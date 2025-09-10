Tak daleko ještě Putin nezašel. Polsko řešilo nálet dronů

Polsko prožilo nebezpečnou noc. Na východě země byli obyvatelé varováni před vpádem ruských dronů na území členského státu NATO.
Sedm letů původně mířících do Varšavy, bylo odkloněno na jiná letiště v Polsku.
Podle agentury Reuters radary sledovaly více než 10 objektů a ty, které by mohly představovat hrozbu, byly „neutralizovány“, uvedlo velení. „Jedná se o akt agrese, který představuje skutečnou hrozbu pro bezpečnost našich občanů.“
Ruské ministerstvo obrany na žádost agentury Reuters o komentář bezprostředně nereagovalo.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio byl informován, uvedla v úterý reportérka CNN Kaitlan Collinsová. Ministerstvo zahraničí na žádost o komentář bezprostředně nereagovalo.
BBC k ruské akci napsala, že ruské drony nad Polskem představují eskalaci ruské války proti Ukrajině. V době, kdy ruská armáda maximalizovala letecké údery na Ukrajině, den co den posílá nad Ukrajinu stovky dronů a desítky raket.
„Zdá se, že se jedná o eskalaci ze strany Moskvy a zkoušku reakce Západu, protože tyto drony nejenže přeletěly nad Polskem; pronikly tak hluboko, že bylo uzavřeno i varšavské letiště,“ napsala BBC na svých webových stránkách.
BBC poznamenala, že ačkoliv se nejedná o první narušení polského vzdušného prostoru, cizí objekty nebyly dosud sestřeleny. „To je něco nového pro Polsko a NATO,“ uzavřela britská televizní stanice.
Polský premiér Donald Tusk uvedl, že operace probíhají a že je v „neustálém kontaktu“ s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Tusk svolal mimořádné zasedání rady ministrů na 8 hodin ráno.
Last night the Polish airspace was violated by a huge number of Russian drones. Those drones that posed a direct threat were shot down. I am in constant communication with the Secretary General of NATO and our allies.— Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025
Ve Spojených státech demokratický senátor Dick Durbin uvedl, že opakované narušování vzdušného prostoru NATO ruskými drony je známkou toho, že ruský prezident „Vladimir Putin testuje naše odhodlání chránit Polsko a pobaltské země“. „Po masakru, který nadále probíhá na Ukrajině, nelze tyto vpády ignorovat,“ uvedl na sociální síti X.
Repeated violations of NATO airspace by Russian drones are fair warning that Vladimir Putin is testing our resolve to protect Poland and the Baltic nations. After the carnage Putin continues to visit on Ukraine, these incursions cannot be ignored.— Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) September 9, 2025
Server Kyiv Independent popsal, jak ruská dronová válka vypadá přímo na Ukrajině. Prý bylo zabito nejméně 25 lidí při ruském leteckém útoku na ukrajinskou vesnici během výplaty důchodů. Dalších 18 lidí bylo zraněno. K útoku došlo 9. září asi tak v 11 dopoledne.
„Toto není vojenská operace – to je čistý terorismus,“ uvedl gubernátor Vadym Filaškin na svém telegramovém kanálu.
Video z útoku uveřejnil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
???? Präsident @ZelenskyyUa— Vasyl Khymynets (@VKhymynets) September 9, 2025
"Ein bestialischer Bombeneinschlag auf das Dorf Jarova durch russland. Direkt in eine Menschenmenge. In jenem Moment, als die Pensionen ausgezahlt wurden. Nach ersten Angaben über 20 Menschen getötet...." https://t.co/GVEs9csqku
