrzdit NATO a „zhoubný globální vliv USA“.

Nelze se podle ní tvářit, jako bychom neviděli, že čínský režim „se dopouští genocidy“ vůči části svých obyvatel. „Máme zde až milion lidí, kteří jsou někde v koncentračních táborech, které možná Komunistická strana Číny nazývá převýchovné tábory, ale to, k čemu tam dochází, je stále genocida,“ prohlásila česká poslankyně Decroix s odkazem na osud ujgurské menšiny v Číně.

