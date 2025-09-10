Rakušan odeslán na Ukrajinu. Jeho slova vydráždila Přerov

Veselá rozlučka s končící Poslaneckou sněmovnou mezi Markétou Pekarovou Adamovou a Andrejem Babišem s Tomiem Okamurou spočívala v argumentaci předsedkyně sněmovny, že předsedové opozičních stran nemají přednostní právo k vystoupení, a proto mají uvolnit pultík Marku Bendovi, který přednostním právem disponoval.
Jenže zatímco předseda SPD se tahal o mikrofon s veteránem českého parlamentarismu, předseda jeho poslaneckého klubu, který přednostním právem disponoval, byl skoro tři stovky kilometrů daleko.
Právě v době, kdy se ve Sněmovní ulici odehrával další díl komického seriálu české politiky, vystupoval Radim Fiala na předvolební akci SPD v Přerově.
Na Český jarmark prý na Moravu přijel vlakem na otočku, večer se totiž zase konala televizní debata lídrů z Olomouckého kraje na CNN Prima News. „Já si tu dneska ani nemůžu dát pivo, to by pak nestačili koukat, co bych jim řekl,“ smál se.
Hlavní náměstí průmyslového centra na Bečvě bylo zaplněno zájemci, kteří naslouchali nejen projevům a písničkám, ale také sami vášnivě diskutovali.
„Říkají, že nejsme kompetentní, že do vlády nemůžeme, protože bychom způsobili nějakou katastrofu. A to říkají ti, kteří udělali ministrem financí IT odborníka, někteří tu jeho kvalifikaci nazývají ještě hůře, ministrem zemědělství kněze Výborného a zemědělce Jurečku ministrem práce,“ rozjel se.
A doplnil, že v triumvirátu ekonomických expertů SPD je někdejší děkan Národohospodářské fakulty s akademickým titulem docenta, oceňovaná ekonomka a vedoucí vysokoškolské katedry ekonomie Petr Mach.
Ke stejnému tématu se později vyjádřil náměstek olomouckého hejtmana z SPD Pavel Jelínek: „My máme na kandidátce několik neurologů, pana doktora Sílu, který prováděl ty nejšpičkovější operace, a oni o nás budou vykládat, že jsme nějací dementi?“ ptal se řečnicky.
„A pana Ševčíka, národohospodáře, z té fakulty vyhodili, protože nadával na vládu. To sami přiznávají,“ dodal Radim Fiala, jak je to dnes se svobodou slova.
Pobavení moravského lidu vyvolal jeho popis pražské Prague Pride. „No chodíme my na průvody s maskou na obličeji a s koňským ohonem v zadku? Ať si dělají, co chtějí, ale proč na to mají brát veřejné peníze,“ nechápe poslanec.
Potlesk sklidil i jeho názor, že existuje jen muž a žena, a kdo se ve svém těle necítí dobře, má vyhledat pomoc poradny.
Vůbec největší aplaus náměstí ale sklidila jeho výzva, aby byla revidována všechna pobytová povolení Ukrajinců. „Nevěřili byste, co oni si mezi sebou o nás vykládají. A náš ministr vnitra Rakušan ještě klidně řekne, že Ukrajinci jsou vlastně slušnější lidé, než Češi. Jestli toto řekne český ministr, tak ať si jde ministrovat na Ukrajinu,“ dodal poslanec.
U petičního stánku na náměstí podle informací obsluhy největší zájem vyvolala právě petice za ukončení podpory Ukrajiny.
Kromě toho šéf poslanců SPD v delším projevu velmi kritizoval Fialovu vládu.
„Není Fiala jako Fiala. Až přijede Jarda Foldyna, tak pochopíte rozdíl,“ slíbil Fiala Radim, předseda poslaneckého klubu SPD.
A poslanec Foldyna, který se na pódium dostal po šestnácté hodině, ve svém líčení Fialovy vlády skutečně nezklamal.
Petr Fiala podle něj není hloupý, velice dobře ví, co dělá, a o to je to horší, protože ty věci jsou proti České republice a českým občanům.
„Klíčová věc je, jestli chcete ukončit tuto vládu, musíte přijít k volbám a říct všem svým známým, aby přišli, to je jedinej nástroj, který vás jej může zbavit, a poslat SPOLU a STAN do kopru,“ zopakoval pak i pro ParlamentníListy.cz.
„Chybí tady miliardy na školství, na zdravotnictví, na druhou stranu dáváme prachy do cizí války. To není naše válka, je to válka dvou postsovětských zemí, ve které určitě ideově mají prsty Bidenovi demokraté, jak to Trump pojmenoval před Kongresem,“ rozjel se Jaroslav Foldyna. Veřejnost podle něj cítí, že investice do války jsou na její úkor.
Na pódiu jej předtím s dalšími kandidáty doplnila Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory, která kandiduje ve Zlínském kraji, ale v minulosti byla spojena právě s Olomoucí.
Když si na závěr celá sestava na pódiu zazpívala hymnu SPD z minulých voleb Za lidi férově hrát, bránit svůj národ, svůj stát, vyjádřila Majerová mezi lidmi pod pódiem naději, že kandidátka SPD s Trikolorou, PRO a Svobodnými by nakonec mohla skončit na druhém místě, před vládním SPOLU.
„V moravských krajích jsem o tom přesvědčena čím dál více, když vidím, jak probíhá kampaň,“ vykládala s úsměvem předsedkyně Trikolory.
Jaroslav Foldyna mezitím trpělivě naslouchal všem stížnostem a suplikám. „Já jsem důchodkyně a pořád musím na půl úvazku pracovat, po tom, co mi vzali,“ vykládala mu jedna z nich. Následovaly fotky a méně formální dotazy, jeden z místních nadšenců dokonce zavedl s poslancem vášnivou debatu o jeho motorce, ze které se Foldyna nakonec musel omluvit.
Jarmark v Přerově působil dojmem, že zaujal celé město. Na hlavním náměstí na něj živě reagovali i kolemjdoucí, kteří se nezastavili na klobásu, pivo nebo malinovku.
Spokojeni byli prodejci zeleniny i uzenin, méně než na minulých jarmarcích byly v permanenci dětské atrakce, Moraváci na rozdíl od Kladna či Liberce nechali potomky doma. Pár dětí se sklouzlo po skákacím hradě, naopak umělá kráva, kde si můžete zkusit dojení, byla většinu odpoledne opuštěna. Pro hanácké děti to asi není tak exotická atrakce.
Naopak v permanenci byl stánek s měřením tlaku, odkud se kromě charakteristického zvuku balonku linuly i litanie na jednoho brněnského radiologa.
