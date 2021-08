Měli jsme vycvičit afghánské vojáky. Teď vidíme výsledek, říká natvrdo generál Šedivý. A mezitím Tálibán jedná s Čínou...

Pokud Tálibán ovládne Afghánistán a nebude mít expanzní představy, byť tam bude platit zákon šaría, měli bychom to akceptovat,“ tvrdí bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky Jiří Šedivý. Pedagog Vysoké školy CEVRO Institut se domnívá, že Západ by pak už neměl vnucovat demokratické představy. Současný postup Tálibánu v zemi prý svědčí o tom, že spojenecká pomoc udělala chybu.

reklama

Jiří Šedivý už minule řekl, že ho nepřekvapil ani tak postup Tálibánu, ale spíše rychlost, s jakou tak činí. V posledních dnech navíc ještě více sílí tlak Tálibánu, který obsadil další oblasti v zemi. V rámci dohody navíc Spojené státy americké posílají do Afghánistánu bombardéry. „S rychlostí jsem počítal, ale že bude ofenziva tak rychlá a zejména tak rychlé obsazování celých území a velkých administrativních center Tálibánem, to je skutečně překvapivé,“ řekl pro ParlamentníListy.cz generál Jiří Šedivý. Podle něj vše svědčí o tom, že afghánská armáda nebyla připravena na zcela evidentně připravovanou ofenzivu Tálibánu.

To však právě bylo úkolem amerických a spojeneckých armád včetně té české. Všichni měli afghánské vojáky a další bezpečnostní složky připravovat a vycvičit. Proč se nedaří afghánské armádě odolávat, vysvětluje Šedivý selháním práce právě spojeneckých jednotek: „Protože od konce roku 2014, kdy skončila takzvaná bojová mise a kdy se přecházelo na misi výcvikovou – od roku 2015, bylo hlavní úkol připravit afghánské ozbrojené síly včetně sil policejních k tomu, aby byly schopny Tálibánu odolávat a udržet území, které bylo koncem roku 2014 předáno. Ukazuje se, že účinnost naší práce byla nedostatečná a je třeba zanalyzovat, kde jsme vlastně udělali chyby. Zdá se, že nejenom po stránce vojenské, tím myslím vojenského řemesla, jsme nebyli dostatečně účinní v konečném výsledku. A jeden z největších problémů, o němž jsme věděli, že vždy existuje, ale nějak jsme ho podcenili, bylo, že Afghánci svým morálem a bojovou odevzdaností zaostávají za potřebami, které takový boj s tak silným nepřítelem, jako je Tálibán, vyžaduje,“ vysvětlil bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky.

Tálibán čeká krize

Anketa Kdo v Ústeckém kraji vyhraje volby? Babiš (ANO) 91% Bartoš (Piráti) 2% Někdo jiný 7% hlasovalo: 4758 lidí

Avšak zároveň dodává, že je ještě brzy na tvrzení, že afghánská vláda a armáda situaci nedovedou zvládnout či že dokonce prohrají. Ofenziva zahájená Tálibánem také dosáhne nějakého vrcholu a i Tálibán se pravděpodobně dostane do nějaké krize. „To je proces, který čeká jakoukoliv ofenzivu. Záleží na tom, jak bude Tálibán schopen překonat krizi. Krizi, která se bude týkat například logistické podpory, protože jak se bude rozšiřovat území, které budou ovládat a o které budou muset bojovat, bude samozřejmě nutná mnohem větší, širší a dobře plánovaná logistická podpora,“ upozornil Šedivý. Dalším problémem pro Tálibán může být spojen s lidským potenciálem, což bude muset do budoucna vyřešit. „Pokud se mu podaří krizi vyřešit, bude mít centrální vláda v Kábulu velký problém. Pokud se to Tálibánu povede, bude pravděpodobně hodně obtížné udržet vládu dokonce i v samotném Kábulu,“ varoval generál.

Spojené státy tedy vyslaly do Afghánistánu bombardéry B-52 a také AC-130 Spectre, aby postup Tálibánu zastavily či alespoň zpomalily. Jiří Šedivý připomněl, že jde o naplnění dohody mezi Afghánistánem a Spojenými státy americkými o tom, jak bude vypadat podpora Američanů po odchodu vojsk. „Odehrávala se debata mezi afghánskou vládou a Spojenými státy o tom, jak bude vypadat podpora po ukončení podpůrné mise. Původně to mělo být o něco dříve, pak Joe Biden ohlásil 11. září a nakonec k tomu došlo ještě o něco dříve – tedy že v srpnu odejdou poslední vojáci. Ale vždy platilo, že Spojené státy americké a pravděpodobně i někteří spojenci budou mít úkol, který bude úkolem podpůrným, kam patří i letecká podpora. Takže nejde o nic nového,“ sdělil Šedivý.

