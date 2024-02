Manželství pro všechny: To hlavní je skryto. Právník našel důkaz, že jde o děti

reklama

Už příští týden mají poslanci projednávat návrh, za který dlouhodobě lobbuje konsorcium neziskových organizací Jsme fér. O jeho praktikách i financování jsme psali už v loňském roce.

Za koalicí stojí právník a někdejší ministerský úředník Czeslaw Walek, dlouhodobě spojený se spolkem Prague Pride, který tvoří pro Jsme fér organizační a finanční zázemí. Spolu s ním na něm spolupracují další spolky, iniciativy PROUD, Mezipatra, křesťanské sdružení Logos a Amnesty International Česká republika.

Obrat Prague Pride, financovaného dominantně z veřejných zdrojů, tvoří každoročně přes deset milionů.

V roce 2014 dostal první finanční podporu od tzv. Norských fondů. Pak přicházely peníze různě, tu od Evropské unie, tu od Sorosovy Open Society. Přidaly se USA i Německo. Ale protože je uskupení odnoží Prague Pride, nezjistíte kolik šlo právě jemu.

Fotogalerie: - Pochod Prague pride 2023

Některé projekty ale působí velmi zvláštně. V roce 2022 třeba dotace od Ministerstva zdravotnictví v programu „Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením“. Výše částky byla zveřejněna v dubnu 2022, rozhodoval o ní tedy už nový ministr Válek. Dotace na „zlepšování života queer osob se zdravotním postižením“ činila 123 tisíc korun.

Jako plnění projektu ale byla následně vykázána „série přednáškovo-debatních akcí a odborné články“, dále jedna příručka a jeden interní metodický materiál, které dohromady „zvýšily informovanost“.

Ve stejném dotačním programu byly například rekondiční pobyty pro postižené roztroušenou sklerózou dotovány nižší částkou. A třeba celý cyklus informačních přednášek České unie neslyšících dostal 39 tisíc korun.

Psali jsme: Přímo u Fialy. Prague Pride, feministky, tresty Maďarsku. Kdo ovládá vládu

Tady milion pro aktivisty, tady taky… Ale kdo je přiklepnul? Rozkryté stopy Jsme fér

Kdo tlačí „manželství pro všechny“? Sešlo se 6 neziskovek, peníze od Sorose a pak se začaly dít věci…

Strana „pro všechny“ je dlouhodobě velmi aktivní, v loňském roce například přesvědčila 66 korporací k dopisu premiéru Fialovi, ve kterém slibují miliardové přínosy manželství pro všechny, vyplývající z analýzy.

Naopak proti se postavila skupina českých živnostníků.

Psali jsme: Tolik že se jich bude brát? „Obyčejný“ truhlář přišel na to, že počty nesedí. A začal konat

Ačkoliv hlavním motorem agendy je organizace Jsme fér, největšímu zájmu čelí Aliance pro rodinu, která se snaží přijetí normy zabránit. Opakované skandalizování a výzvy, aby byla vyloučena z poradních orgánů státu, byly završeny petiční akcí organizovanou známou dvojicí progresivních kazatelů Pastoral Brothers, kterou tvoří evangelický farář Jakub Helebrant a školní kaplan Českobratrské církve evangelické Karel Müller.

Aliance byla označována důsledně jako „ultrakonzervativní“ a jako hříchy jí bylo sečteno například „šíření morální paniky a davové hysterie namísto rozumné a klidné debaty“ nebo „popírání a znevažování vědeckého poznání“.

Nálepka „ultrakonzervativní“ se ujala a pracuje s ní například aktuální text webu Seznam Zprávy. Ty organizaci vyčítají „skrytou kampaň mezi poslanci“. Pod bombastickým titulkem o skryté kampani se skrývá standardní lobbing, který je běžnou součástí jakéhokoliv zákonodárného procesu. Při něm zástupci této organizace oslovují poslance a vysvětlují jim své argumenty.

Jsme fér mezitím začalo poslance oslovovat zcela jinak. Přes billboardy, ty začali vylepovat tak, aby je poslanci nemohli přehlédnout. Jeden byl vylepen v Letenské ulici před ministerstvem financí, kudy poslanci tradičně chodí do Sněmovny.

Anketa Funguje náš stát dobře? Jste spokojeni s úřady, zdravotnictvím, sociálními službami apod.? Ano 1% Částečně ano 1% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 26702 lidí

„Pane poslanče Mašku, tisíce rodin a dětí čekají. Prosíme, jednejte. Dejte jim manželství pro všechny páry.“ Toto si mohl přečíst poslanec ANO Jiří Mašek na frekventované křižovatce v Hradci Králové, kde má svou kancelář.

„Díky, nemuseli jste tak utrácet. Své názory neměním,“ vzkázal jim poslanec a lékař Mašek.

Fotogalerie: - Korespondenční pokračování

ParlamentníListy.cz už vloni psaly o dopisové akci Jsme fér, která pobízí lidi, aby psali svým poslancům a nabízí jim nejen adresář všech zákonodárců, ale i mustr dopisu.

