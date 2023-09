Mám dělat, že Nejedlého neznám? V takovém světě odmítám žít, bouřil se Blažek v ČT

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek u Václava Moravce popsal, jak by změnil ukládání trestů ve věznicích. Některé pachatele by prý poslal do vězení jen na týden, protože dnes jsou případy, kdy někdo ukradne dvě tatranky a jde na 3 roky. „To není správné,“ volal před kamerami ČT Blažek. A prozradil, v čem se shodne s Piráty. Nakonec popsal, v jakém světě odmítá žít. Došlo i na exprezidenta Miloše Zemana.

Václav Moravec řídil v první hodině svých Otázek debatu ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS, předsedy ústavně-právního výboru Sněmovny a místopředsedy ANO Radka Vondráčka a senátora, předsedy hnutí SEN 21 Václava Lásky. Debatovali o spravedlnosti v Česku.

Blažek hned v úvodu pořadu upozornil na slabé místo české justice.

„Dnes se stalo módou a bohužel velmi častou věcí až tradicí, že se věci z vyšetřovacích spisů dozvídají lidé dřív, než ten soud,“ zlobil se Blažek s tím, že se v Česku otevřeně zveřejňuje, kdy budou soudy jednat, případně poté i to, jak rozhodly. Do tohoto otevřeného modelu může nahlížet kde kdo a podle Blažka by se to dalo změnit, pokud by k tomu existovala určitá vůle.

Hned poté se všichni tři hosté shodli, že Česko potřebuje nový trestní řád, neboť ten současný je ze 60. let 20. století a Blažek jedním dechem dodal, že i kdyby chtěl sebevíc, do roka a do dne nestihne nový trestní řád předložit. Nezbude mu proto než sáhnout k další novele trestního řádu.

Senátor Láska hned prozradil, co by rád novelizoval.

Blažek nabídl další možnosti, jak hledání spravedlnosti a nápravy pachatelů v Česku zlepšit. V tuto chvíli soud může dát u řady přestupků proti zákonu nejméně jeden rok odnětí svobody, i když by bylo vhodnější dát nižší trest.

„Já bych se rád vrátil k tomu, co bylo např. za Rakouska-Uherska, nebo i za první republiky, kde se dával třeba týden ve vězení. … Osobně se domnívám, že někdy někomu stačí ten pobyt krátkodobý a už se k té trestné činnosti nevrátí, ta zkušenost bude hrozná, ale hlavně my zejména mladé pachatele, kde jde o maření úředního výkonu nebo nenásilné trestné činy, posíláme do vězení, kde se bohužel naučí věcem, které do té doby neuměli. Takže bohužel z věznic vycházejí horší,“ zlobil se Blažek.

„My jsme dnes v situaci, kdy recidivista, který byl třeba dvakrát trestán, ukradne dvě tatranky a jde na 3 roky natvrdo. To není správné,“ pokračoval člen vlády.

Jedním dechem dodal, že s Pirátskou stranou souhlasí v tom, že je třeba změnit některé části trestů u drogové trestné činnosti. „Jsou případy, kde jsou vlastně 3 kluci, vypěstují si marihuanu, udělá se z nich zločinecká skupina a sedí 6 let, resp. 6 až 8. To vlastně dneska nedává logiku,“ kroutil hlavou ministr.

Naproti tomu u násilných trestných činů by tresty zpřísnil.

„A poslední věc, u neplacení výživného, jestli to má být nadále trestné,“ podotkl Blažek. A tady se hned ozval Láska s tím, že vyplácení výživného nemá být trestné. „A pak je ještě otázka, jak s těmi změnami naloží soudci, protože když vám některý soudce řekne, že dal jen podmínku, protože znásilnění trvalo jen 3 minuty, a tak ta oběť moc netrpěla. Tohle přemýšlení se musí změnit,“ pravil senátor.

Ve druhé polovině diskuse došlo i na setkání Pavla Blažka s kontroverzním podnikatelem Martinem Nejedlým. „Byla to prostě blbost,“ zhodnotil situaci Láska s tím, že to, jak to vnímá veřejnost, je pro Blažka trestem, a tím i problémem.

Sám Blažek dodal, že odmítá žít ve světě, ve kterém před dvěma lety s Nejedlým jednal o sestavení vlády a po dvou letech by se měl tvářit, že Nejedlého ani nezná. „V takovém světě já odmítám žít. Nebudu to dělat tak, že když se potkáme, že bych přešel na druhou stranu. To jsou sedmdesátá léta, to já dělat nebudu,“ pravil Blažek.

Všichni tři hosté se také shodli, že nemá smysl zřizovat komisi pro prověření funkčního období exprezidenta Zemana.

„Pro mě je to jen PR daných poslanců, kteří se chtějí zviditelnit. A co si budeme povídat, ten předseda té komise, to je nějaký koeficient k platu a nějaký aparát,“ poznamenal Radek Vondráček.

Blažek prozradil, že o některé kauzy spojené s BIS a s Hradem se již policie zajímá, takže hrozí, že někteří svědci by k jedné věci promlouvali dvakrát. Jednou na policii a jednou před zvláštní komisí, což Blažek nepovažuje za prospěšné.

Než Moravec debatu uzavřel, prozradil Blažek, že neví nic o tom, že by se prezident Petr Pavel chystal vyhlásit kupříkladu 1. ledna amnestii. Platí přitom, že o této věci nemůže prezident rozhodnout sám.

