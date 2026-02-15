Vyhnáni, okradeni, popraveni ve vší slušnosti. Nebezpečí demokracie! Z řeporyjské sešlosti za prezidenta

„Je to takový frajer, že ti lidé, co se s nimi dneska musí otravovat, pro něj nejsou problémem,“ řekl mimo jiné o prezidentu Petru Pavlovi Martin Pertl v řeporyjském uměleckém Studiu Bubec, jehož je ředitelem. Stalo se v rámci místního sousedského setkání na podporu demokracie, respektu a slušnosti Stojíme za prezidentem, kterých se o víkendu konala po republice celá řada. Tohle jsme zažili na místě, kde dlouhou dobu starostoval v Česku asi nejznámější regionální politik Pavel Novotný.
Virtuální přestřelka
Na facebookovém profilu Studia Bubec se pod pozváním na setkání strhla o prezidenta doslova textová bitva. „Nestojím za prezidentem a totéž udělají všichni rozumní mimo Prahu. Praha je stát ve státě,“ napsala Majka a následně vysvětlila, že bývalá vláda včetně prezidentů Moravu odpískala. Doly zrušeny, železárny v Ostravě v útlumu a panuje tam velká nezaměstnanost. Na to se jí dostalo od Jany vysvětlení, že pan prezident má i na venkově podporu a od Jiřího, že všichni rozumní lidé stojí za prezidentem a proti němu je jen pár voličů Motoristů s IQ houpacího koně.
„Ani chuja za tím cypem,“ vložil se do debaty Petr, což pro lidi neznající ostravský slang překládá umělá inteligence „vůbec nic za tím blbcem“ či „ani ho*no za tím volem“ s tím, že se používá ve smyslu, že za dotyčnou osobou nezbylo nic. Pro další ženský profil je prezident jistotou slušnosti v době hrůzovlády, jiný mužský zase napsal: „Do studia Blbec mě opravdu nikdo nedostane. Kdo neumí ani číst a rozpoznat, že je něco cíleně placené, tak není Bubec, ale opravdu blbec.“ K tomu ještě připojil článek z webových stránek spolku Milion chvilek pro demokracii s titulkem: „Miloš Zeman svým ‚vetem‘ zase překračuje ústavu. Prezident republiky nemá pravomoc zamítat navržené ministry“, aby ukázal jak spolek měří každému jiným metrem.
A pak už to vzalo rychlý spád a štafetu převzali zejména prezidentovi odpůrci. „Antikomunistická Praha oslepla a ohluchla. Chtělo by se napsat, že i zblbla, ale to by nebyla pravda. Pepíci to už byli dávno,“ napsal Jiří. Studio ještě občas dostalo nálepku Blbec a padly i narážky na Řeporyje a exstarostu Novotného. Milan sdělil, že za studenty marxismu-leninismu nestojí a je jedno, jestli jsou na Hradě či v podhradí, a přidal obrázek s Pavlem, Leninem, Engelsem a Marxem v jedné řadě. Je toho mnohem více, ale tohle jako zpravodajské okénko z textové bitvy stačí.
Reálné souznění
Studio Bubec je obrovský hangár s pozemkem plným různých skulptur za řeporyjským fotbalovým hřištěm a skateparkem. Bylo založeno sochařem Čestmírem Souškou, režisérem Janem Hřebejkem, hudebníkem Karlem Holasem, dramaturgem Martinem Velíškem a architektem Ivem Bílým s cílem oživení kulturního a komunitního života v Řeporyjích. „Sešli jsme se tady s podtitulem slušnost, demokracie, respekt… Sám sebe jsem nachytal, když jsem o těch pojmech přemýšlel, protože jsem je vnímal velmi pozitivně, ale ony jsou vlastně docela nebezpečné. Může se vám stát, že ve vší slušnosti budete vyhnáni s vaší země, zcela demokraticky můžete přijít o veškerý svůj majetek a s naprostým respektem můžete být popraveni. Jde o pojmy, na kterých je třeba stavět a to, že je někdo respektuje, ještě neznamená, že máme vyhráno…“ sdělil také Pertl.
Za sdružení Přívětivé Řeporyje promluvil Martin Palkovský. Měl dlouhý napsaný projev, tak jen ve zkratkách: „Demokracie je pro mě víc než systém voleb a rozdělení vládnutí. Demokracie je kultura toho, jak politici mohou užívat přidělenou moc, jak ctí pravidla a jak zachází se slovem. A právě se slovem se dnes na politické úrovni děje něco, co není dobré podceňovat… Místo skutečných problémů se řeší výkřiky, místo práce se řeší dojem, místo výsledků emoce a je to bohužel účinné, protože to člověka unaví… Proto mi dává smysl stát za prezidentem. Ne proto, že by všechno vyřešil, ale proto, že v demokratickém systému je důležité, aby existovala autorita, která drží standard, klid a důstojnost...“
Nakonec hovořil hlavní zakladatel Studia Bubec – sochař Čestmír Suška o tom, jak prožil půl života v totalitě a druhou půlku ve svobodném státě, o Havlovi, občanské společnosti, a tak. „Bez aktivních lidí je stát mrtvý. Pak to vypadá jako v komunismu, kde všichni čekali, co soudruzi vymyslí a povolí,“ dodal.
Promítalo se video nakladatele a spisovatele Jiřího Padevěta z cyklu Temná doba o převzetí moci komunisty v únoru 1948. Příchozí mohli na velké bílé archy odpovědět na otázky Co pro vás znamená demokracie? anebo Co uděláte pro slušnější veřejný prostor? K první otázce napsala jedna dáma: „Bytostnou potřebu!“ Přišlo do sta lidí. Řeporyjského exstarostu Pavla Novotného, mnohými velebeného, mnohými zatracovaného, to podle gusta, jsme tam neviděli. Řeporyjského starostu Davida Roznětinského, známého jen místním, také ne.
