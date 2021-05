Malé děti u mobilů a na internetu? Publicista varuje. A vytáhl slova Konfucia

reklama

Jak server píše, digitální demence je moderní označení pro poruchy v poznávání a snížení mentálních schopností způsobených dlouhodobou závislostí na digitálních médiích, zejména na počítačích, tabletech a telefonech, o kterých se mluví jako o „chytrých“. Týká se to i nadměrného sledování televize. Jedná se například o závady soustředění pozornosti a samostatného myšlení, nebo o postupnou ztrátu každodenních vzorců chování.

„Digitální demence se v demenci mozkovou jednou přetaví,“ poznamenal v té souvislosti Kuchař.

Anketa Chcete, aby vás hospodský či restauratér obsloužil bez testu na covid? Chci 78% Nechci 15% Je mi to jedno 7% hlasovalo: 2151 lidí poukázal na jednoho z francouzských psychoanalytiků, který napsal knihu s názvem „3, 6, 9, 12. Zkrotit obrazovky a růst“. „Ta čísla 3, 6, 9, 12 představují věkové hranice, kdy je nejvhodnější představit, nebo odhalit dítěti nějaký další aspekt digitálního světa. To je ta trojka, do tří let bez obrazovky, do šesti bez videoher. Předpokládám, že někteří posluchači už při tom začnou vypínat, nebo se křižovat, co udělali špatně. Prosím vás, nikdy není pozdě. Nikdy. Bez obrazovky do tří let. Bez videoher do šesti let. Bez internetu, to je devítka, do devíti let. A úplně volný přístup k internetu a k sociálním sítím od dvanácti let. To znamená, že třeba náš chlapec, který už opustil jednoho youtubera, aby našel dalšího, tak u něho už jsme to prošvihli,“ uvedl dále Kuchař.

Hovořil i o tom, že pokud nám bude počítač pánem, není to dobře. „Konfucius žil na přelomu 5. a 6. století př. n. l., a měl rčení: ‚Když něco vidíte, tak si to zapamatujete. Ale když něco prožijete, tak tomu porozumíte.‘ A já to zopakuji, protože mně to připadá dobré, Konfucius, to je můj miláček. A to mi připadá v téhle době jako hodně důležitá věc: Když něco vidíte, to znamená, když sledujete obrazovku mobilu, monitoru, počítače i televize, tak si to zapamatujete. Ale když něco prožijete, tak tomu porozumíte. A porozumíte i sám sobě. Takže i v této době je potřeba prožitek, který dnes děti ve škole a se spolužáky nedostanou jinak, než s obrazovkou. A tak musí nastat jinde, to znamená v přírodě. Je to tak. A teď je ideální doba si to uvědomit a naprogramovat se na to. Vysloveně naprogramovat,“ poznamenal Kuchař závěrem.

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Více než polovina Čechů nemá důvěru v Evropskou unii Měli bychom začít přemýšlet o druhém Pražském okruhu, uvedl v předvolební debatě Vlastimil Tlustý Petr Tluchoř: Odcházím z ODS. Neumím se podepsat pod její politiku Majerová Zahradníková (Trikolóra): Ve vládě sedí snad nějací mimozemšťané

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.