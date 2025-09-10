Tak daleko ještě Putin nezašel. Polsko řešilo nálet dronů

Bezprecedentní situace. Polsko vyslalo do vzduchu stíhačky, aby bránily půdu členského státu NATO a EU před ruskými drony, které měly pravděpodobně dopadnout na západní Ukrajinu, ale dostaly se až nad území Polska. Jednalo se přibližně o tucet dronů. Světová média upozorňují, že tak daleko Rusové dosud nezašli. Ostré výroky zazněly i z USA.

Polsko prožilo nebezpečnou noc. Na východě země byli obyvatelé varováni před vpádem ruských dronů na území členského státu NATO.

 „Operační velení polských ozbrojených sil (DORSZ) oznámilo, že do polského vzdušného prostoru vstoupilo ‚asi tucet‘ objektů, z nichž některé byly sestřeleny,“ napsal k incidentu server polského listu Gazeta Wyborcza. Byla uzavřena čtyři letiště: ve Varšavě (Okęcie a Modlin), Rzeszówě a Lublinu.

Sedm letů původně mířících do Varšavy, bylo odkloněno na jiná letiště v Polsku.

Podle agentury Reuters radary sledovaly více než 10 objektů a ty, které by mohly představovat hrozbu, byly „neutralizovány“, uvedlo velení. „Jedná se o akt agrese, který představuje skutečnou hrozbu pro bezpečnost našich občanů.“

ruský dron - zdroj sociální síť X

Ruské ministerstvo obrany na žádost agentury Reuters o komentář bezprostředně nereagovalo.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio byl informován, uvedla v úterý reportérka CNN Kaitlan Collinsová. Ministerstvo zahraničí na žádost o komentář bezprostředně nereagovalo.

BBC k ruské akci napsala, že ruské drony nad Polskem představují eskalaci ruské války proti Ukrajině. V době, kdy ruská armáda maximalizovala letecké údery na Ukrajině, den co den posílá nad Ukrajinu stovky dronů a desítky raket.

„Zdá se, že se jedná o eskalaci ze strany Moskvy a zkoušku reakce Západu, protože tyto drony nejenže přeletěly nad Polskem; pronikly tak hluboko, že bylo uzavřeno i varšavské letiště,“ napsala BBC na svých webových stránkách.

 Britská veřejnoprávní stanice připomněla, že minulý víkend zasáhla ruská raketa hlavní budovu ukrajinské vlády v Kyjevě. Předtím byla zasažena také budova Britské rady a delegace Evropské unie v centru ukrajinského hlavního města.

BBC poznamenala, že ačkoliv se nejedná o první narušení polského vzdušného prostoru, cizí objekty nebyly dosud sestřeleny. „To je něco nového pro Polsko a NATO,“ uzavřela britská televizní stanice.

Polský premiér Donald Tusk uvedl, že operace probíhají a že je v „neustálém kontaktu“ s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Tusk svolal mimořádné zasedání rady ministrů na 8 hodin ráno.

 

 

Ve Spojených státech demokratický senátor Dick Durbin uvedl, že opakované narušování vzdušného prostoru NATO ruskými drony je známkou toho, že ruský prezident „Vladimir Putin testuje naše odhodlání chránit Polsko a pobaltské země“. „Po masakru, který nadále probíhá na Ukrajině, nelze tyto vpády ignorovat,“ uvedl na sociální síti X.

 

Server Kyiv Independent popsal, jak ruská dronová válka vypadá přímo na Ukrajině. Prý bylo zabito nejméně 25 lidí při ruském leteckém útoku na ukrajinskou vesnici během výplaty důchodů. Dalších 18 lidí bylo zraněno. K útoku došlo 9. září asi tak v 11 dopoledne.

„Toto není vojenská operace – to je čistý terorismus,“ uvedl gubernátor Vadym Filaškin na svém telegramovém kanálu.

Video z útoku uveřejnil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

 

 

autor: Miloš Polák

