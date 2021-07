Migranta do každé rodiny. Fetuje. A ty vlasy... Pirát Bartoš má prý problém. Dělá politiku dobře, ale...

Chybou Pirátů je prý samotný Ivan Bartoš. S takovým zjištěním přišel novinář Marek Švehla. „Češky a Češi, jejichž hlasy potřebuje, jsou připraveni uvěřit i té největší hlouposti, kterou si jeho političtí konkurenti vymyslí. Třeba že bude nutit veřejnost, aby ve svých domovech ubytovala uprchlíky. Nebo že je feťák, zatímco alkoholik by nikomu nevadil. Nonkonformista s dredy se zkrátka v konformní společnosti, jako je ta zdejší, stává příliš snadným terčem,“ popsal. Rakušan by prý byl lepší.

Ačkoliv je do voleb daleko, současná doba nenaznačuje, že by Ivan Bartoš byl premiérem, všelijací komentátoři se snaží zjistit, proč tomu tak je. Dle Švehly je jedním možným vysvětlením samotný Ivan Bartoš.

„Když se Bartoš před lety vrátil do čela své strany, všichni to považovali za logický krok. Nejvýraznější a politicky nejobratnější pirát byl po zásluze označen za jeden z největších talentů české politiky se světlou budoucností. Vytáhnout neokoukanou stranu do parlamentu a neztratit se v televizních debatách je ale výrazně lehčí disciplína než přesvědčit třetinu všech voličů o kompetentnosti řídit stát. A velmi pravděpodobně to nemá co dělat s Bartošovou inteligencí, poctivostí nebo schopností vést,“ myslí si komentátor Respektu.

Švehla nepochybuje, že by Bartoš vedl vládu alespoň stejně dobře jako Babiš, Sobotka či Nečas. Totéž si prý myslí většina voličů. Problémem je však údajně to, že nonkonformisti volby nevyhrávají. „Zabývat se v roce 2021 něčím vzhledem může působit trapně, jenže parlamentní volby jsou přehlídkou většinového vkusu – a ten se řídí vlastními pravidly. Tedy i takovými, která kdysi dávno dávali ještě dohromady majitelé té jediné správné legitimace, když vtloukali společnosti do hlav zásadu, že před lidmi s divně upravenými nebo přerostlými vlasy je třeba mít se na pozoru. Ano, je to už dlouho, ale takhle indoktrinované davy mezitím vychovaly své děti a leccos jim stihly předat.

Pro nonkonformistu s dredy to znamená nepříjemnou věc: Češky a Češi, jejichž hlasy potřebuje, jsou připraveni uvěřit i té největší hlouposti, kterou si jeho političtí konkurenti vymyslí. Třeba že bude nutit veřejnost, aby ve svých domovech ubytovala uprchlíky. Nebo že je feťák, zatímco alkoholik by nikomu nevadil. Nonkonformista s dredy se zkrátka v konformní společnosti, jako je ta zdejší, stává příliš snadným terčem,“ vysvětluje Švehla.

Piráti by to prý mohli přebít třeba dobrou kampaní, kde vynikne charisma a lidovost předsedy Pirátů. Dále by údajně mohli přesvědčit k volbě strany mladé voliče, kteří vzhled moc neřeší. Nebude to však prý lehké. Švehla si myslí, že chybou je i to, že Piráti neprojevili více skromnosti a nesvěřili se do lídrovských rukou předsedy Starostů Víta Rakušana, který má mít v mnohém podobné názory jako oni sami, a přitom v jejich prosazování netlačí na pilu. Sám dle Švehly vyhovuje české konformitě neskonale víc než Bartoš. „Namluvit lidem, že jim chce exstarosta Kolína nastěhovat domů uprchlíky, by asi bylo o poznání složitější,“ dodává.