Psali jsme: ,,Dob*tek bez očkování." Zážitek po dovolené. Šeptaný potichu Zločinec Babiš, naznačil Kalousek. Je smutný, co vše lidem nevadí 37,5 proti 8,2. Babiš proti Bartošovi: Jasná zpráva. Prý zlý výprask Odděleně kakat, odděleně jíst. Budou netestované děti. A v rouškách

Afghánci si zvykli, že někdo vytáhne horký brambor za ně

Za zarážející pak označil skutečnost, že Američané používají znovu tak těžké letouny, jako jsou bombardéry B-52, u nichž hrozí riziko civilních obětí při výškovém bombardování. To dle jeho slov přinese negativní odezvu, která se obrátí proti Američanům i proti centrální vládě v Kábulu. Britský ministr obrany Ben Wallace se k tomu nechal slyšet, že „budou do dvaceti let zpátky v Afghánistánu“. Může vše dopadnout stejně jako v minulosti, tedy že se spojenci zase do Afghánistánu vrátí a budou v zemi působit? „Ministr mluví o deseti až dvaceti letech. Již delší dobu tvrdím, že jsme měli působení v Afghánistánu ukončit v roce 2014 a pokračovat jen podpůrnými úkoly, které by měly vylepšit situaci afghánské armády, ale zůstali jsme zbytečně dlouho. Jedním z negativních dopadů našeho dlouhodobého působení je, že si centrální vláda anebo vládní struktury zvykly, že někdo vždy vytáhl horký brambor z ohně za Afghánce. Nechci říci, že všichni jsou špatní nebo zbabělci a morálně slabí, zdaleka ne, ale bohužel se ukazuje, že především štáby afghánských ozbrojených sil počínaje centrálním a nejvyšším generálním štábem a regionálními na nižší úrovni konče, vedení do boje proti Tálibánu nezvládly,“ uvedl generál Šedivý.

Zásadní prý bylo například přerušení zásobovacích tras, které afghánská armáda měla. Pro Tálibán tak vzniklo poměrně komfortní prostředí k zásobování své organizace municí, náhradními díly, zbraněmi a dalším vybavením v Pákistánu. Tálibové pochopili rychle, že takový kanál musí být neustále otevřený, zatímco centrální plánování obranné operace z Kábulu stejný krok neučinilo. „Pravděpodobně je potřeba chápat, že jsme se dopustili nějaké chyby. To, jestli se vrátíme, či nikoliv… vrátíme se někdy, možná, za těch dvacet let, ale pokud Tálibán ovládne Afghánistán, což je jedna z možných variant, zůstane na svém území a nebude mít expanzní představy, jak rozšiřovat svoji vládu – a Tálibán není organizací, která by se dala srovnávat s Al-káidou nebo Islámským státem – tak pokud bude ovládat své území, byť na něm bude platit zákon šaría, měli bychom to akceptovat. Měli bychom to tolerovat, pokud nás nebudou ohrožovat, ať tam žijí, jak si přejí,“ řekl Šedivý s tím, že by západní síly neměly vnucovat představy o demokratickém řízení společnosti tak, jak to udělaly chybně v Afghánistánu i na Středním východě. Podmínkou však je, že Tálibán nebude Západ ohrožovat a nedovolí, aby se na území Afghánistánu obnovily základní teroristické buňky, které by následně útočily třeba v západní Evropě či Spojených státech.

Čína dál obchoduje

A zatímco Tálibán upevňuje svoji pozici v zemi, Čína činí totéž, i když jiným směrem. Už delší dobu se, jak připomněl Šedivý, snaží Číňané investovat tam, kde je to možné – například do některých dolů, které těží barevné kovy. „Číňané tam již delší dobu jsou a jenom jsme to nějak nevnímali. Nemyslím, že by Čína byla stát, který bude chtít ovlivňovat, kdo bude stát v čele vlád v Afghánistánu. Číňané budou postupovat podobně jako v Africe, případně jako v Černé Hoře. Budou si sledovat své ekonomické cíle a budou drancovat Afghánistán, jak jen to bude možné. Zajistí si své objekty, zařízení, možná své základny, které tam budou mít a budou se bavit s kýmkoliv, kdo je nebude ohrožovat. Myslím, že Číňané tohle velmi dobře umí. Nemyslím, že bude mít Čína tendenci rozhodovat, kdo bude vládnout v Kábulu,“ sdělil redakci.

A pokračoval: „Něco jiného je, co dělají vůči Ujgurům na svém území v Číně, ale to je jejich vnitrostátní problém. Mimochodem vedení Tálibánu nedávno prohlásilo, že útisk muslimů, které je prováděn Číňany na jejich území, je státní záležitostí Číny a Tálibán se nechce vměšovat. Už tam je vidět náznak jakési budoucí spolupráce,“ dodal generál Jiří Šedivý.

Psali jsme: Česká Lípa: Úkolem číslo jedna je opravit hráz Kachního rybníku To byste nevěřili. Křičte, média! Cenzura: Piráti a jiní odhaleni. Chystá se akce Chomutov: Nové výtahy a sociální zařízení pro klienty chomutovského Domova seniorů „Vyplachuju špínu.“ Za Babišem dorazil v Teplicích odpůrce s hadicí, jiní mu pomalovali knihy kříži za covidové mrtvé

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.