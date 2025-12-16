Migrace: Ne. Zelené povolenky: Ne. Babišova vláda začala úřadovat

Nová vláda složená z hnutí ANO, SPD a Motoristů odmítla migrační pakt Evropské unie s odkazem na volební program, který počítá s novým zákonem o migraci a azylu. Ze stolu shodila také emisní povolenky ETS 2, které se měly týkat dopravy a vytápění budov.
Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) začne Česko rok v rozpočtovém provizoriu, protože návrh rozpočtu chce kabinet projednat až 19. ledna. Ministři se také shodli na zmrazení platů politiků – růst by neměl přijít do roku 2030.
Ministr průmyslu Karel Havlíček oznámil, že elektřina by měla příští rok zlevnit, stát převezme platby za podporované zdroje energie. Státní rozpočet to má zatížit zhruba sedmnácti miliardami korun.
Kabinet souhlasil s převodem 7,9 miliardy korun z rezerv VZP menším zdravotním pojišťovnám. Změny ve správní radě VZP vláda zatím neprojednala. Skončit měli někteří politici spojení s bývalou vládou včetně Miroslava Kalouska, sdělil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).
Vláda přijala nový stavební zákon, který zavádí centrální stavební správu a označuje výstavbu hromadného bydlení za veřejný zájem. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) také oznámila záměr odložit účinnost zákona o podpoře bydlení.
Novým poradcem pro národní bezpečnost se stal Hynek Kmoníček. Vláda zároveň odvolala vedení Národní sportovní agentury – Ondřeje Šebka a Františka Horáka.
autor: Natálie Brožovská