Mě něco napadne, hned s tím musím ven. Nerudová na sebe práskla další slabinu

poznamenala Nerudová s tím, že konkrétní číslo je velmi těžké odhadovat. „Záleží, kolik bude kandidátů v soutěži. Do druhého kola lze postoupit s 18 procenty, ale také může být potřeba 25 %," zmínila Nerudová.

A jaké tři vlastnosti by podle ní měl mít prezident? „Měl by mít empatii, energii a schopnost řešit dopady ekonomické a energetické krize," zmínila Nerudová, jež se domnívá, že je všechny má. „Za svou slabinu považuji to, že se mi velmi často stává, když mě napadne nějaká idea nebo nějaký názor, že mám tendenci ho hned sdělovat a skákat do řeči. Pracuji s tím dlouhodobě a myslím si, že se mi to daří. Koneckonců už i můj muž říká, že ho velmi často nechávám domluvit až do konce a do řeči mu neskáču," uvedla.

Když padla otázka na spolupracovníky, které by si Nerudová přivedla na Hrad, příliš konkrétní nebyla. „V tuto chvíli vedu jednání s konkrétními osobami, ale ještě to není v takové fázi, abych to mohla sdělovat, ale mám velmi vysoké požadavky na lidi, které bych si na Hrad přivedla. Jedním z nich je například vysoký morální kredit, expertiza, bezúhonnost a velmi podstatnou podmínkou je bezpečnostní prověrka na přísně tajné," sdělila Nerudová. Na upřesňující dotaz pak uvedla, že jedná s lidmi z diplomatické sféry, například i s lidmi se zkušenostmi z Úřadu vlády. Zveřejní je před volbami, slíbila.

Prezident je vrchním velitelem ozbrojených sil. Jaké povědomí o této problematice Nerudová má? „Prezident je vrchním velitelem ozbrojených sil a očekává se, že prezident nebude bagatelizovat bezpečnostní hrozby, které naši zemi hrozí, o kterých informuje Bezpečnostní informační služba ve svých výročních zprávách. Očekává se od prezidenta, že v době ohrožení země jasně ukáže na to, kdo je nepřítel, pojmenuje ho. Očekává se od prezidenta, že dá naději, dodá energii a víru, víru národu v případě ohrožení. A samozřejmě se očekává i to, že bude velmi úzce spolupracovat s generálním štábem," sdělila Nerudová.

„Dlouhodobě se zajímám o problematiku armády, protože jsem trošku fandou letadel a stíhaček, takže jsem se třeba velmi zajímala už v době, když byl premiérem Andrej Babiš, o diskuzi, jestli budeme kupovat Gripeny nebo F-35, ale samozřejmě že když jsem se rozhodla kandidovat na prezidentku České republiky, tak jsem se té oblasti musela věnovat daleko blíže. Jsem obklopena odborníky, se kterými tuto oblast konzultuji tak, abych byla plně připravena na výkon prezidentské funkce," dodala.

Otázka mírových jednání

Řeč přišla i na ruského prezidenta Vladimira Putina a na to, zda a jak by vedla mírová jednání. „Mírová jednání s Vladimirem Putinem musí vést prezident Zelenskyj. To je ta osoba, jehož národ trpí, jehož lidé umírají a který by si měl diktovat podmínky toho, jak to jednání bude vypadat. A samozřejmě, že mezinárodní společenství by u toho mělo asistovat. Ale domnívat se, že prezident České republiky by mohl vést takové jednání, tak myslím si, že to není úplně namístě, protože vždycky jednáme v souladu s našimi spojenci, ať už v Evropské unii nebo v NATO," dodala Nerudová.

Jeden z dalších diváckých dotazů směřoval k tomu, proč po dopadu dvou raket na polské území zveřejnila na Twitteru komentář, že je jasné, že jde o ruské rakety, i když to bylo chybné. „Nebyla jsem jediná, kdo tímto způsobem tu situaci komentoval, z čeho jiného má vycházet prezidentský kandidát, než z informací ministryně obrany, koneckonců nebyla jsem jediná, kdo hovořil o ruských raketách, hovořil o nich i Petr Pavel, ale... Ale dám vám příklad úplně jednoduchý, když je žhář, který zapálí dům, přijedou hasiči a hasí a někomu proteče do bytu voda, tak kdo je viníkem. Je jím ten hasič, nebo ten žhář, který zapálil dům?" zmínila Nerudová.

