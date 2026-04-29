Magyar tvrdě na Zelenského. Jasné požadavky

Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Anketa
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Magyar sice nesdílí otevřené nepřátelství vůči Ukrajině, kterým byl známý expremiér Viktor Orbán, ale zároveň se staví proti urychlenému vstupu Kyjeva do Evropské unie a říká, že zacházení Ukrajinců s etnickými Maďary na západní Ukrajině bude klíčové pro obnovu vztahů.
„Cílem schůzky je pomoci situaci Maďarů v Zakarpatí, aby mohli zůstat ve své vlasti,“ řekl Magyar po jednání se Zoltánem Babjakem, starostou Berehova, ukrajinského města poblíž hranic s Maďarskem, kde etničtí Maďaři tvoří většinu. Za Orbána se Budapešť opakovaně střetávala s Kyjevem kvůli tomu, co označuje za omezení práv zhruba 150 000 etnických Maďarů používat svůj rodný jazyk.
Magyar uvedl, že je načase, aby Kyjev obnovil veškerá kulturní, jazyková, administrativní a vysokoškolská práva etnických Maďarů, což by podle něj mohlo také zajistit, že se mnoho těch, kteří uprchli před ruskou invazí v roce 2022, vrátí po skončení války.
„Nastal čas, aby Ukrajina ukončila omezení, která platí již více než deset let, a zajistila, aby Maďaři v Zakarpatské oblasti znovu získali všechna svá práva v oblasti kultury, jazyka, správy a vysokoškolského vzdělávání, aby se mohli opět stát rovnocennými a respektovanými občany Ukrajiny. To by také pomohlo zajistit, že po skončení války se co nejvíce Maďarů ze Zakarpatské oblasti bude moci vrátit do své vlasti,“ napsal doslova Magyar na sociální síti X.
I am initiating consultations with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in early June in Transcarpathia.— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 28, 2026
I received Zoltán Babják, Mayor of Berehove, in my office, who briefed me on the situation of Hungarians in Transcarpathia and the horrors of the war.
We agreed that it…
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Anketa
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Posteskl si, že na Ukrajině je důrazně vymáhána ukrajinština jako jediný přijatelný úřední jazyk. Maďaři nemohou hovořit s úřady maďarsky ani v těch ukrajinských obcích, kde Maďaři tvoří většinu. To se Magyarovi ani trochu nelíbí.
Setkání budoucího maďarského premiéra a ukrajinského prezidenta by se mohlo odehrát v červnu.
Server Euronews připomněl, že vztahy mezi Ukrajinou a Maďarskem se zhoršily v roce 2017, kdy Kyjev přijal zákon, který stanovil ukrajinštinu jako hlavní jazyk pro střední školy.
Zelenskyj začátkem dubna navštívil západní region a setkal se tam se zástupci maďarské komunity, kterým poděkoval za jejich „odolnost během této těžké zimy a za podporu fronty“.
„Děkuji vám za vaši službu,“ uvedl v příspěvku na X.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.