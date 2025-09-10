Senátor Czernin: Babišovi projevy ke studii pro jazykovědce i psychology

„Já nebudu v opozici. To je vyloučeno. Nebudu sedět ve žvanírně,“ řekl Andrej Babiš v roce 2016.
Dopadlo to jako vždycky. Sněmovna za uplynulé volební období zasedala téměř 150krát. Tomio Okamura mluvil jednou skoro 11 hodin.
A Babiš? Jeho nekonečné projevy by vystačily na studii pro jazykovědce i psychology.
Představa, že chce stát řídit někdo, kdo má takový despekt k institucím, mě děsí. To není efektivní řízení, to je recept na chaos.
Dnešní jednání sleduju jen po očku. Ale jedno vím jistě: vracet se k „managementu“ z covidových časů by byla obrovská chyba.
autor: PV