„Já jsem v té zprávě hovořila také o tom, že je nutno zachovat klid, ale prezident samozřejmě disponuje daleko podrobnějšími informacemi než prezidentský kandidát v tuto chvíli," zmínila dále Nerudová, že by i příště reagovala obdobným způsobem. „A znovu říkám, že je důležité v takových situacích zachovávat klid. A já jsem to v té své zprávě i uvedla, že je velmi důležité zachovat klid a je potřeba jednat s chladnou hlavou," zopakovala.

Spravedlivé důchody, ale i věk odchodu do penze

Nerudová zhodnotila také své působení v roli předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody. „Já hodnotím výsledek komise pro spravedlivé důchody za velmi dobrý, protože poprvé po 30 letech vznikl návrh, který s novou vládou nespadl ze stolu. A pan ministr Jurečka ho má na stole, dopracovává ho a jasně avizoval, že v příštím roce hodlá ten dopracovaný návrh předložit do Poslanecké sněmovny," sdělila Nerudová.

„Takže vy máte pocit, že to k něčemu bylo i přesto, že do této chvíle to vlastně občané nepocítili? Protože minulá vláda důchodovou reformu nepřijala, teď ji zatím také nevidíme. Ano, máme tady politické sliby, ale ty už tady přece máme 30 let," zeptala se jí následně redaktorka, jež pořad moderovala. „Oni to občané pocítili, protože jeden z těch návrhů už Poslanecká sněmovna schválila, a to je těch 500 Kč za každé vychované dítě. A ti, kteří pečovali o dítě, tak od ledna 2023 dostanou měsíčně k důchodu 500 Kč za každé vychované dítě, a to je první vlaštovka z těch návrhů, které předložila komise pro spravedlivé důchody," dodala Nerudová.

Další otázka padla k otázce věku odchodu do důchodu. „Je to velmi důležité téma, protože celé řadě penzistů v naší zemi se v tuto chvíli nežije důstojně, máme zhruba 400 000 penzistů, kteří mají důchod nižší než 14 000 Kč a hranice příjmové chudoby je 14 055 Kč. Co se týká věku odchodu do důchodu, tak v době minulé vlády bylo rozhodnuto, že ten věk bude zmrazen až do roku 2024, takže zhruba v příštím roce se zřejmě otevře diskuze o věku odchodu do důchodu. Já v tuto chvíli jsem velmi opatrná, protože kvůli covidu klesla naděje na dožití v České republice o rok a půl. A druhá věc je ta, že nám neroste doba dožití ve zdraví. Penzisté vlastně poslední část života většinou dožívají v nemoci, proto bych byla velmi opatrná v tuto chvíli s tím zvyšováním věku odchodu do důchodu, protože by to vlastně mohlo vést k tomu, že celá řada těch lidí bude končit v invalidním důchodu, a to je něco, co bychom nechtěli," řekla Nerudová.

Personální obsazení Ústavního soudu

V poslední době společností rezonuje personální obsazení Ústavního soudu, na který samozřejmě má také vliv prezident republiky. „Jakým způsobem budete vybírat kandidáty do Ústavního soudu? Máte v hlavě už nějaká jména? A je pro vás důležité s ohledem na současné složení Ústavního soudu, zda takovým kandidátem bude žena?" zeptal se tazatel, jímž byl senátor Václav Láska.

„Mám jasnou představu, jak bych vybírala kandidáty do Ústavního soudu. Tím prvním je, že bych určitě všechna jména komunikovala s akademiky a komunikovala bych je s vládou a komunikovala bych o nich i se Senátem, aby se nestalo to, co se stalo v tuto chvíli prezidentovi, že Senát nepřijal jeho návrh, a tak bych se snažila, aby byla velká míra diverzity, odlišnosti, v tom Ústavním soudu. A nemám na mysli jenom muže a ženy, ale mám na mysli jednak zaměření těch právníků, ale mám také na mysli to, aby tam byl mix lidí z akademické sféry, z byznysu, aby ti lidé měli pravicové, levicové smýšlení, aby měli konzervativní a liberální smýšlení. To by všechno byla hlediska, které bych brala v potaz, a samozřejmě aby byli experti. Některá jména v hlavě mám, mohu jmenovat například místopředsedkyni Nejvyššího správního soudu paní dr. Pořízkovou nebo paní dr. Zemanovou například," sdělila s tím, že se domnívá, že s vládou by se o tom mělo komunikovat proto, že je důležité, aby prezident o těchto věcech hovořil, aby to nebylo překvapením pro veřejný prostor.