Připomíná to někdejší nátlakovou akci spolku Rekonstrukce státu, která před volbami 2013 obcházela kandidáty na poslance a nutila je podepsat, že budou prosazovat zákony, které organizace měla jako součást své agendy. Pokud tak neučinili, zástupci organizace jim hrozili „medializací“.

Novela občanského zákoníku má v Poslanecké sněmovně projít druhým čtením. To první proběhlo v loňském roce a poslanci se rozhodli návrh poslat dále.

Už první čtení mělo velmi bouřlivý průběh, který začal už ve chvíli, kdy se předsedkyně komory Markéta Pekarová Adamová během debaty v Senátu (načasované jen několik dní před sněmovní projednávání) u pultíku rozplakala.

„Můj manžel Tomáš má dnes narozeniny. Ti, kteří mě znají, vědí, že je pro mě tím nejdůležitějším člověkem na světě. A já bych si moc přála, aby si toho svého nejdůležitějšího člověka mohli vzít za ženu nebo muže všichni. Nejen ti se ‚správnou‘ sexuální orientací. Aby mohli svůj vztah zpečetit a ochránit sňatkem, jako jsme to udělali před sedmi lety my dva,“ zlomil se jí hlas.

Debatu zastánci manželství pro všechny intenzivně glosovali na sociálních sítích, včetně například zmocněnkyně vlády pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové.

Nyní návrh přichází do druhého čtení, ve kterém už se mohou načítat i pozměňovací návrhy. Vzhledem k emocím, které téma vzbuzuje, se jich dá očekávat větší množství.

Pozornost vzbuzuje například návrh poslankyně Heleny Válkové z ANO a lidovce Jiřího Navrátila. Ten se proslavil slovy „jsem lidovec a gay“, čímž se stal prvním českým zákonodárcem, který otevřeně provedl coming out.

Později se stal známým i kvůli „kauze masér“, který jej obvinil ze znásilnění, když Navrátila navštívil v jeho pražském bytě za účelem masáže. Policie ale posléze konstatovala, že poslancovo jednání nebylo trestným činem sexuálního napadení, a případ odložila.

Nyní je poslanec podepsán pod návrhem, který má coby kompromis přenést na partnery v registrovaném partnerství všechna práva manželská, s výjimkou některých práv, vztahujících se k dětem.

Návrh například neumožňuje párům společné osvojení dítěte, ale připouští osvojení biologického dítěte jednoho z partnerů druhým partnerem.

Někteří právníci ale upozorňují, že i tím bude otevřena možnost osvojení. Již dnes je podle nich využíváno právní skuliny v zákoně o matrikách.

Navíc by tato úprava měla výrazně usnadnit náhradní mateřství coby možnost získání dítěte pro mužské homosexuální páry.

Fakt, že by registrovaní partneři získali podobná práva, jako mají manželé, by podle některých právníků mohlo vést k označení registrovaného partnerství za protiústavní od Ústavního soudu. V Rakousku ústavní soud již v roce 2017 konstatoval, že pokud jsou oba vztahy tak blízké, měly by být oba označeny jako „manželství“.

Podle právníka Jana Gregora tento návrh neřeší to nejpodstatnější. „Zavádí občany druhé kategorie - děti, které nebudou mít mámu a tátu ze zákona,“ říká pro ParlamentníListy.cz. Jde podle něj o zásadní diskriminaci těch nejzranitelnějších.

Gregor, který studoval i jiné pozměňovací návrhy, upozorňuje zejména na pozměňovací návrh Josefa Cogana z hnutí STAN, který se rovněž snaží umožnit adopce dětí.

„Dokazuje to, že od počátku vůbec nejde o dosažení rovnosti příležitostí, ale rovnosti do výsledku. Celá debata o názvu přikrývala to podstatné, že jde prvořadě o děti,“ říká. Definice manželství podle něj úzce souvisí s definicí rodičovství.

„Požadavky a tužby dospělých by neměly být nadřazeny právům těch nejzranitelnějších - dětí. V debatách o novele i PN se jaksi vymlčuje skutečnost, že jde o legalizaci vytěsňování druhého skutečného biologického rodiče,“ upozorňuje pro ParlamentníListy.cz.

Poslanci by si podle něj měli uvědomit, jakou odpovědnost na sebe právě v tomto hlasování berou.

Psali jsme: Ukrajinci vyrobí dítě na objednávku. A porodí v Praze, tady se nikdo neptá. Geislerová se smála, teď to ukázala ČT Kněz, kterého řešil i Rakušan: Pochod Pride? Kýč a přehlídka sprostoty. Toto mi řekli mí LGBT farníci... Kolaja (Piráti): Gratulace do Slovinska. Umožní stejnopohlavním párům i adopce. A co my? Děti vychovávané homosexuály? Láskovi se Čunek neposlouchal dobře. A slíbil: Zkusíme to zas a znovu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama