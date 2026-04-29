Magyar tvrdě na Zelenského. Jasné požadavky

29.04.2026 7:25 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Jdete správným směrem, ale nestačí to. Vítěz maďarských voleb Péter Magyar se obrátil na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Popsal, co se mu nelíbí.

Foto: Screen X Pétera Magyara
Popisek: Vítěz maďarských parlamentních voleb 2026 Péter Magyar

Vítěz maďarských voleb Péter Magyar navrhl ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému setkání, aby si popovídali o právech menšin na Ukrajině. Informuje o tom agentura Reuters.

Magyar sice nesdílí otevřené nepřátelství vůči Ukrajině, kterým byl známý expremiér Viktor Orbán, ale zároveň se staví proti urychlenému vstupu Kyjeva do Evropské unie a říká, že zacházení Ukrajinců s etnickými Maďary na západní Ukrajině bude klíčové pro obnovu vztahů.

„Cílem schůzky je pomoci situaci Maďarů v Zakarpatí, aby mohli zůstat ve své vlasti,“ řekl Magyar po jednání se Zoltánem Babjakem, starostou Berehova, ukrajinského města poblíž hranic s Maďarskem, kde etničtí Maďaři tvoří většinu. Za Orbána se Budapešť opakovaně střetávala s Kyjevem kvůli tomu, co označuje za omezení práv zhruba 150 000 etnických Maďarů používat svůj rodný jazyk.

Magyar uvedl, že je načase, aby Kyjev obnovil veškerá kulturní, jazyková, administrativní a vysokoškolská práva etnických Maďarů, což by podle něj mohlo také zajistit, že se mnoho těch, kteří uprchli před ruskou invazí v roce 2022, vrátí po skončení války.

„Nastal čas, aby Ukrajina ukončila omezení, která platí již více než deset let, a zajistila, aby Maďaři v Zakarpatské oblasti znovu získali všechna svá práva v oblasti kultury, jazyka, správy a vysokoškolského vzdělávání, aby se mohli opět stát rovnocennými a respektovanými občany Ukrajiny. To by také pomohlo zajistit, že po skončení války se co nejvíce Maďarů ze Zakarpatské oblasti bude moci vrátit do své vlasti,“ napsal doslova Magyar na sociální síti X.

 

 

„Pokud se nám podaří tyto problémy vyřešit, jistě by to otevřelo novou kapitolu v ukrajinsko-maďarských bilaterálních vztazích,“ řekl Magyar, který plánuje složit premiérskou přísahu na ustavujícím zasedání parlamentu 9. května. „Ústupky oznámené ukrajinskou vládou v oblasti vzdělávání v roce 2025 jsou krokem vpřed, ale ne dostatečným,“ řekl a povzbudil ukrajinské vůdce, aby učinili to, co nazval velkým krokem směrem k evropským hodnotám a skutečné svobodě.

Posteskl si, že na Ukrajině je důrazně vymáhána ukrajinština jako jediný přijatelný úřední jazyk. Maďaři nemohou hovořit s úřady maďarsky ani v těch ukrajinských obcích, kde Maďaři tvoří většinu. To se Magyarovi ani trochu nelíbí.

Setkání budoucího maďarského premiéra a ukrajinského prezidenta by se mohlo odehrát v červnu.

Server Euronews připomněl, že vztahy mezi Ukrajinou a Maďarskem se zhoršily v roce 2017, kdy Kyjev přijal zákon, který stanovil ukrajinštinu jako hlavní jazyk pro střední školy.

Zelenskyj začátkem dubna navštívil západní region a setkal se tam se zástupci maďarské komunity, kterým poděkoval za jejich „odolnost během této těžké zimy a za podporu fronty“.

„Děkuji vám za vaši službu,“ uvedl v příspěvku na X.

