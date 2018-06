Merkelová zakázala Babišovi Okamuru? Nové informace

I německá média informují o tom, že Česko ani sedm měsíců po volbách nemá vládu s důvěrou Poslanecké sněmovny. Vítěz voleb Andrej Babiš zatím takovou vládu nedokázal sestavit. Teď „český oligarcha“, jak Babiše popsal server deníku Die Tageszeitung dostal druhou šanci. Jde přitom o politika, který si na zádech vleče celý batoh problémů. Čelí trestnímu stíhání, neboť je podezřelý, že se dopustil finančního podvodu vůči EU. Navíc býval agentem komunistické Státní bezpečnosti. I server deníku Die Tageszeitung zpozorňuje.

Kvůli těmto problémům se Babišovi dosud nepodařilo sestavit vládu, která by měla důvěru Sněmovny. Především strany z tzv. Demokratického bloku, kam patří např. KDU-ČSL s Babišem odmítají spolupracovat.

Babiš však nečelí tlakům jen na domácí půdě, ale i ze zahraničí. Tlak na něj údajně vyvinula i „Mutti Merkel“ – německá kancléřka Angela Merkelová. Na jaře letošního roku byla na stole také varianta, že Babiš sestaví vládu, které vysloví důvěru hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Merkelová prý Babiše varovala, aby s Okamurou nespolupracoval, protože jde o krajně pravicového politika, před nímž se budou mít ostatní evropští politici na pozoru.

„Někteří lidé si dobře pamatují jedno ráno v polovině dubna v Poslanecké sněmovně. Babiš byl naprosto rozhořčen. Říká se, že jeho špatná nálada souvisela s rozhovorem, který vedl Babiš s Angelou Merkelovou krátce před tím,“ napsal server. V tomto rozhovoru prý Merkelová Babiše varovala, aby si držel odstup od Tomia Okamury. Babiš však popírá, že by kdy k takovému telefonickému rozhovoru došlo. „Nesmysl, v životě jsem s kancléřkou o Okamurovi nemluvil,“ odmítl šéf hnutí ANO rozhořčeně dotazy novinářů.

V tuto chvíli se Babiš chystá složit koalici se sociálními demokraty, pokud si to členové ČSSD odsouhlasí v referendu. Bude však potřebovat ještě podporu opozičních komunistů. Bez jejich 15 poslanců by neměl ve sněmovně většinu. Fakt, že se Babiš hodlá opírat o komunisty se části společnosti nelíbí. V ulicích měst probíhají protesty. Ale reálná politická situace je taková, že prakticky neexistuje jiná možnost na sestavení vlády s důvěrou. A podle průzkumů by další volby vyhrál opět Babiš.

Fakt, že se Babiš hodlá opírat o komunisty se části společnosti nelíbí. V ulicích měst probíhají protesty. Ale reálná politická situace je taková, že prakticky neexistuje jiná možnost na sestavení vlády s důvěrou. A podle průzkumů by další volby vyhrál opět Babiš.