Nevnímá, že by toto její rozhodnutí vedlo ke zpolitizování soudní moci. „Návrh se předkládá do Senátu, takže by to určitě nevedlo ke zpolitizování. Já se domnívám, že v těchto věcech, stejně jako v případě jmenování guvernéra České národní banky, by prezident měl komunikovat tak, aby nevznikala nestabilita ve společnosti, jako se to stalo například v případě jmenování guvernéra České národní banky," sdělila.

V médiích v poslední době rezonuje zpráva, že by prezident Zeman mohl ještě jmenovat nového šéfa Ústavního soudu, přestože tomu stávajícímu končí mandát v srpnu. Ještě ten den, kdy média s touto informací poprvé přišla, tak Nerudová na svůj Twitter napsala toto: „Pokud by Miloš Zeman opravdu jmenoval nového předsedu Ústavního soudu před koncem svého funkčního období, tak bych v případě svého zvolení prohlásila tento jmenovací akt za neexistující a řádně jmenovala nového předsedu Ústavního soudu. Demokracie není ničí hračka." Nejedná se v tomto případě opět o nějaké unáhlené rozhodnutí?

„Já jsem to psala, protože si myslím, že toto je jasný signál, který by měl Miloš Zeman dostat, protože ta spekulace o tom, že by snad jmenoval předsedu Ústavního soudu a vlastně šel za období, které spadá, to pětileté, do jeho mandátu, tak je to vlastně v rozporu se základním principem dělby moci. A to je to, že každý má nějaký časový mandát. A já si myslím, že Miloš Zeman tento jasný signál měl dostat. A jsem velmi ráda, že tady ten postup, který jsem konzultovala s kolegy, kteří mi radí v oblasti ústavního práva, takže se k němu vlastně například přiklonil pan profesor Kysela a říkal, že to považuje za skoro jediný možný postup, jak v dané situaci postupovat," řekla Nerudová.

„Pevně věřím, že Miloš Zeman nebude zasahovat do funkčního období nového prezidenta, ale přece jenom, kdyby k tomu došlo, tak je velmi důležité, aby ústavní právníci měli vyjasněno, která je ta cesta, protože to je naprosto nová věc. Ústavní soud toto nikdy neřešil. Ústavní právníci tuto situaci nikdy neřešili, a proto je nesmírně důležité, aby už byla rozvitá diskuze mezi experty, jakým způsobem postupovat," uvedla.

Padla samozřejmě i otázka na to, koho by pověřila sestavením vlády - zda vítěze voleb, nebo toho s největším koaličním potenciálem. A jmenovala by trestně stíhaného premiéra? „Když bych byla prezidentka, tak bych vyvíjela obrovský nátlak na politiky, aby vůbec nemohlo dojít k situaci, že bych stála před rozhodnutím jmenovat trestně stíhaného premiéra. Já bych byla velmi ráda, aby se do politiky vrátila politická kultura, a to, že je-li někdo trestně stíhaný, tak nekandiduje, počká, jak dopadne to řízení, a na základě toho se buď do té politiky vrátí, anebo se tam nevrátí. Určitě bych nejmenovala premiéra, který by se rekrutoval z extremistické politické strany," řekla Nerudová a zmínila v tomto kontextu SPD.

„A určitě v prvním kole bych jmenovala vítěze voleb a v dalších kolech Ústava ukládá prezidentovi podílet se na tom, aby co nejdříve vznikla stabilní vláda, takže v těch dalších kolech bych potom pověřila sestavením vlády toho, kdo by přišel s návrhem stabilní vlády," dodala Nerudová. O jmenování trestně stíhaného premiéra by uvažovala. „Je to ohrožování našeho právního systému, na druhou stranu si musíme uvědomit, že každý si pod pojmem trestně stíhaný premiér představuje Andreje Babiše, ale on by to mohl být také někdo jiný. A pořád v našem státě platí presumpce neviny, takže znovu opakuji, že bych se snažila vyvinout neformální nátlak na to, aby k té situaci nedošlo, kdyby k té situaci došlo, tak bych s velkým sebezapřením respektovala presumpci neviny," řekla.

