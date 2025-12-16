Migrace: Ne. Zelené povolenky: Ne. Babišova vláda začala úřadovat

16.12.2025 20:18 | Monitoring

Vláda ANO, SPD a Motoristů odmítla migrační pakt EU i emisní povolenky ETS 2 a oznámila, že Česko vstoupí do nového roku v rozpočtovém provizoriu. Kabinet zároveň rozhodl o zmrazení platů politiků a schválil změny v oblasti energetiky, zdravotnictví a bydlení.

Migrace: Ne. Zelené povolenky: Ne. Babišova vláda začala úřadovat
Foto: Hans Štembera
Popisek: Předseda vlády Andrej Babiš

Nová vláda složená z hnutí ANO, SPD a Motoristů odmítla migrační pakt Evropské unie s odkazem na volební program, který počítá s novým zákonem o migraci a azylu. Ze stolu shodila také emisní povolenky ETS 2, které se měly týkat dopravy a vytápění budov.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) začne Česko rok v rozpočtovém provizoriu, protože návrh rozpočtu chce kabinet projednat až 19. ledna. Ministři se také shodli na zmrazení platů politiků – růst by neměl přijít do roku 2030.

Ministr průmyslu Karel Havlíček oznámil, že elektřina by měla příští rok zlevnit, stát převezme platby za podporované zdroje energie. Státní rozpočet to má zatížit zhruba sedmnácti miliardami korun.

Kabinet souhlasil s převodem 7,9 miliardy korun z rezerv VZP menším zdravotním pojišťovnám. Změny ve správní radě VZP vláda zatím neprojednala. Skončit měli někteří politici spojení s bývalou vládou včetně Miroslava Kalouska, sdělil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). 

Vláda přijala nový stavební zákon, který zavádí centrální stavební správu a označuje výstavbu hromadného bydlení za veřejný zájem. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) také oznámila záměr odložit účinnost zákona o podpoře bydlení.

Novým poradcem pro národní bezpečnost se stal Hynek Kmoníček. Vláda zároveň odvolala vedení Národní sportovní agentury – Ondřeje Šebka a Františka Horáka.

Psali jsme:

Nerudová jako vyjednávač k zeleným povolenkám: „Jako kdyby psovi dali hlídat buřty“
Rajchl poprvé jako součást vlády a zcela bez brzd
Vláda jmenovala prvního vicepremiéra, vedoucí Úřadu vlády a tiskovou mluvčí
Senátor Drahoš: Snaha Babiše rozdávat všechno všem brzy narazí na realitu

 

Zdroje:

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vlada-odmitla-migracni-pakt-i-emisni-povolenky-rok-zacne-v-rozpoctovem_2512161451_mst

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

energie , vláda , VZP , rozpočtové provizorium , iRozhlas.cz , migrační pakt , ETS 2

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s kroky vlády?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Natálie Brožovská

PhDr. Petr Sokol, Ph.D. byl položen dotaz

USA-Ukrajina

Dobrý den, co myslíte, že je za tím, že Trump předložil Ukrajině jednoznačně dost nevýhodné a jednostranné podmínky (výhodné jen pro Rusko) pro mír? Jde mu o to, ukončit válku za každou cenu, protože on ji slíbil ukončit a sliboval to udělat rychle, což se mu nepodařilo. Nebo je za tím podle vás něc...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Tato tři znamení Vánoce zkrátka nemusíTato tři znamení Vánoce zkrátka nemusí V určitém věku riziko rakoviny přirozeně klesáV určitém věku riziko rakoviny přirozeně klesá

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Nerudová jako vyjednávač k zeleným povolenkám: „Jako kdyby psovi dali hlídat buřty“

17:33 Nerudová jako vyjednávač k zeleným povolenkám: „Jako kdyby psovi dali hlídat buřty“

Zavedení systému emisních povolenek ETS 2 odmítla vláda Andreje Babiše (ANO) hned na svém prvním řád…