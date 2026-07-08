Babiš v Ankaře: Všichni mluví o válce, nikdo o míru

„Kde jsou česká média?“ Babiš před druhým dnem jednání summitu NATO v Ankaře předstoupil před novináře. Krátce poté, co položil tuto první otázku do kamery České televize, poznamenal: „Já jsem vás hledal.“ A pak už se rozpovídal o průběhu summitu.
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„Pan prezident byl asi na jiné večeři. Prosím vás, ta večeře byla samozřejmě neformální a turecká strana striktně dodržuje protokol. Ti nejdůležitější chodí poslední a absolutně nejdůležitější byla Giorgia Meloniová (italská premiérka), která přišla úplně poslední. Už tam byl jenom viceprezident. No a pak jsme se samozřejmě vítali se všemi. Hlavně manželky některé se dlouho neviděly. Takže bylo to jako velice fajn,“ řekl Babiš.
Vymezoval se tak i vůči českému prezidentovi Petru Pavlovi, který naznačoval, že otázky týkající se posilování obrany a zbrojení zaznívaly již během úterní večeře.
„A my jsme měli s Monikou možnost mluvit s prezidentem Trumpem. Jsme se ptali, kde je Melania, a prezident Trump nám vysvětloval, že pro ni je únavné chodit sem na otočku. Prezident Trump je velice pyšný na Melanii kvůli tomu filmu, který natočila, tak jsme ji pozdravovali. No a potom tam byli všichni. … Mluvili jsme se všemi, de facto,“ pokračoval Babiš.
Pogratuloval prý norskému premiérovi k tomu, že norští fotbalisté ještě stále úspěšně procházejí fotbalovým mistrovstvím světa v USA. U stolu prý seděl s Volodymyrem Zelenským a jeho chotí. „Bylo zajímavé, že Zelenskyj dostal menu v bulharštině, ne v ukrajinštině. Bylo to o jídle a o všem možném. Určitě to nebylo o výdajích na NATO. To určitě ne. Se Zelenským jsme se bavili o tom, že ten jídelníček nebyl v ukrajinštině. Vůbec nikdo nemluvil o výdajích,“ zdůraznil Babiš.
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Za naprosto zásadní označil úterní projev Volodymyra Zelenského ke členům NATO, v němž zdůraznil, že ukrajinské drony jsou schopné zasahovat ruské rafinerie i hluboko v ruském týlu, a požádal partnery o posílení protivzdušné obrany proti balistickým raketám. Apeloval prý na Evropany, aby i oni posílili svou obranu v této oblasti.
„Všeobecně převládá atmosféra, že je třeba Rusko vojensky donutit k jednání. Uvidíme, co dneska ty projevy. To už bude vážná debata. Ale opakuju, na neformální večeři vůbec nikdo neřešil tyhle věci," uvedl předseda vlády.
„My jsme se museli rozhodnout, jestli zastavíme veškeré dálnice a obchvaty, nebo navýšíme další výdaje. To, co se dělo na obraně v minulosti, je skutečně velice netransparentní. Takže my určitě chceme, aby to bylo transparentní. Aby se tam nekupovaly nějaké podivné kuchyně. Prodražené. No a na příští rok určitě v rozpočtu budou 2 procenta. Bude tam navýšení o 36 miliard. Ale doufejme, že obrana zásadním způsobem vlastně změní to pořizování vojenského materiálu,“ vyjádřil naději Babiš.
Posléze konstatoval, že Spojené státy ročně vydávají asi tisíc miliard dolarů na zbrojení. To je 21 500 miliard korun. Takže pokud my se budeme příští rok pohybovat okolo 200 miliard, tak vydáváme jedno procento výdajů Spojených států. Oni to příští rok chtějí navýšit na 1500 miliard dolarů. Ta atmosféra je taková, že všichni mluví o válce. Všichni mluví o zbrojení, ale zatím jsem neslyšel slovo mír. Teda včera. … Nedokážu říct, jestli donutíme Rusko vojensky k jednání. To ukáže čas,“ pravil Babiš.
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Američané v čele s Donaldem Trumpem prý mají na své partnery jeden zásadní požadavek.
„Hlavně abychom nakupovali jejich zbraně. Evropa – Macron, říkají zase něco jiného. Já budu mluvit dneska jako jeden z posledních, protože my jsme třetí nejhorší. Tak uvidíme, jaké ty projevy budou,“ nechal se slyšet Babiš s tím, že vlastně bude obhajovat politiku předchozí vlády Petra Fialy (ODS). „My vystupujeme za Českou republiku a my určitě Fialovu vládu pomlouvat nebudeme,“ přislíbil.