Senátor Czernin: Babišovi projevy ke studii pro jazykovědce i psychology

10.09.2025 12:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Andreji Babišovi a Tomio Okamurovi.

Foto: Hana Brožková
Popisek: Tomáš Czernin

„Já nebudu v opozici. To je vyloučeno. Nebudu sedět ve žvanírně,“ řekl Andrej Babiš v roce 2016.

Dopadlo to jako vždycky. Sněmovna za uplynulé volební období zasedala téměř 150krát. Tomio Okamura mluvil jednou skoro 11 hodin.

A Babiš? Jeho nekonečné projevy by vystačily na studii pro jazykovědce i psychology.

Představa, že chce stát řídit někdo, kdo má takový despekt k institucím, mě děsí. To není efektivní řízení, to je recept na chaos.

Dnešní jednání sleduju jen po očku. Ale jedno vím jistě: vracet se k „managementu“ z covidových časů by byla obrovská chyba.

Ing. Tomáš Czernin

  TOP 09
  senátor
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Andreji Babišovi a Tomio Okamurovi.