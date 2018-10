Mayová děkovala Babišovi za podporu v kauze Skripal

Český premiér Andrej Babiš dnes po jednání s britskou premiérkou Theresou Mayovou v Londýně vyjádřil optimismus ohledně dohody Británie o jejím odchodu z Evropské unie. Babiš také zdůraznil, že z českého hlediska je důležité, aby kvůli Brexitu nedošlo ke zhoršení pozice Čechů žijících a pracujících v Británii. A nechybělo ani osobní poděkování ze strany britské premiérky za to, že Česko vyhostilo tři členy ruského diplomatického personálu v reakci na otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala ve Velké Británii.

„Stále věřím, že dohoda je možná,“ řekl Babiš českým novinářům po schůzce s Mayovou. Český premiér vyjádřil radost nad tím, že měl možnost s Mayovou hovořit v době, kdy je třeba dokončit dohodu o Brexitu. „Problém Brexitu nyní spočívá v nedořešeném režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem,“ potvrdil Babiš českým novinářům před cestou do britské metropole. Podle českého premiéra je hotovo devadesát procent dohody. Británie se chystá opustit EU na konci března příštího roku.

Babiš také sdělil, že z jednání mezi EU a Londýnem má dobrý pocit. Hlavní vyjednávač EU o Brexitu Michel Barnier má podle jeho slov plnou podporu Prahy. „V tuto chvíli nemáme žádné obavy, ale musíme samozřejmě počítat i s alternativou Brexitu bez dohody,“ dodal český předseda vlády. Zároveň označil Británii za spojence České republiky a připomněl stoletou tradici spolupráce mezi oběma zeměmi.

Došlo i na kauzu Skripal. Britská ministerská předsedkyně využila této příležitosti k poděkování Andreji Babišovi za to, že Česko na jaře vyhostilo tři ruské diplomaty v reakci na otravu jedem novičok bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery. „Ráda bych vám poděkovala za podporu, kterou jste projevili při útoku v Salisbury. Nejen co se týče vaší odpovědi ohledně ruských diplomatů, ale i v dalších výrocích a činech,“ sdělila při společném sezení v Downing Street z oči do očí českému premiérovi. Ten jejím slovům tiše a souhlasně přikyvoval. Británie ze zmíněného útočného aktu viní ruský stát, konkrétně agenty ruské vojenské rozvědky GRU.

Printscreen: Události ČT

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Český premiér navštívil Londýn ve dnech oslav stého výročí založení Československa. Při této příležitosti se večer v Londýně koná koncert České filharmonie, jehož se Babiš zúčastní s manželkou jako hlavní host.

Kromě toho se v Londýně také setkal na pracovním obědě se starostou finanční čtvrti City Charlesem Bowmanem, položil věnec u pomníku hrdinů z bitvy o Británii a na zastupitelském úřadě hovořil se zástupci českých občanů dlouhodobě žijících a pracujících ve Spojeném království.

Psali jsme: Babiš se v Londýně setká s Mayovou, navštíví koncert filharmonie Britská premiérka Mayová vystoupila k Brexitu. Zde jsou novinky Premiér Babiš navštíví Londýn, bude jednat s britskou premiérkou Mayovou EU tlačila Visegrádskou čtyřku ohledně migrace. A Sebastian Kurz vznesl překvapivý návrh

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab