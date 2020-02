Michal Kubal se vyjádřil k dění kolem Rady ČT. Prý to není dobré. S námi

Politici se raději vyjadřují na sociálních sítích, protože tam nemusejí čelit nepříjemným otázkám novinářů, sdělil dlouholetý zpravodaj ČT Michal Kubal Barboře Tachecí na vlnách veřejného prostoru. Konstatoval také, že to, co se v české společnosti děje dnes, by ještě před deseti lety bylo považováno za nepřijatelné. Ale je to prý odraz toho, co si přeje většina této společnosti, která si volí právě takové politiky, kteří nechtějí čelit konfrontaci.

Michal Kubal zavítal do asi 70 zemí. V nejedné z nich se zrovna bojovalo, když tam dorazil jako válečný reportér. V roce 2004 byl v Iráku dokonce unesen a dlouho nevěděl, zda se kdy vrátí domů. Barboře Tachecí v Českém rozhlasu prozradil, že tento hraniční životní zážitek nu poskytuje nadhled nad spoustou věcí. Po více než dvaceti letech práce pro ČT má za to, že zpravodajství veřejnoprávní televize je kvalitní.

„Myslím si, že zpravodajství ČT a ČT24 patří k jedněm z nejlepších, co se týče minimálně regionu, ale myslím, že se v kvalitě našich zahraničních zpravodajů může rovnat i s velkými televizemi. Práci, kterou odváděl Martin Řezníček (v USA), práci, kterou odvádí Barbora Šámalová (v Číně). Myslím, že se snažíme tu práci dělat absolutně nejlíp,“ konstatoval Kubal, který dnes řídí zahraniční sekci zpravodajství.

„Nikdy jsem nebyl magor, který jde za hranici přijatelného,“ popsal Tachecí své válečné reportérské zážitky. Tato slova použil i s vědomím toho, že kolem něj létaly kulky.

Stejně tak dodnes považuje za správné, že v roce 2015 vedl rozhovor se syrským prezidentem Bašárem Asadem. Asad je stále jedním z klíčových aktérů v regionu a podle Kubala rozhodně stálo za to ho vyzpovídat, i za cenu toho, že Asad před kamerami rozehrál vlastní propagandistické vystoupení.

„Ve chvíli, kdy máte proti sobě člověka, kterému řeknete, ‚OSN má důkazy o tom, že ve svých vězeních mučíte lidi‘, a on řekne, ‚OSN je loutkou v rukou americké armády a není to pravda‘, tak tady končí diskuse, tady se míjejí dvě různé reality,“ upozornil Kubal s odkazem na to, jak uvažuje Západ a jak uvažuje Asad. Proto se tehdy Kubal snažil klást jiné otázky.

Kubal také sleduje dění kolem obsazování mediálních rad. Byť si trvá na tom, že práce reportérů by měla být kvalitní, ať už v mediálních radách sedí kdokoliv, věnuje pozornost i aktuálnímu dění kolem Rady ČT nebo obsazování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV).

Nezastírá také, že tlak politiků na veřejnoprávní média sílí. Je to vidět i na britské BBC, která je pod palbou příznivců současného premiéra Borise Johnsona, a je to vidět i v USA, i když tam žádná veřejnoprávní média nejsou. I 45. prezident Spojených států Trump rád hovoří o tom, jak údajně „liberální média šíří fake news“.

„Ten tlak se mění. A mění se i přístup politiků. Ti najednou zjišťují, že sociální sítě jim dávají možnost obcházet média, i když to je něco, co do Česka ještě nedorazilo. Tady se s námi politici ještě baví, ale na sociálních sítích nečelí nepříjemným otázkám a v podstatě říkají jen to, co chtějí. My tady máme ‚Čau lidi‘, ale stále ještě přichází premiér Babiš a odpovídá na otázky,“ uvedl Kubal.

„Já si myslím, že bychom měli pozorně sledovat, co se děje v zahraničí. Moje zkušenost je, že ve většině případů Česká republika potom následuje. To, co se dneska děje kolem členů Rady ČT, svědčí o tom, kam se ta společnost dneska dostala. Myslím, že se odehrávají věci, které by byly před deseti lety ještě nepřijatelné. Např. se teď objevil na veřejnosti záznam z jednání Rady ČTK a tam je vidět, že zasedání rady, která má kontrolovat jedno z klíčových veřejnoprávních médií, připomíná zasedání rady jedné východoslovenské vesnice, které bylo také velmi populární na sociálních sítích, kde styl komunikace odpovídal tomu, co se odehrávalo v té vesnici. To je, myslím, jedna z nejvýstižnějších zpráv o tom, co se dneska děje. Je to odraz toho, co chce většina tohoto národa a většina politiků,“ pokračoval host.

