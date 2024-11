Migrant zabil v USA studentku. Státní zástupkyně podporovaná Sorosem rozhodla. Veřejnost v šoku

José Ibarra je přesně ten druh migranta, o kterých Donald Trump před volbami mluvil jako o ohrožení veřejné bezpečnosti pro občany USA. Jméno Ibarrovy oběti – Laken Rileyová – se stalo dokonce heslem předvolebních setkání Donalda Trumpa se svými podporovateli.

José Ibarra na území Spojených států nelegálně vstoupil v září 2022. Byl zadržen, ale podle benevolentní politiky prezidenta Joea Bidena byl do země vpuštěn. Přesídlil do New Yorku. Tam byl po půl roce zadržen kvůli ohrožování dítěte mladšího 17 let, obviněn z řízení auta bez oprávnění a kvůli krádežím.

Přesídlil do státu Georgi, kde se stal na čas číšníkem v univerzitním kampusu Univerzity Georgia. 22. února 2024 si počíhal nedaleko kampusu na studentku ošetřovatelství Laken Rileyovou. Udeřil ji kamenem a pokusil se ji znásilnit. Oběť se velmi silně bránila. Ibarra tedy utekl. Rileyová si zavolala záchranku, ale když ta dorazila, našla ji už mrtvou.

Jenže – na postu státní zástupkyně už od roku 2020 seděla Deborah Gonzalezová, která při svém nástupu do funkce slíbila, že migrantům bez dokladů nebude navrhovat trest smrti. V memorandu, které vydala po svém nástupu, slíbila, že „vezme v úvahu vedlejší důsledky pro obžalované bez dokladů“. Jinými slovy, že bude brát ohled na negativní dopady odsouzení za trestné činy pro nelegální přistěhovalce.

Svůj postoj zopakovala tři měsíce po vraždě Rileyové. Role státního zástupce je v USA volená funkce. Na svou kandidaturu dostala Deborah Gonzalezová v roce 2020 podporu z peněz od Georga Sorose. 31. května uvedla, že rozhodnutí potrestat viníka odnětím svobody bez možnosti podmínečného propuštění místo smrti bylo „dosaženo po pečlivém zvážení s vrchním státním zástupcem a za podpory rodiny oběti“. Při soudním líčení s Ibarrou pak rodina Rileyové propukala v nezvladatelný pláč.

Přispěvatel Fox News a bývalý právník v trestním a civilním právu Ted Williams, který také pracoval jako detektiv oddělení vražd ve Washingtonu, označil rozhodnutí státní zástupkyně Gonzalezové za „naprosto pobuřující“. „Tato osoba by měla spálit svou legitimaci,“ řekl Williams. „Každý podobný případ, i tento, měl být završen rozhodnutím o trestu smrti. Rozhodnutí Gonzalezové je nehorázné.“

Dodal, že „trest smrti je podle práva Georgie ponechán na uvážení místního prokurátora“, nikoliv na státní žalobkyni.

„Prokurátor by měl rozhodnout o tom, zda bude žádat trest smrti podle toho, jak hrozná a násilná byla vražda," vysvětlil Williams s tím, že vražda Rileyové byla obzvláště brutální. A dodal, že za jednáním Gonzalezové stojí její politické přesvědčení. „Politické sklony by nikdy neměly zohledňovat rozhodnutí v trestním řízení. Žalobkyně Deborah Gonzalezová bohužel selhala v případu smrti Laken Rileyové tím, že nepožádala o trest smrti pro José Ibarru. Jestli se někdy vyskytl případ, který doslova vyžadoval trest smrti, byl to tento případ.“

