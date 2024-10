Manžel Emmy Smetana Haj: Babiš, Trump a Zeman jsou zlo. Většina Čechů to nevidí

Jordan Haj Hossein, herec, zpěvák a režisér (*1988) se narodil české mamince a tátovi – Palestinci. Část života prožil v Karlových Varech, část ve městě Akka na severu Izraele. A vzhledem k tomu, že na severu Izraele prožil léta dospívání a teď sleduje, co se děje na severu Izraele a na jihu Libanonu, má prý celkem jasno v tom, jak se cítí. „Na hovno,“ vyjádřil se do kamery krátce a stručně.

„Já jsem vlastně, troufám si říct, docela inteligentní člověk, co vidí věci v nějakým širším kontextu a je fascinovaný lidstvem v jeho celistvosti a rozmanitosti. To já mám rád,“ pravil sám o sobě Haj.

„Když se podíváš na Trumpa, Babiše, Zemana, tak oni jsou ten zlej. To snad vidíme, ne?“ prohlásil Haj.

„Podle toho, koho se zeptáš,“ řekl moderátor Strakatý.

„Ne podle toho, koho se zeptáš. Oni jsou ten zlej! Oni jsou zlí a krutí!“ zdůraznil zpěvák.

„Podle tebe,“ reagoval Strakatý.

„Ne! Oni jsou zlí a krutí a jsou pyšní na to, že jsou zlí a krutí,“ trval na svém Haj. „Oni jsou zlí, krutí, povýšení, arogantní, a to jejich zlo je přetavený do takovýho pragmatismu.“

Jordan Haj podle vlastních slov doufal, že se všichni lidé tak nějak shodují v tom, kdo je ten zlý, a kdo není. A jako dospělý s překvapením zjišťuje, že se na tom lidé často neshodují. A on je nucen vychovat své děti ve světě, v němž zlí muži stojí v čele státu, protože je tam většina národa zvolila.

Dívá se prý na svět očima patetických Izraelců a Arabů, ale přitom žije ve světě „chladné střední nebo středovýchodní Evropy“. „Já neumím říct, proč je to těm Čechům jedno,“ rozčiloval se. „Jak jim může být tolik věcí jedno? Jak jim stačí jenom být nakrmenej,“ krčil Haj naštvaně rameny.

Jeho židovští spolužáci ze střední školy mají prý jasno i v tomto reálném světě. Jsou prý naprosto jednoznačně toho názoru, že po tom, co provedli teroristé z hnutí Hamás 7. října 2023, je „Gazu nutno vyhladit“. A když je přesvědčuje, že to není nejlepší cesta, odpoví mu prý, že podporuje teroristy. „Málo jsme jich zavraždili, musíme je všechny vyvraždit,“ říkají prý židovští spolužáci českému zpěvákovi o Gaze. „A já se ptám, kluci, co blbnete?“ kroutil Jordan Haj hlavou. Jeho židovští spolužáci mu ale říkají, že už dlouho v Izraeli nežije, takže nemůže rozumět tomu, jak moc bylo Izraelcům 7. října 2023 ublíženo.

Jordan Haj žije s Emmou Smetanou, se kterou má dvě děti.

