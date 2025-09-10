Maláčová (SOCDEM): Lidé mají plné zuby arogance a elitářství

10.09.2025 14:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k předvolebním náladám.

Maláčová (SOCDEM): Lidé mají plné zuby arogance a elitářství
Foto: Hans Štembera
Popisek: Zahájení kampaně lídryně Stačilo! v Praze Jany Maláčové

Tři týdny jsem každý den mezi lidmi na ulici. A všude slyším to samé: hlavně ať skončí Fialova vláda. Proč? Protože lidé mají plné zuby arogance a elitářství.

Včera jsem viděla ministra Stanjuru v televizi. Moderátorka se ptala, co když začnou uklízečky, pečovatelky, kuchařky, školníci, úřednice, hasiči nebo policisté odcházet, protože stát platí tak mizerně, že tihle lidé už neuživí rodiny. A on? Uchechtl se. Prý přirozený úbytek.

Jak moc musí být politik odtržený od reality, aby se smál lidem, kteří makají za dvacet, pětadvacet tisíc měsíčně? Po skoro 40% inflaci, po letech drahoty… se ministr financí lidem vyloženě posmívá.

To není jen povýšenost nebo snobství. To je pohrdání vlastními občany. Těmi „neviditelnými“, kteří každý den drží tuhle zemi na nohou, ale pro vládu jako by ani neexistovali. Tihle arogantní politici nemají v čele vlády co dělat. Musíme je ve volbách porazit. Opravdu už stačilo! Vláda musí zase řešit starosti a obavy všech našich občanů.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
autor: PV

